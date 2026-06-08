Urruticoechea (PNL) y AC a Grau: “Tenemos votos de independientes de izquierda (...) Tenemos votos más que necesarios”

La acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau se materializará la tarde de este lunes en el Congreso y contará con las firmas de diputados que van desde el Partido Nacional Libertario, el Partido Republicano hasta el PDG, RN e independientes.

Así por lo menos lo confirmó el diputado Cristóbal Urruticoechea (PNL), quien en conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera además aseguró que el libelo contará con el respaldo en la Sala de la Cámara de Diputados de parlamentarios independientes de izquierda.

“Usted se sorprendería, pero nosotros tenemos votos independientes de izquierda que están de acuerdo con votar la acusación ”, aseguró el parlamentario del PNL.

Asimismo, el libertario aseguró que estos van más allá del diputado René Alinco, quien ya transparentó esa posibilidad. “Hay otros que no lo han hecho público, pero que sí lo van a apoyar (...) Prefiero mantener ese acuerdo, digamos, esa conversación que tuvimos, que puede haber sido medio privada medio pública, uno nunca sabe cómo se transforman estos temas, pero sí dejar súper claro de que tenemos los votos más que necesarios para acusar constitucionalmente a Nicolás Grau ”.

En tanto, sobre los resquemores que han presentado parlamentarios de la UDI ante la acusación constitucional, resto fuerza a opiniones como las que han representado el presidente de la colectividad, Guillermo Ramírez. “El líder innato que hoy día tiene la UDI dentro de la Cámara es Jorge Alessandri, que es el presidente de la Cámara, y él habló y dijo que iba a apoyar esta acusación constitucional y que encontraba que el texto estaba muy bien fundamentado. Entonces, estoy convencidísimo de que la UDI también se une, también se une Evópoli, también se van a unir independientes, y la acusación constitucional va a avanzar, va a llegar a la Cámara Alta”.

El texto que será presentado en la oficina del secretario de la Cámara cerca de las 16 horas contará con el respaldo de varios diputados entre ellos, según Urruticoechea, de Francisco Orrego (RN).

“Los firmantes son desde el Partido de la Gente, Renovación Nacional, el Partido Republicano, independientes, y el Partido Nacional Libertario (...) Hay un consenso bastante importante dentro de la Cámara Baja, de que aquí hay, por lo menos, faltas graves que deben tener algún tipo de sanción que pueda impedir de que el exministro Nicolás Grau, por lo menos en estos próximos cinco años, ocupe algún cargo público”.

Pese a que firmarán republicanos su presidente, senador Arturo Squella, ha llamado a la prudencia en medio de la tramitación en la Cámara Alta de la megarreforma por la reconstrucción.

Urruticoechea manifestó sus diferencias con el timonel republicano: “El senador Squella está siendo demasiado prudente, está tratando un poco de atender a las demandas que podrían existir dentro del gobierno, pero insisto, creo que eso es un error”

“Aquí no podemos comparar con los avances que pueda presentar el gobierno legislativamente hablando versus una acusación constitucional a un ministro de Hacienda que se fundamenta en cuatro hechos que son categóricos”.

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