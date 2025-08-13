Vallejo califica de “desprecio” dichos de Kast sobre el Congreso y critica sus 16 años de diputado: “No hizo nada relevante”

“No sorprende que desprecie el Parlamento: estuvo 16 años sin hacer nada muy relevante siendo diputado”.

Con estas palabras, la ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, respondió este miércoles a los dichos pronunciados en la jornada de ayer por el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast.

“El Congreso es importante, pero no es tan relevante como imaginan”. Esa fue la declaración del exdiputado en el marco del seminario internacional Moneda Patria Invesment y que generó una ola de críticas en su contra.

En ese contexto, Kast recalcó que el Parlamento “tiene que respetar lo que es la facultad presidencial y la autonomía del presidente para enviar proyectos de ley en algunas materias”.

Y explicó que “nosotros estamos haciendo la revisión de todas las potestades administrativas que tiene el Estado, de todas las leyes que tienen sanciones incluidas que nadie aplica (...). La ley es la ley. Aquí no necesitamos más leyes para aplicar la ley. Eso es casi absurdo".

En su respuesta a estas palabras del aspirante a La Moneda, en diálogo con radio CNN Chile, la portavoz del Ejecutivo también criticó la postura de la tienda republicana en torno a la discusión y votación de iniciativas en el Parlamento.

“Si ustedes se fijan, si hubiese sido por la bancada republicana no tendríamos reducción de jornada laboral, si hubiese sido por la bancada republicana no tendríamos aumento de salario mínimo, si hubiese sido por la bancada republicana no hubiéramos aprobado el aumento de la PGU. Porque ha sido lamentablemente un partido que hoy día está liderado obviamente por un candidato presidencial, pero un partido que sistemáticamente ha obstaculizado o ha rechazado toda medida concreta en beneficio de las personas, sea de trabajadores o de jubilados, en el caso de la PGU”, dijo.

Y luego reforzó: “Entonces, a mí no me sorprende ese desprecio por el rol del Parlamento y su capacidad de avanzar en beneficio de la gente”.

Sobre las interpretaciones que han habido respecto a los dichos de Kast, Vallejo apuntó: “Algunos lo interpretaron como gobernar por decreto, a propósito de la experiencia de su aliado de la ultraderecha a nivel internacional. Pero yo me quedo más que nada con esta idea del desprecio, porque, insisto, tiene mucho que ver con cómo ven el que debe ser el trabajo parlamentario”.

La secretaria de Estado, luego, volvió al punto inicial de sus cuestionamientos a Kast: “Fue durante 16 años diputado y no hizo nada relevante siendo parlamentario en el Congreso”.