    Nacional

    Tras críticas: MOP niega que visita del Presidente Boric a Rapa Nui sea tardía

    "El territorio nuestro es enorme. Hemos estado recorriendo intensamente a lo largo de estos años y, naturalmente, cuando se empieza a acabar el gobierno, yo acelero esas visitas, porque no quiero dejar lugares sin visitar", argumentó la titular de Obras Públicas, Jessica López.

    Paz Rubio 
    Paz Rubio
    Ministra de Obras Públicas, Jessica López.

    La ministra de Obras Públicas, Jéssica López (Ind.), negó que la visita que el Presidente Gabriel Boric hará a mediados de la próxima semana a Rapa Nui, a semanas de terminar su mandato, sea tardía.

    La respuesta de la ministra surge luego de que voces ligadas a la propia isla, así como a sectores políticos y empresariales, coincidieran en que es reprochable que se haya postergado la visita oficial prácticamente por casi todo el periodo presidencial.

    Así lo manifestó en entrevista con La Tercera la alcaldesa de Rapa Nui, Elizabeth Arévalo Pakarati. “¿Qué le puedo pedir? Si está a menos de un mes de dejar el cargo. No sabemos qué nos podría comprometer?

    También, el presidente de la Cámara Nacional del Comercio, José Pakomio -de origen rapanui- catalogó el viaje de un “gesto simbólico” y el diputado Hotuiti Teao (UDI) -de la misma etnia" dijo que era un “error político serio” la ausencia de Boric durante el proceso de consulta indígena, que terminó con el rechazo a la propuesta del gobierno de separar administrativamente la isla de la Región de Valparaíso.

    Con todo, durante una conferencia de prensa posterior a su bilateral con su sucesor, Martín Arrau, la ministra López defendió que "hemos estado varias veces (en Rapa Nui), no solo esta ministra, sino también directivos del ministerio. Es parte de nuestro territorio, es parte de nuestra ciudadanía. Tenemos obras públicas ahí, tenemos el tema del agua, que es bien importante, todos los temas de pavimento. En fin, un conjunto bien importante de temáticas que están en todos los territorios y Rapa Nui no es la excepción".

    “No, no es tardío, porque el territorio nuestro es enorme. Hemos estado recorriendo intensamente a lo largo de estos años y, naturalmente, cuando se empieza a acabar el gobierno, yo acelero esas visitas, porque no quiero dejar lugares sin visitar, sin entregar obras, sin iniciar obras como el día de ayer, sin comprometer también cosas que sabemos que es posible y que corresponde realizarlas. Así es que me parece que hay que mirarla con otra lectura”, añadió.

    Al ser consultada sobre qué compromisos podrían adquirir con este territorio insular, respondió que “cosas responsables siempre se pueden comprometer. Es lo que nosotros hemos hecho y vamos a seguir haciendo”.

