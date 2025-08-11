Undurraga y Guzmán, los últimos Evópoli de la Cámara, encuentran nueva bancada

A siete meses de que termine el actual período parlamentario (2022-2026), los movimientos entre comités de diputados aún no terminan.

A partir de las próximas semanas, los diputados independientes Hotuiti Teao y Cristián Matheson, que eran parte de la bancada de Evópoli, se integrarán formalmente al comité de la UDI.

El paso va en línea con la resolución del último consejo general del gremialismo que proclamó a Teao y Matheson como candidatos a diputados para el próximo Congreso.

Aunque la jugada de la UDI era prevista en Evópoli, igualmente fue resentida en la tienda que preside el ingeniero comercial Juan Manuel Santa Cruz.

Ello dejó a la deriva a los últimos diputados militantes de la colectividad, Francisco Undurraga y Jorge Guzmán, quienes si bien desde antes no reunían los requisitos para ser considerados un comité (mínimo de siete diputados), para no quedar aislados prefirieron fusionarse con otras colectividades con el fin de conformar una nueva bancada.

A partir de este lunes, Guzmán y Undurraga, que mantendrán su militancia, se integrarán administrativamente al grupo de Demócratas, liderado por Joanna Pérez, Miguel Ángel Calisto (independiente asociado), Érika Olivera, Víctor Pino y Jorge Saffirio, y que integra, además, Andrés Jouannet (Amarillos). Todos ellos, salvo Olivera, militaron en el pasado en la DC.

Si bien esta nueva alianza tiene esencialmente un efecto reglamentario –que les permite obtener recursos para asignaciones y disponer espacio para intervenir en la sala o para acceder a comisiones legislativas e investigadoras–, podría ser el primer paso de un entendimiento más político de cara al nuevo pacto electoral que están conformando algunas fuerzas opositoras.

De hecho, Demócratas –que había perdido la calidad de comité recientemente por la fuga de tres antiguos miembros–, junto a Amarillos y Evópoli, han coincidido en una visión opositora más dialogante con el Ejecutivo, al tiempo que se inscriben en un espacio de pensamiento liberal, de centroderecha y de centro, alejados de las corrientes más conservadoras de la oposición.