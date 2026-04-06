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    Vanessa Kaiser: “No estoy de acuerdo con un Ministerio de la Mujer, tendría que haber uno de los hombres”

    En una intervención en la comisión de la Mujer y Equidad de Género, la senadora además sostuvo que "no estoy de acuerdo con el género, no estoy de acuerdo con el género porque no es lo mismo que mujer".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Durante la jornada de este lunes, la senadora Vanessa Kaiser (Partido Nacional Libertario) cuestionó la existencia del Ministerio de la Mujer, señalando que “no estoy de acuerdo (...) tendría que haber uno de los hombres”.

    En su intervención en la comisión de la Mujer y Equidad de Género, que contó con la presencia de la ministra Judith Marín, la senadora además sostuvo que “no estoy de acuerdo con el género, no estoy de acuerdo con el género porque no es lo mismo que mujer".

    La senadora además mencionó que “no estoy de acuerdo con la ‘genitalización’ de nuestra antropología, yo no soy lo que me auto percibo genitalmente, yo soy una buena o una mala persona, soy una buena o una mala profesional y según eso es que tengo que ser juzgada por los demás. La dignidad de una mujer no está en el hecho de que porque se autoperciba con una determinada genitalidad vamos a transformarla en una víctima o no. Víctimas también son los hombres”.

    “Aquí tenemos un mundo de la hipocresía basado en un victimismo que repugna, donde porque una persona es víctima de algo, luego no puede ser culpable de nada. Es decir, si yo soy víctima por ser mujer de los hombres, luego frente a un hombre siempre soy buena, como la perspectiva de género que dice acá, como si no tuviéramos suficientes denuncias falsas hoy día para saber cómo mujeres cuya malignidad no tiene límite”, señaló.

    Finalmente, apuntó que “esto es una religión, lo de la perspectiva de género. Y no tenemos por qué verlo todo desde una perspectiva”, sostuvo la senadora, añadiendo que “esto se está llevando a tal extremo que están destruyendo la igualdad ante la ley. Todo esto hay que revisarlo".

    Más sobre:Vanessa KaiserMinisterio de la MujerSenadoComisión

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