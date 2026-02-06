Última defensa del PC al régimen cubano y críticas a Jara abren la puerta a entendimiento PS-FA

“En este partido no podría haber nadie que crea que Cuba es una dictadura”.

La frase, emitida el lunes por el abogado y militante PC Hugo Gutiérrez, repercutió en el PS. No solo porque la interpretaron como un rayado de cancha a Jeannette Jara, la militante comunista que reconoció que en la isla no se vive una democracia, sino también porque, consideran, da cuenta de que pensar en una renovada política de alianzas con una colectividad que aún no reconoce una dictadura en el régimen cubano es complejo.

De cara a convertirse en oposición al gobierno de José Antonio Kast, en el PS existe una conversación abierta sobre con quién aliarse, marcada por las diferencias con el PC y el FA expuestas durante las últimas semanas. Lo que es claro es que el reimpulso al respaldo de los comunistas a Cuba complejiza una alianza con ellos.

Y es que los socialistas saben que los dichos de Gutiérrez no son aislados. Sin ir más lejos, el presidente del PC, Lautaro Carmona, visitó la isla entre el 17 y el 22 de enero. “Cuba tiene su propia democracia y su propia institucionalidad, sostenidas en un pueblo consciente y ampliamente participativo”, se lee en el informe político redactado por el timonel tras su viaje.

Incluso la presidenta del PS, la senadora Paulina Vodanovic, alzó la voz y acusó conductas propias de la “cultura de la cancelación” por parte del PC, en defensa de Jara. La propia timonel fue partidaria de estrechar una relación con los comunistas. Sin embargo, el altercado producido en torno a la absolución de Claudio Crespo terminó por interrumpirlo.

FOTO: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

En ese entendido, entre algunos parlamentarios socialistas se ha abierto una conversación informal sobre privilegiar un entendimiento con el FA -que también es un partido de ideología socialista-, por sobre el PC.

“Tras la derrota, es momento de reordenar la casa del PS. Tendremos que construir un nuevo relato, que reestablezca la valoración de la democracia como método de gobierno, que permite la participación, las elecciones libres, la libre expresión y el multipartidismo. Eso es principal en las ideas socialistas”, dijo el senador Gastón Saavedra (PS).

El legislador explicó que “el nuevo relato del PS tendremos que conversarlo con los componentes del espectro socialista, el Socialismo Democrático, y ahí incluyo al FA, para desde ahí tener un relato común que es capaz, desde el socialismo, apostar por una nueva gobernanza para Chile, donde después seguramente vamos a tener que conversar con el PC. Pero primero ordenemos nuestra casa“.

El eventual acercamiento con el FA, sin embargo, no es fácil de digerir para los socialistas. En el partido son varios los que reconocen que la convivencia con ellos es compleja y que la experiencia en el actual gobierno da cuenta de ello. Pero, en vista del comportamiento del PC, es una alternativa a la que algunos se abren.

“Espero que el FA haga su propia reflexión después de la derrota electoral, se encamine en un proyecto colectivo, dialogue más con el PS. Nosotros tenemos disposición. Y veamos si tenemos puntos de convergencia para el futuro, cosa que yo veo mucho más difícil con el PC, francamente”, planteó el jefe de bancada de los senadores socialistas, Juan Luis Castro, en radio Agricultura.

En esa misma entrevista, Castro reconoció que considera relevante que el FA pueda “desprenderse del PC”. Ambos partidos compartieron coalición hasta 2023: Apruebo Dignidad.

Raúl Zamora/Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Los senadores no son los primeros en sugerir que es necesario que el PS priorice un acercamiento con el FA por sobre el PC. Antes ya lo había hecho el diputado Daniel Manouchehri (PS).

En entrevista con La Tercera, él dijo que “los partidos que son parte del Socialismo Democrático y el FA son los partidos que, a mi juicio, debiesen conformar una fuerza socialista en Chile. Eso es urgente. Las ideas socialistas están en el PS, en el PPD, pero también en el FA. Y la tarea es poder unir estas ideas y fuerzas socialistas en desafíos comunes”.