Tres metros de profundidad y aumentar 30 kilómetros en 90 días: Kast pone en marcha ampliación de zanjas en norte del país

Pasadas las 11.00 horas, el Presidente José Antonio Kast aterrizó en Arica para iniciar una jornada marcada por uno de los símbolos más persistentes de su trayectoria política: la idea de levantar una zanja en la frontera norte para frenar el ingreso irregular al país.

El mandatario encabezó primero el comité de seguridad en la base militar “Solo de Zaldívar”, en playa Las Machas. A la cita asistieron la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert; el ministro del Interior, Claudio Alvarado; el titular de Defensa, Fernando Barros, y el general director de Carabineros de Chile, Marcelo Araya, junto al director general de la Policía de Investigaciones de Chile, Eduardo Cerna. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, participó de forma telemática.

En la instancia, las policías presentaron los resultados de un operativo nacional realizado entre el 12 y el 14 de marzo, que terminó con 2.905 detenidos en todo el país. De ese total, ocho correspondían a personas buscadas por homicidio, 174 por robos violentos y 66 por delitos sexuales, entre otros ilícitos.

Estos operativos de ambas policías partieron bajo la administración de Gabriel Boric y, de hecho, cuando el exministro Luis Cordero lanzó la idea en agosto de 2025, obtuvo 2.135 detenidos.

Desde allí, Kast hizo además un llamado a la oposición a respaldar las medidas del Ejecutivo para enfrentar la inmigración irregular, uno de los ejes de su llamado “gobierno de emergencia”.

Pasadas las 16.00 horas, el mandatario se trasladó hasta el complejo fronterizo de Chacalluta, en el límite con Perú, para observar en terreno los trabajos de remoción de tierra que ejecuta el Cuerpo Militar del Trabajo junto al Ministerio de Obras Públicas de Chile.

La obra forma parte del plan de contramovilidad que el gobierno bautizó como “Escudo Fronterizo”, una estrategia que contempla levantar barreras físicas en distintos puntos críticos de la Macrozona Norte.

Según lo proyectado por el Ejecutivo, el sistema completo de zanjas y obstáculos debería alcanzar 500 kilómetros entre distintos sectores de la frontera norte. En Arica -donde actualmente existen cerca de tres kilómetros de zanja- la meta de la primera etapa es ampliar esa extensión a 30 kilómetros en un plazo de 90 días.

En particular, la obra visitada tiene alrededor de 2,5 a 3 metros de profundidad, por 3 metros de ancho. Además de “camellones” (montículos de tierra) de alrededor de 1,4 metros.

Durante su intervención, el mandatario hizo referencia al uso de “retroexcavadoras”, concepto que años atrás se instaló en el debate político cuando el exsenador del PPD, Jaime Quintana, utilizó la analogía para criticar el modelo neoliberal.

“Hace unos años atrás se habló de retroexcavadoras para oponerse a un modelo económico. Nosotros queremos usar las retroexcavadoras para construir un Chile soberano”, afirmó.

Y agregó: “Ese Chile soberano que ha sido vulnerado por la inmigración ilegal, por el narcotráfico, por el crimen organizado. Esta retroexcavadora no va a fracasar, porque esta retroexcavadora la empujan todos los chilenos”.

El recorrido por el norte continuará este martes, en la Región de Antofagasta, donde el jefe de Estado visitará el Centro de Entrenamiento Industrial y Minero.