Vocera de gobierno por marcha atrás de auditoría externa internacional al Estado: “Tenía un costo enorme”

La ministra vocera de gobierno, Mara Sedini, realiza un punto de prensa en el Palacio de La Moneda. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile

“La auditoría internacional tenía un costo para el Estado enorme y bajo la situación de estrechez fiscal que estamos viviendo en este momento, decidimos usar las herramientas internas que tiene el Estado”.

Con estas palabras, la ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, explicó la decisión del gobierno de dar marcha atrás en la idea de efectuar una auditoría externa internacional que estaba prevista en el diseño del Presidente José Antonio Kast.

Esto, luego que durante la campaña, el equipo del Mandatario adquirió el compromiso de realizar una auditoría total e independiente al Estado a partir del primer día de gobierno. El plan anunciado en abril del año pasado contemplaba la convocatoria a la Contraloría General de la República y a firmas auditoras de primer nivel mundial para revisar cada ministerio, subsecretaría, servicio y empresa pública. El objetivo, según lo dicho en la campaña, era identificar sobreprecios, redes de operadores políticos y contrataciones indebidas.

Este domingo, finalmente, la Subsecretaría general de la Presidencia confirmó a La Tercera la decisión de desechar la auditoría internacional externa que estaba prevista, dada la estrechez por la que atraviesan las finanzas públicas del país. De esta manera, el gobierno optó por seguir hasta el final con los recursos propios existentes en el Estado.

En un punto de prensa en La Moneda, la portavoz del Ejecutivo sostuvo que “tenemos más de mil auditores trabajando hoy día dentro de más de 500 servicios o instituciones del Estado que están siendo analizadas. Y el día de hoy (lunes 6 de abril) se entrega la información”.

“El Estado tiene una capacidad interna de poder generar auditorías y la estamos utilizando. ¿Por qué? Porque necesitamos resguardar los recursos de todos los chilenos. Pero esta es una situación inédita. Nunca antes se había hecho este tipo de auditoría interna precisamente para dar respuesta a algo que es tan importante como el uso de los recursos públicos", recalcó.

A eso agregó que “se está haciendo el doble esfuerzo. Primero, estamos usando toda la capacidad del Estado para poder darle la información a los chilenos, la situación fiscal que vivimos, la auditoría que prometimos, pero al mismo tiempo estamos cuidando los recursos de los chilenos, porque como bien ha dicho el Presidente y el ministro de Hacienda, la situación es aún peor de como la encontramos. Y es por eso que nos parece que hasta el momento esta es la mejor decisión basándonos en estos dos criterios”.

Encuestas

Sedini, además, se refirió a los resultados que muestran las encuestas sobre el gobierno: “Nosotros estamos aquí por un proyecto de largo plazo. Estamos aquí trabajando por un proyecto país que la gran mayoría de los chilenos diagnosticó, comprometió y le entregó la confianza al Presidente Kast para lograrlo”.

“Llevar a cabo ese proyecto tiene decisiones difíciles, muchas veces tiene elecciones, determinaciones o proyectos que a veces no son políticamente correctos o no te dan punto s, pero a nosotros no son las encuestas las que nos mueven, nos mueve un proyecto”, destacó.

Asimismo, apuntó a que la evaluación se haga luego de los cuatro años de mandato de Kast.

“Ese proyecto hoy día a lo mejor nos lleva a estar a algunos más abajo en las encuestas, pero vamos a ver resultados. Y yo les digo, evalúenlo en cuatro años más, porque estamos seguros que lo que estamos haciendo es con honestidad, es con transparencia, es con claridad y son las medidas correctas para poder lograr los objetivos que le prometimos a la ciudadanía”, dijo.

Finalmente, apuntó que “hay veces es que vamos a tomar medidas que no son tan populares, pero que sabemos que son las correctas para lograr llevar a Chile a una mayor seguridad, a la prosperidad económica y a volver a defender los derechos sociales”.