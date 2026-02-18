Boric inicia gira a Rapa Nui en medio de críticas

Santiago 23 de enero 2026. El Presidente de la Republica, Gabriel Boric, anuncia nuevas medidas de ayudas tempranas y detalla apoyos en curso para familias afectadas por incendios forestales en la zona centro sur del pais. Dragomir Yankovic/Aton Chile

El Presidente Gabriel Boric iniciará este miércoles una de sus giras locales más complejas de su gobierno, cuando aterrice en Rapa Nui. Lo hará a solo 21 días de dejar el poder, ya que el próximo 11 de marzo le entregará la banda presidencial al futuro Mandatario, José Antonio Kast.

Boric llega a la isla en medio de las críticas vertidas por la alcaldesa de la comuna, Elizabeth Arévalo Pakarati (independiente), quien cuestionó que el mandatario visite el sector a solo días de dejar La Moneda.

Arévalo Pakarati afirmó que “uno en reiteradas veces ha dicho que es uno de los presidentes que nunca ha venido a la isla. Entonces siento que, por cumplir, viene ahora, y no sé qué mucho más se nos puede comprometer“.

La jefa comunal agregó que esta molestia la transmitió a los colaboradores de Boric que viajaron a hacer la avanzada presidencial. “A mí me parecía que a pocas semanas de dejar el gobierno, de terminar su mandato, es un poco tardío. Además, recuerdo también haber visibilizado en reiteradas veces la necesidad de que viniese al territorio”, agregó la alcaldesa.

La misma jefa comunal insistió durante este martes en su crítica a Boric, al igual que otras autoridades de origen rapanui, como el diputado de oposición, Hotuiti Teao, quien lamentó que el Mandatario no marcara presencia antes en la isla, particularmente durante el proceso de consulta que se realizó entre la población local donde se rechazó un proyecto de gobierno autónomo.

Boric llegará a la isla entre las 21.00 y 22.00 horas de Chile continental, ya que serán entre las 19.00 y las 20.00 horas en Rapa Nui.

Allí estará hasta el viernes, jornada en la que retornará a Santiago. Según comunicaron este martes desde Presidencia, la gira del Mandatario tendrá “especial foco en conectividad e infraestructura, para seguir impulsando el desarrollo en las zonas más aisladas del país”.

Por la misma razón, según se les ha transmitido a las autoridades locales, advierten fuentes de Rapa Nui, una de las ministras que acompañará al Presidente en su gira será la titular de Obras Públicas, Jessica López. Esta última, de hecho, defendió que Boric no estaba llegando tarde y que a la isla sí han ido autoridades del Ejecutivo, como ella misma.