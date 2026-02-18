SUSCRÍBETE
    Política

    Vallejo y críticas por viaje de Boric a Rapa Nui: “La gestión no se centra solo en la presencia del Presidente”

    La vocera señaló que “el Presidente Gabriel Boric ha estado en las 54 de las 56 provincias de nuestro país” y “ha estado recorriendo Chile de manera permanente”.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    La ministra vocera, Camila Vallejo. MARIO TELLEZ

    La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, respondió las críticas por la gira del Presidente Gabriel Boric a Rapa Nui, aseverando que la gestión del Ejecutivo no depende solo de la presencia del jefe de Estado en terreno.

    Apenas se conoció el viaje del Mandatario a la isla, la alcaldesa de Rapa Nui, Elizabeth Arévalo Pakarati, criticó la visita y la calificó como “absolutamente tardía y sin posibilidades reales de generar nuevas soluciones o recursos para la comunidad local, considerando que Boric concluirá su mandato el próximo 11 de marzo.

    Asimismo, el diputado UDI de origen rapanui, Hotuiti Teao, también se sumó a las críticas, lamentando que el Mandatario no marcara presencia antes en la isla. Mientras que el presidente de la Cámara Nacional del Comercio, José Pakomio catalogó el viaje de un “gesto simbólico”.

    Ante ello, al ser consultada por si existe -o no- una tardanza en la visita, la ministra Vallejo señaló que “el Presidente Gabriel Boric ha estado en las 54 de las 56 provincias de nuestro país” y “ha estado recorriendo Chile de manera permanente”.

    En ese sentido, remarcó que es importante “entender que la gestión de gobierno no se centra solo en la presencia del Presidente de la República, por más presidencialista que sea nuestro sistema. El trabajo y el mandato también se traduce en la acción de sus ministerios, subsecretarías, delegaciones, seremis”.

    La vocera de Gobierno afirmó que en la gestión de Rapa Nui ha existido una agenda de metas en áreas como educación, obras públicas, transporte y conectividad, que han sido monitoreadas desde el nivel central, y señaló que el Presidente informará sobre el estado de avance de los compromisos y supervisará tareas pendientes, muchas de las cuales podrían trascender a futuras administraciones.

    “Hay que entender, independientemente de lo legítima que pueda ser la apreciación crítica de una autoridad local, que el trabajo del gobierno no se centra solo en la presencia del Presidente, aunque esta le da un realce”, sentenció.

    Anteriormente, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, también defendió la visita del Presidente Boric a Rapa Nui, negando que ésta sea tardía.

    “Hemos estado recorriendo intensamente a lo largo de estos años y, naturalmente, cuando se empieza a acabar el gobierno, yo acelero esas visitas, porque no quiero dejar lugares sin visitar, sin entregar obras, sin iniciar obras como el día de ayer, sin comprometer también cosas que sabemos que es posible y que corresponde realizarlas. Así es que me parece que hay que mirarla con otra lectura”, añadió.

