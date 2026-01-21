SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Vallejo defiende gestión del gobierno de cuestionamientos de Kast y Campos

    La portavoz del Ejecutivo, eso sí, planteó como legítimo que el presidente electo sostenga su relato sobre un "gobierno de emergencia".

    Alonso Aranda 
    Alonso Aranda
    Ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo. Foto - Mario Tellez / La Tercera. MARIO TELLEZ

    La ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, defendió la gestión de la administración del Presidente Gabriel Boric, a raíz del relato del mandatario electo, José Antonio Kast, y de las duras críticas del futuro ministro de Agricultura, Jaime Campos (PR).

    Esto, luego que en la presentación oficial de su futuro primer gabinete, el republicano insistió en la idea de que el suyo será un “gobierno de emergencia”, debido a la situación en que le toca recibir el país. Mientras que el ex secretario de Estado de las administraciones concertacionistas de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet planteó que el gobierno de Boric es el “más malo” desde el retorno a la democracia.

    La portavoz del Ejecutivo respondió a estas posturas tras participar de una actividad para llamar a la ciudadanía a donar sangre a propósito de los incendios que afectan al sur del país.

    “Nosotros vamos a entregar una economía mejor de la que recibimos, una inflación del 14%, va a estar, enhorabuena, en alrededor de un 3% en el primer trimestre de este año, salarios mínimos con un aumento histórico, o sea, un mayor poder adquisitivo de miles de compatriotas, esto ha generado también que tengamos más de 39 meses consecutivos con ingresos reales al alza”, dijo

    La secretaria de Estado sumó que, asimismo, se logró sacar “a 11 millones de personas de la lista espera, y hemos logrado reducir los tiempos de espera con la mayor reducción de los últimos diez años, gracias a la gestión que ha tenido el ministerio de Salud y la inyección de recursos adicionales”.

    “Lo mismo con el sistema escolar, en la recuperación de la asistencia y la permanencia de estudiantes en el sistema. También en materia de seguridad, o sea, las capacidades desde el Estado institucionales para enfrentar la delincuencia, el crimen organizado, son excesivamente mejores que las que recibimos”, remarcó.

    Según Vallejo, “la situación país, tanto en el área de seguridad como en muchos aspectos del área social y en materia económica, está actualmente mucho mejor que como la recibimos cuando nosotros ingresamos al gobierno. Y además podemos señalar que la pobreza ha disminuido”.

    Finalmente, dijo que “es legítimo que el relato del presidente electo se haya basado en la caracterización de su gobierno como un gobierno de emergencia, pero en los hechos nosotros estamos entregando y vamos a entregar una mejor situación país de como la recibimos cuando nos tocó entrar a la administración del Estado el año 2022”.

