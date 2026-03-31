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    “Una señal super preocupante”: Bachelet critica decisión del gobierno de Kast de pedir la renuncia a directora de SernamEG

    La tarde del lunes se conoció la solicitud de renuncia no voluntaria a Priscilla Carrasco, quien actualmente se encuentra con tratamiento contra un cáncer de mama triple negativo. El Presidente Kast justificó la decisión en "pérdida de confianza".

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Valparaiso, 25 de marzo 2026 La ex presidenta, Michelle Bachelet, asiste al ciclo de conversaciones Riesgos y Retos de la Democracia, realizada en el aula magna de la facultada de derecho de la Universidad de Valparaiso Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La expresidenta Michelle Bachelet criticó este martes la determinación del Ejecutivo de solicitar la renuncia no voluntaria de Priscilla Carrasco como directora nacional de Sernameg.

    La decisión tuvo críticas principalmente por la situación de Carrasco, quien se encuentra con tratamiento contra un cáncer de mama triple negativo, cuyo diagnóstico lo recibió en julio de 2025.

    Cuando las mujeres seguimos luchando por tener espacios de liderazgo y tomas de decisiones vemos casos muy tristes como el de la directora de Sernameg, Priscilla Carrasco”, comenzó señalando del tema durante su participación en el conversatorio “A 20 años del primer gobierno paritario presidido por una mujer” de la Universidad de Valparaíso.

    Priscilla Carrasco

    Tras ello, Bachelet enfatizó que “las decisiones de Estado hablan de las prioridades”.

    “Cuando una autoridad elegida por Alta Dirección Pública, no a dedo, que está además en un tratamiento de quimioterapia por un cáncer muy grave y se le pide la renuncia, creo que me preocupa la señal. Es una señal súper preocupante del valor que le damos al cuidado, la dignidad y los derechos de las personas y las mujeres" , concluyó al respecto.

    El tema también fue abordado esta jornada por el presidente José Antonio Kast, quien en una entrevista con la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) justificó la decisión en “falta de confianza”.

    “La confianza no se dio, no se daba, porque tenemos miradas distintas de cómo gestionar una repartición tan importante como la SernamEG, como es PRODEMU (La fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer), como es en general el Ministerio de la Mujer”, explicó primero.

    A lo que agregó: “Y hemos ido encontrando situaciones complejas que se irán comunicando paso a paso a la ciudadanía y que justifican que uno tenga que priorizar el bien de todos los chilenos, sin desconocer que hay una situación humana, compleja y que tenemos que atender”.

    Lee también:

    Más sobre:Michelle BacheletPriscilla CarrascoSernamegUniversidad de ValparaísoMinisterio de la Mujer

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