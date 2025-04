Winter y desmarque de candidatos: “Es un poco extraño que se desmarquen de un gobierno del cual han sido sumamente protagonista”

El precandidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Winter, se refirió a los candidatos oficialistas como Carolina Tohá, que se han desmarcado del gobierno de Gabriel Boric señalando que es “un poco extraño” que se desmarquen de un gobierno del cual han sido parte.

En conversación con Radio ADN, el precandidato presidencial del Frente Amplio, se refirió al respecto señalando que “Carolina Tohá es nominada candidata presidencial del PPD luego de ser tres años ministra del Interior del gobierno del Presidente Boric; Paulina Vodanovic, su cargo por el cual es más célebre, es presidenta del Partido Socialista, partido que tiene ministerios como Interior, tuvo Segpres durante todo el gobierno, Hacienda; y Janet Jara tiene una trayectoria impecable, pero se hizo más notoria al punto de ser candidata presidencial siendo ministra del Trabajo del Presidente Boric”.

“Yo no sé si se equivocan, porque yo no tengo ninguna facultad para darles consejo. Pero es un poco extraño para la ciudadanía escuchar que se desmarquen de un gobierno del cual han sido no parte, sino parte sumamente protagonista", mencionó.

Respecto a si su gobierno sería una continuación del de Gabriel Boric, Winter apuntó que “No es que yo sea más continuador. Es que yo soy el que dice lo obvio, que es que evidentemente somos continuismo de este gobierno”.

Tomás Vodanovic

En la ocasión, el precandidato presidencial del Frente Amplio, también se refirió a la figura de Tomás Vodanovic señalando que "Va a ser uno de los voceros, todavía no presentamos el comando definitivamente, pero el rol que va a ocupar todavía no está definido“.

Sobre si el alcalde de Maipú, era un mejor candidato es que Winter apuntó que “el alcalde Vodanovic estaba muy bien en las encuestas después de su elección en Maipú, pero también yo entiendo sus motivos, y entiendo también por qué parte de los militantes siempre abogaron por mi nombre y no por el del alcalde Vodanovic".

De acuerdo a lo que complementó, “El alcalde Vodanovic ha hecho una gestión extraordinaria a la comuna de Maipú, lo que me convierte a mí en un admirador del alcalde Vodanovic, de hecho me gustaría algún día votar por el alcalde Vodanovic, pero un candidato presidencial debe hacer el trabajo de tomar posición en todas y cada uno de los asuntos que unen a los chilenos, y también en aquellos asuntos que lamentablemente nos dividen”.

“Yo en estos siete años he tenido que hacer el trabajo de tomar posición en todas y cada uno de los asuntos que se requieren tomar posición en la política. El alcalde Vodanovic no había hecho ese camino, había hecho otro camino, más corto además”, expresó.

Propuestas a futuro

Finalmente, el precandidato señaló que durante la noche de este jueves 24 de abril presentarán un video con una de sus propuestas para el futuro del país.

“Nuestra presentación de las 50 propuestas para el futuro comienza el día de hoy, en la noche, a través de un video, lo que pasa es que queríamos tenerlas bien claras, porque la propuesta que yo voy a presentar hoy día, en la noche, incluye cálculos de cuánto cuesta, incluye cálculos de qué porcentaje el presupuesto nacional implica, e incluye de dónde vamos a sacar la plata”, mencionó.

“El día de mañana viene otra, y el sábado en Valparaíso anunciaremos propuestas de futuro para los puertos, y el domingo, asociadas a la actividad de Maipú”, complementó.