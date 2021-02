Tricel rechaza solicitud de José Antonio Kast de anular candidatura a constituyente de Fernando Atria

Este viernes, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) resolvió rechazar la solicitud de José Antonio Kast de anular la candidatura a constituyente de Fernando Atria.

El dirigente del Partido Republicano tuvo que dar un paso al costado, ya que las presuntas inhabilidades que acusó en contra del abogado constitucionalista fueron corregidas por la resolución del Tricel.

Al respecto, José Antonio Kast expresó: “Lamento que el Tricel no haya entrado en el fondo y argumente políticamente para salvar la candidatura de Fernando Atria. Ahora, ¡a derrotarlo en las urnas!”

La reclamación ante el Tricel fue presentada por Republicanos el último día del plazo establecido (28 de enero), argumentando que el abogado -quien se presentó por el distrito 10 como independiente, por la lista Apruebo Dignidad- no cumpliría con los requisitos establecidos en la normativa vigente, relacionado a no estar afiliado a un partido político nueve meses antes de la fecha de inscripción de candidaturas (11 de enero).

Sin embargo, la resolución determinó que “el independiente (Fernando Atria) no es un díscolo, sino un legítimo independiente que ha formado parte de una agrupación que no ha logrado constituirse legalmente como partido”.

La organización “Fuerza Común” -de la cual Atria formó parte como presidente- solo logró la categoría de partido político en formación, y no alcanzó a constituirse legalmente, por ende, tampoco obtuvo personalidad jurídica. En este sentido, si “un partido que no se ha constituido legalmente, (...) mal podría tener una inhabilidad alguien que ha estado afiliado a un partido que no alcanzó existencia legal”, indica la resolución del Tricel.