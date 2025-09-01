Tras “semana negra”: los descargos de Carmona en su primer frente a frente con Jara

Luego de una semana para el olvido para Jeannette Jara, marcada por los cuestionamientos del presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, hacia la gestión de Mario Marcel en Hacienda y los motivos de su salida del ministerio, la candidata presidencial del oficialismo y la DC resolvió hacer frente a la polémica.

A las 18.00 horas del domingo, la casa de la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, en Ñuñoa, fue el punto de encuentro de Jara con los líderes de partidos de la alianza que sustenta su candidatura presidencial. Incluido Carmona.

Paulina Vodanovic y Jeannette Jara

Además de los mencionados, hasta el domicilio llegaron Constanza Martínez (presidenta del Frente Amplio), Leonardo Cubillos (Partido Radical), Flavia Torrealba (Federación Regionalista Verde Social) y Tomás Hirsch (Acción Humanista). También llegaron el secretario general del PPD, José Toro; el estratega de Jara, Darío Quiroga, y su jefe de gabinete, Jorge Millaquén (PS). Los ausentes fueron Juan Carlos Urzúa (Partido Liberal) y el senador Francisco Huenchumilla (DC), quienes se excusaron.

Vodanovic los recibió con una torta curicana milhojas, y fue la propia Jara la que abrió la discusión. La candidata del oficialismo abordó rápidamente todos los temas que quería tocar en la casa de la senadora: despliegue regional, hitos políticos de la campaña durante septiembre y la polémica de la semana.

Santiago 10 de julio 2025. La candidata presidencial Jeannette Jara sostiene una reunión de trabajo con los presidentes y secretarios generales de los partidos del oficialismo. Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ ATON CHILE

“El adversario está en la derecha, no entre nosotros”, les partió diciendo la exministra del Trabajo, según coinciden dos de los presentes, idea que fue reafirmada posteriormente por varios timoneles.

Las palabras de Jara fueron interpretadas por algunos de los asistentes como una alusión directa a la polémica que protagonizó Carmona y al enfrentamiento cruzado que se produjo, a raíz de su crítica a Marcel, entre dos integrantes del comando como el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) y la integrante del comité estratégico, Bárbara Figueroa (PC).

12 Julio 2024 Entrevista a Ricardo Lagos Weber, senador. Foto: Andrés Pérez Andres Perez

Tras sus dichos, la candidata les ofreció la palabra a los timoneles.

Ahí Carmona ahondó en el tema. De acuerdo a algunos de los presentes, el timonel intentó desdramatizar la controversia y explicó que él solo hizo una mención sobre la salida del hoy exministro que terminó por explosionar de forma desmesurada y, a su criterio, sin sentido.

Lo mismo ha dicho el PC públicamente para defenderse de las críticas. En su regreso a Chile, el pasado viernes, el timonel comunista ya había planteado que “no la he perjudicado en absoluto (la candidatura de Jara), yo me la he jugado por entero”.

“No he hecho nada que signifique asumir culpas (...) yo tengo una obligación política porque represento a una organización política que tiene un punto, una mirada”, expresó también durante la semana pasada, tras estar unos días en Ciudad de México.

Los presentes no profundizaron más en el tema, pues el foco de la reunión estuvo puesto en asuntos de campaña y en evaluar la gira nacional que actualmente encabeza la abanderada -que esta semana la llevará a Coyhaique y Copiapó-; ningún otro timonel -ni la propia Jara- ahondó en el asunto.

A la salida del encuentro, en conversación con Chilevisión, la candidata presidencial afirmó que “tuvimos una muy buena reunión. Estuvimos evaluando la gira nacional que hemos realizado, diseñando también lo que viene desde mediados de septiembre en adelante, con el inicio de la campaña ya formalmente. Esperando también que se fortalezcan todas nuestras ideas y la forma de comunicarlas más directamente a las personas”.

Consultada específicamente sobre la polémica de la semana pasada, ella respondió: “Está pasando un fenómeno en el cual hay una dinámica en la cual se instalan ciertas polémicas, que no tienen nada que ver con lo que vive la gente en el día a día. Eso es por lo menos el objeto que a mí me preocupa: cómo desde la candidatura que represento solucionamos la vida de las personas”. Se le preguntó si el tema se conversó y ella se limitó a decir: “SÍ, claro. Todo eso se abordó. Fue una muy buena reunión, permiso”.

Este lunes, en radio Universo, Paulina Vodanovic agregó: “En esa reunión se habló claramente este tema y efectivamente Lautaro Carmona entiende que cuando él expresa una idea, se hace énfasis que no están en el sentido que él quisiera. Por lo tanto, no hay una animadversión ni mucho menos, por el contrario. Él manifiesta todo su apoyo desde el partido de la candidatura”.

Más allá de eso, en la reunión del domingo la candidata también hizo ver que tiene interés en realizar alguna actividad el 11 de septiembre, en una nueva conmemoración del golpe de Estado de 1973. Sin embargo, aún no es claro qué es lo que hará.

Centrarse en el programa

En la misma línea de lo expuesto por Jara, este lunes desde el comando apostaron por alejar su semana de las polémicas y concentrarse en el trabajo programático que coordina Camila Miranda (FA), además de la gira regional que se extenderá hasta el 14 de septiembre.

Así, a las 9.30 horas el comando citó a los medios frente a Londres 76, para estrenar un diseño de vocerías semanales y rotatorias, esta vez con foco en las medidas de salud de la campaña de Jara.

Los encargados de iniciar el diseño fueron los voceros Gael Yeomans (FA) y Ricardo Lagos Weber (PPD). Este último fue protagonista la semana pasada, al cuestionar en duros términos a Carmona y desatar la rabia del PC, por medio de Bárbara Figueroa.

Lagos Weber también fue quien intentó, una vez más, dar por superada la polémica. “Puede haber matices y diferentes opiniones (...). Los presidentes de los partidos se han reunido con la candidata en el día de ayer, como ustedes saben, ya se abordó parte de este tema, pero lo más fundamental es el despliegue de la campaña”, respondió el senador al ser consultado por la polémica.

“Ha habido diferencias de opinión. Lo que nos une es algo más importante. Mejor preocupémonos de lo que cada uno pueda hacer como partido”, dijo durante la jornada Constanza Martínez, tras la reunión del comité estratégico.

Así, la atención de los colaboradores de la campaña de Jara se centrará en el trabajo de ampliación del programa, para así presentar una propuesta más completa entre septiembre y octubre. La idea, dicen en Londres 76, es poder llegar a hablar de las medidas concretas para los primeros 100 días de gobierno.

Para esto en el comando han conformado cerca de 25 equipos en distintas áreas, compuestos por representantes de los partidos políticos del oficialismo y otros expertos.

Así, la idea es que algunas de estas figuras después puedan dar un paso al frente y pasar a ejercer vocerías en dichos temas. Algunos de los grupos conformados son descentralización, culturas, medioambiente, energía, transporte, corrupción, derechos humanos, defensa y deportes. También hay una instancia de relaciones exteriores, donde el PS propuso como rostro al excanciller Heraldo Muñoz.