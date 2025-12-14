Vallejo califica como “grave” mensaje de Lipigas y apunta que la empresa “tendrá que iniciar las acciones legales correspondientes”

Como un “hecho grave” calificó la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, los mensajes enviados a través por la aplicación de Lipigas llamando a votar por José Antonio Kast.

Tras emitir su voto, es que la ministra fue consultada sobre lo ocurrido señalando que “no es simplemente una paloma mal puesta en la vía pública, se trata del uso de datos personales y algo que obviamente en primer lugar tiene que investigar el SERVEL y también la empresa”.

Vallejo además abordó la respuesta dada por la empresa apuntando a un “acceso no autorizado”, mencionando que “nos imaginamos que tendrá que iniciar las acciones legales correspondientes, porque como lo digo, esto no es cualquier incumplimiento a la ley electoral”.

“Hacerlo fuera del periodo electoral incumple la ley. Evidentemente eso ya es grave, pero cuando se usan los datos personales para incumplir la ley y difundir campaña electoral fuera de plazo, usando, insisto, datos personales de manera ilegal, eso le suma obviamente una gravedad, pero le corresponde obviamente a la empresa iniciar las acciones legales correspondientes”, expresó.

Llamada a los candidatos

En la ocasión, la ministra dio a conocer que el Presidente Gabriel Boric llamará a quien resulte ganador y perdedor de las elecciones.

“El Presidente se va a dirigir en pocas horas más al Palacio de la Moneda, vamos a esperar los resultados y se va a comunicar evidentemente con quien sea ganador, ganadora, y también con quien sea perdedor o perdedora”, mencionó Vallejo.

De acuerdo a lo que añadió, “el Presidente de la República, evidentemente, también se va a dirigir a nuestros compatriotas, y el día de mañana se va a recibir a quien gane la elección en el Palacio de la Moneda junto a un equipo de sus colaboradores”.

Últimos meses del Gobierno

Vallejo, además se refirió a los últimos meses del Gobierno y los proyectos que quedan pendientes apuntando que “como lo hemos dicho en más de una oportunidad y por mandato del Presidente, se gobierna hasta el último momento”.

Según mencionó, “tenemos hartas iniciativas legislativas, algunos dicen que hay muy poco tiempo, pero el problema no es el tiempo. Lo que asegura poder sacar estos proyectos no es que tengamos más tiempo adelante, sino que la capacidad de construir acuerdos para poder despacharlo”.

“Al menos lo que va de nuestro periodo gobierno, siendo minoría en el Parlamento, hemos tenido mucha eficacia legislativa, porque siendo minoría hemos sacado más de 70 proyectos de seguridad, logramos sacar la reforma de pensiones, una reforma que parecía imposible, la sacamos con acuerdos, lo mismo con las 40 horas o el royalty minero, y por lo tanto, esperamos que también estos acuerdos se produzcan en estas semanas que le queda de trabajo al Congreso Nacional”, añadió.