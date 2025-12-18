SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Vocera de Kast y presencia de Daza en el gobierno: “Puede ser muy amplia, sus consejos, su apoyo tiene distintos niveles”

    Además de ello, Mara Sedini no quiso entrar en polémica con Giorgio Jackson ni la ministra Antonia Orellana. "Estamos preocupados de los chilenos, de llevar a cabo un proyecto que el 58% de la población decidió", señaló.

    Por 
    Helen Mora
     
    Nicolás Quiñones
    Mara Sedini, integrante del comando de José Antonio Kast, en Desde la Redacción de La Tercera

    La vocera del equipo del Presidente electo José Antonio Kast, Mara Sedini, abordó la posible llegada del actual secretario de Política Económica y viceministro de Economía del gobierno argentino de Javier Milei, José Luis Daza, al futuro gabinete chileno.

    Esto luego de que en medio de su visita a Buenos Aires, Kast reconociera públicamente su interés en sumar a Daza a su futura administración, aunque dejó la determinación final en manos del economista. Además, de que el mismo Daza sinceró que le han llegado ofertas para varios cargos en el gabinete de Kast.

    Al respecto, Sedini sostuvo: “El Presidente Electo José Antonio Kast ha tenido muchas conversaciones con José Luis Daza, tienen una muy buena relación, en ese sentido han conversado cosas que son necesarias en cuanto al trabajo económico, el desarrollo de nuestro país, el progreso, la administración del Estado, el resguardo de los recursos, cualquier relación u opinión de Daza es muy bienvenida, es muy necesaria, tiene una gran experiencia, y su forma de colaborar con el nuevo gobierno puede ser muy amplia, sus consejos, su apoyo tiene distintos niveles y en ese sentido, todo lo que tiene que ver con los nombramientos va a ocurrir cuando el Presidente de la República, de manera institucional, transparente, quien finalmente va a ser parte de su gabinete”.

    Luego reforzó: “La colaboración tiene distintas formas de expresarse, y en ese sentido, la recepción de la experiencia, el talento, y lo que puede aportar José Luis Daza se puede evaluar en distintas perspectivas”.

    Por otro lado, fue requerida sobre la autocrítica que manifestó el exministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson sobre su paso por el gobierno de Gabriel Boric.

    “Eso me parece que debe quedar en el ámbito de la discusión política y le compete exclusivamente a la izquierda (...) Nosotros hemos sido claros en nuestros planteamientos en cuanto al gobierno y lo dijimos durante la campaña y durante mucho tiempo y durante muchos años. Hoy día el rol es diferente, hoy día nuestra mirada está en el gobierno que comienza el 11 de marzo del 2026 y cómo vamos a trabajar para los chilenos”, respondió.

    No solo eso, fue inquirida por las declaraciones de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, sobre republicanos. En concreto, la secretaria de Estado apuntó a que en general dicha tienda política no está de acuerdo con la idea de los derechos a las mujeres.

    “Nosotros, como les decía anteriormente, nosotros estamos preocupados de los chilenos, de llevar a cabo un proyecto que el 58% de la población decidió que era lo que quería para los próximos 4 años, estamos enfocados en eso. Y más allá de polemizar, estamos todos firmemente de acuerdo en los beneficios, en los derechos, los derechos de las mujeres son los mismos derechos humanos”, acotó.

    “Así que no vamos a entrar en polemizar en ese tipo de cosas que sabemos que están enfocadas en desviar la atención de un proyecto que el 58% de los chilenos votó muy esperanzado que llevemos a cabo a partir del 11 de marzo”, añadió.

