Voceros temáticos se suman al equipo de campaña de Evelyn Matthei

Figuras ligadas a los gobiernos de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet se incorporaron como voceros temáticos al equipo de campaña de la candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei (UDI).

La abanderada argumentó que “Chile necesita un cambio real, profundo y urgente” y que ante eso presentará “un plan claro, con un proyecto que convoca”.

“Lo que importa no es el pasado, sino el futuro. Tenemos un gran equipo para Chile”, agregó.

Evelyn Matthei en el XXI seminario internacional de inversiones, organizado por Moneda Patria Investments, JAVIER SALVO/ATON CHILE

Desde el equipo de Matthei informaron que la coordinación en materia de seguridad estará a cargo del exministro de Justicia durante el segundo gobierno de Bachelet, Carlos Maldonado (Demócratas). Entre los nombres que conforman este equipo están los del exdirector de Gendarmería (2018-2022) Christian Alveal, el exsubdirector de Carabineros Esteban Díaz y Miguel Alfonso.

El exministro de Hacienda de Piñera, Ignacio Briones (Evópoli) y el economista Gonzalo Sanhueza serán los voceros del área económica. Al equipo encargado de la creación de empleos llegará el exdiputado Zarco Luksic (Amarillos) y la exsubsecretaria de la Mujer, María José Abud, quien junto a la exministra de la Mujer Isabel Plá (UDI) ejercerá las vocerías relativas a esa cartera. En infraestructura los portavoces serán el expresidente de Metro, Clemente Pérez y el ingeniero Joaquín Dagá.

Los voceros temáticos de Evelyn Matthei de izquierda a derecha Issa Kort (UDI), María José Abud (Ind.)y Carlos Maldonado (Demócratas).

El exdiputado gremialista Issa Kort ejercerá como vocero del equipo de relaciones internacionales y la exinvestigadora de Idea País, Magdalena Vergara, junto a la socia de Red Activa, Magdalena Plant asumirán las vocerías para el área de educación. La vocera del comando de Matthei, la exsubsecretaria Paula Daza, junto al médico Manuel Inostroza estarán a cargo de las informaciones de salud.

Al equipo también se incorporarán el decano de Arquitectura de la UNAB, Ricardo Abuauad, la exvicepresidenta de la CChC, Jacqueline Gálvez, el decano de la Facultad de Arquitectura de la UDD, Pablo Allard, el exseremi de Medio Ambiente, Diego Riveaux, el director de la Escuela de Arquitectura de la UC, Emilio de la Cerda, el senador José García Ruminot (RN), la exministra de Agricultura María Emilia Undurraga, la periodista Catalina Ducó y la creadora de Autismo Rancagua, Elizabeth Escobedo.