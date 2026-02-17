Cámara Nacional del Comercio se suma a las críticas por visita “tardía” de Boric a Rapa Nui: “Es un gesto simbólico”

La Cámara Nacional del Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC)se sumó a las recriminaciones hacia el Presidente Gabriel Boric por programar su primera visita a Rapa Nui, a solo semanas de terminar su mandato.

El paso del Mandatario a la isla se extenderá por tres días, desde el miércoles 18 de febrero y el viernes 20. Con el anuncio, sin embargo, reflotaron las controversias: la primera de ellas referente a los dichos de la exembajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, a favor de un autogobierno en Rapa Nui y que gatillaron su salida del cargo, y la segunda por el rechazo que los propios habitantes de la isla manifestaron el 3 de febrero mediante una votación a la propuesta del gobierno para separar administrativamente ese territorio de la Región de Valparaíso.

Moai de Rapa Nui

Con anterioridad, además, otras voces reprocharon que se haya postergado la visita oficial prácticamente por casi todo su periodo presidencial. El diputado Hotuiti Teao (UDI), originario de la isla, calificó como un “error político serio” que Boric no haya estado presente durante el proceso de consulta.

Asimismo, la propia alcaldesa de Rapa Nui, Elizabeth Arévalo Pakarati, dijo a este medio que “venir ahora es como para dar un cumplimiento de última hora por los territorios que le faltaba visitar”. Además, acotó: “¿Qué le puedo pedir? Si está a menos de un mes de dejar el cargo. No sabemos qué nos podría comprometer“.

La alcaldesa de Rapa Nui Elizabeth Arévalo Pakarati

Y, esta jornada, la CNC hizo lo propio. El presidente de esa federación gremial José Pakomio -también de origen rapanui- criticó que durante este periodo presidencial “no existió una hoja de ruta clara en materias clave como conectividad, infraestructura estratégica ni reactivación económica y hoy no se observan obras de alto impacto que respalden un relato de gestión efectiva en la isla”.

Adicionalmente, Pakomio tildó la visita como “un gesto simbólico” y reparó en que la isla aún tiene dificultades en materia de empleo y en cuanto a recuperación económica tras la pandemia. En este último ítem, destacó el rol del sector privado y de los emprendedores como quienes han sostenido la reactivación.