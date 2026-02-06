SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Última defensa del PC al régimen cubano y críticas a Jara abren la puerta a entendimiento PS-FA

    El más reciente respaldo de la dirigencia comunista a la isla es algo que preocupa al PS, en medio del debate por la conformación de bloques opositores. En ese entendido, parlamentarios como Castro, Manoucheri y Saavedra plantean como alternativa un acercamiento con los frenteamplistas.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

    “En este partido no podría haber nadie que crea que Cuba es una dictadura”.

    La frase, emitida el lunes por el abogado y militante PC Hugo Gutiérrez, repercutió en el PS. No solo porque la interpretaron como un rayado de cancha a Jeannette Jara, la militante comunista que reconoció que en la isla no se vive una democracia, sino también porque, consideran, da cuenta de que pensar en una renovada política de alianzas con una colectividad que aún no reconoce una dictadura en el régimen cubano es complejo.

    De cara a convertirse en oposición al gobierno de José Antonio Kast, en el PS existe una conversación abierta sobre con quién aliarse, marcada por las diferencias con el PC y el FA expuestas durante las últimas semanas. Lo que es claro es que el reimpulso al respaldo de los comunistas a Cuba complejiza una alianza con ellos.

    Y es que los socialistas saben que los dichos de Gutiérrez no son aislados. Sin ir más lejos, el presidente del PC, Lautaro Carmona, visitó la isla entre el 17 y el 22 de enero. “Cuba tiene su propia democracia y su propia institucionalidad, sostenidas en un pueblo consciente y ampliamente participativo”, se lee en el informe político redactado por el timonel tras su viaje.

    Incluso la presidenta del PS, la senadora Paulina Vodanovic, alzó la voz y acusó conductas propias de la “cultura de la cancelación” por parte del PC, en defensa de Jara. La propia timonel fue partidaria de estrechar una relación con los comunistas. Sin embargo, el altercado producido en torno a la absolución de Claudio Crespo terminó por interrumpirlo.

    FOTO: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

    En ese entendido, entre algunos parlamentarios socialistas se ha abierto una conversación informal sobre privilegiar un entendimiento con el FA -que también es un partido de ideología socialista-, por sobre el PC.

    “Tras la derrota, es momento de reordenar la casa del PS. Tendremos que construir un nuevo relato, que reestablezca la valoración de la democracia como método de gobierno, que permite la participación, las elecciones libres, la libre expresión y el multipartidismo. Eso es principal en las ideas socialistas”, dijo el senador Gastón Saavedra (PS).

    El legislador explicó que “el nuevo relato del PS tendremos que conversarlo con los componentes del espectro socialista, el Socialismo Democrático, y ahí incluyo al FA, para desde ahí tener un relato común que es capaz, desde el socialismo, apostar por una nueva gobernanza para Chile, donde después seguramente vamos a tener que conversar con el PC. Pero primero ordenemos nuestra casa“.

    El eventual acercamiento con el FA, sin embargo, no es fácil de digerir para los socialistas. En el partido son varios los que reconocen que la convivencia con ellos es compleja y que la experiencia en el actual gobierno da cuenta de ello. Pero, en vista del comportamiento del PC, es una alternativa a la que algunos se abren.

    “Espero que el FA haga su propia reflexión después de la derrota electoral, se encamine en un proyecto colectivo, dialogue más con el PS. Nosotros tenemos disposición. Y veamos si tenemos puntos de convergencia para el futuro, cosa que yo veo mucho más difícil con el PC, francamente”, planteó el jefe de bancada de los senadores socialistas, Juan Luis Castro, en radio Agricultura.

    En esa misma entrevista, Castro reconoció que considera relevante que el FA pueda “desprenderse del PC”. Ambos partidos compartieron coalición hasta 2023: Apruebo Dignidad.

    Raúl Zamora/Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    Los senadores no son los primeros en sugerir que es necesario que el PS priorice un acercamiento con el FA por sobre el PC. Antes ya lo había hecho el diputado Daniel Manouchehri (PS).

    En entrevista con La Tercera, él dijo que “los partidos que son parte del Socialismo Democrático y el FA son los partidos que, a mi juicio, debiesen conformar una fuerza socialista en Chile. Eso es urgente. Las ideas socialistas están en el PS, en el PPD, pero también en el FA. Y la tarea es poder unir estas ideas y fuerzas socialistas en desafíos comunes”.

    Más sobre:CubaPolíticaPSPartido SocialistaPartido ComunistaPC

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Conaf cierra el Parque La Campana y la Reserva Lago Peñuelas ante amenaza de incendios forestales

    Foro Económico Mundial inicia investigación contra su director ejecutivo por sus vínculos con Epstein

    El cara a cara de las ministras de Desarrollo Social en medio del mea culpa de Boric y críticas de Kast por reconstrucción

    “La figura de Piñera crece en el corazón de los chilenos”: exministros y futuras autoridades participan en misa por los dos años de la muerte del exmandatario

    Kast cierra gira en Europa: se reúne con Meloni y la invita al cambio de mando

    Con más de 25 misas en el país: derecha conmemora dos años de la muerte de Piñera

    Lo más leído

    1.
    Carrera por la ONU: Bachelet evalúa viaje a Nueva York para retomar su agenda tras arremetida de Kast por su inscripción

    Carrera por la ONU: Bachelet evalúa viaje a Nueva York para retomar su agenda tras arremetida de Kast por su inscripción

    2.
    Partidos siguen con baja representación: nómina de subsecretarios de Kast profundiza desazón en Chile Vamos

    Partidos siguen con baja representación: nómina de subsecretarios de Kast profundiza desazón en Chile Vamos

    3.
    Boric hace llamado al Parlamento para aprobar sala cuna en marzo y reconoce lentitud en reconstrucción por incendios

    Boric hace llamado al Parlamento para aprobar sala cuna en marzo y reconoce lentitud en reconstrucción por incendios

    4.
    UDI exige al gobierno transparentar apoyos internacionales a candidatura de Bachelet a la ONU

    UDI exige al gobierno transparentar apoyos internacionales a candidatura de Bachelet a la ONU

    5.
    “Razones personales”: las explicaciones de La Moneda para suspender la gira de Boric a Magallanes

    “Razones personales”: las explicaciones de La Moneda para suspender la gira de Boric a Magallanes

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Servicios

    Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Cómo postular a la PGU y a cuánto sube el beneficio desde febrero

    Cómo postular a la PGU y a cuánto sube el beneficio desde febrero

    Conoce cómo funciona la Tercera Placa Patente y las comunas en que está disponible

    Conoce cómo funciona la Tercera Placa Patente y las comunas en que está disponible

    Última defensa del PC al régimen cubano y críticas a Jara abren la puerta a entendimiento PS-FA
    Chile

    Última defensa del PC al régimen cubano y críticas a Jara abren la puerta a entendimiento PS-FA

    El cara a cara de las ministras de Desarrollo Social en medio del mea culpa de Boric y críticas de Kast por reconstrucción

    “La figura de Piñera crece en el corazón de los chilenos”: exministros y futuras autoridades participan en misa por los dos años de la muerte del exmandatario

    Tiempos de aprobación ambiental de proyectos de inversión aumentaron hasta 39% en gobierno de Boric versus Piñera II
    Negocios

    Tiempos de aprobación ambiental de proyectos de inversión aumentaron hasta 39% en gobierno de Boric versus Piñera II

    IPS queda ad portas de vender servicios de gestión a las AFP tras ingreso de decreto a Contraloría

    Amazon anuncia alto gasto de capital en 2026 para potenciar la IA y acciones caen

    Crean una red social solo para bots de Inteligencia Artificial: por qué los científicos sienten que es un peligro
    Tendencias

    Crean una red social solo para bots de Inteligencia Artificial: por qué los científicos sienten que es un peligro

    Qué se sabe de la reunión entre EEUU e Irán para discutir sobre temas nucleares

    Cómo fue el juicio contra Ryan Routh, el hombre condenado a cadena perpetua por intentar asesinar a Trump

    El crudo análisis de Manuel Pellegrini tras ser goleado y quedar eliminado de la Copa del Rey
    El Deportivo

    El crudo análisis de Manuel Pellegrini tras ser goleado y quedar eliminado de la Copa del Rey

    Huachipato se defiende de la programación sin público ante la U: “Fueron condiciones impuestas por las autoridades”

    Pellegrini se inclina otra vez ante Simeone: el Betis es aplastado por el Atlético y se despide de la Copa del Rey

    De la sobremesa del domingo al chat familiar: el 99% de los chilenos conecta con su familia en línea, según Kaspersky
    Tecnología

    De la sobremesa del domingo al chat familiar: el 99% de los chilenos conecta con su familia en línea, según Kaspersky

    La Switch 2 recibe a Indiana Jones, Fallout y Final Fantasy VII Rebirth en un Nintendo Direct cargado de anuncios

    Una filtración de Meta advierte sobre “Avocado”, su modelo secreto de IA que promete “superar” a todo lo visto

    Los Jaivas anuncian la gira nacional de Alturas de Macchu Picchu luego de presentar documental remasterizado
    Cultura y entretención

    Los Jaivas anuncian la gira nacional de Alturas de Macchu Picchu luego de presentar documental remasterizado

    Raphael regresa a Chile con show en el Gran Arena Monticello

    Ugo Bienvenu, director de Arco: “Hice esta película para que las personas sueñen con el mundo en el que quieren vivir”

    Foro Económico Mundial inicia investigación contra su director ejecutivo por sus vínculos con Epstein
    Mundo

    Foro Económico Mundial inicia investigación contra su director ejecutivo por sus vínculos con Epstein

    Las interrogantes que plantea la expiración del tratado de desarme nuclear entre Rusia y EE.UU.

    Parlamento de Venezuela avanza en esperada ley de amnistía como paso “decisivo” hacia la paz en el país

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra
    Paula

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca