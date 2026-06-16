SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Ximena Ossandón (RN) afirma que recibió denuncias por ingreso de menores desde Haití: “Yo oficié inmediatamente y nadie me pescó mucho”

    La diputada indicó que recibió una denuncia de una persona que trabajaba en el aeropuerto, y que ante esto presentó varios oficios y solo la PDI le respondió.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    XIMENA OSSANDON FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    La jornada de ayer lunes, la Fiscalía Nacional informó que decidió abrir una investigación de oficio, para recabar todos los antecedentes y analizar la posible comisión de delitos sobre una serie de vuelos chárter provenientes desde Haití registrados en 2025 para “reunificación familiar”, en los que habrían ingresado a Chile un número indeterminado de menores haitianos sin el adecuado control.

    Según se denuncia, no habría existido una verificación por parte de las autoridades competentes durante el viaje o al momento del ingreso al país, de la relación de estos adultos con los menores.

    Consultada al respecto y en conversación con Radio Agricultura, la diputada y vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Ximena Ossandón, dio a conocer que ella había recibido denuncias de este tipo y que había presentado oficios a varias instituciones, pero no fue escuchada.

    “Un año yo oficié por esto mismo a muchas instituciones y recibí muy poca respuesta, solo una respuesta, diría yo, -básicamente, la PDI- pero con ninguna información muy específica y muy oficial”, sostuvo.

    De esto, indicó, se enteró “por personas de mi distrito que me contaron que esto que estaba sucediendo. En el fondo, en el aeropuerto una persona que trabajaba”.

    “Ahora, no tenemos claro que hayan sido chárters. Son todas las cosas que se tienen que investigar, pero lo que sí, existió un movimiento extraño de muchos niños durante un tiempo. Y fue una cosa que muchas personas lo notaron”, sentenció.

    Al enterarse, señaló, ”yo oficié inmediatamente y conté un poco el cuento y como que la verdad que nadie me pescó mucho”.

    “Bueno, dije yo, habrá sido un cuento medio exagerado. Pero claramente hoy día uno se da cuenta que de cuento exagerado no tenía absolutamente nada, y yo oficié a varias instituciones sin respuesta”.

    Asimismo, la diputada apuntó a que lo importante es conocer el paradero de esos menores.

    Es impresionante que por decir que es reunificación familiar no te pregunten, o sea, que no existe una trazabilidad", sostuvo.

    Sobre la investigación, la diputada indicó si bien hay que buscar las responsabilidades, “lo más importante que tiene que hacer Frank Sauerbaum (director del Servicio Nacional de Migraciones) es ver y hacer todo lo posible para saber la trazabilidad de esos niños, porque yo me imagino que probablemente algún registro salía, pueden haber tenido, incluso si efectivamente fueron charter desde Haití, y si son solo haitianos. En una de esas no son solo haitianos, pueden ser tal vez de otra nacionalidad”.

    Más sobre:PolíticaXimena OssandónHaitíRN

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Interno de Santiago 1 muere por herida de arma blanca en riña

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    Exdirector de Migraciones asegura que en 2023 denunció posibles delitos de trata de personas por vuelos con niños haitianos

    Comisión investigadora por estallido social acordó citar al ministro Pérez Mackenna por conversaciones de Zaliasnik

    FNE aprueba con condiciones la compra de Klap por parte del Banco Itaú

    El Caribe, el voto urbano y los abstencionistas: fichas decisivas del balotaje en Colombia

    Lo más leído

    1.
    El gesto del Presidente Kast con Cecilia Morel en firma para implementación de Ley Integral de Adultos Mayores

    El gesto del Presidente Kast con Cecilia Morel en firma para implementación de Ley Integral de Adultos Mayores

    2.
    La respuesta de Grau a la AC: apunta que se basa en “un escenario fiscal catastrofista” y que “carece de todo sustento jurídico”

    La respuesta de Grau a la AC: apunta que se basa en “un escenario fiscal catastrofista” y que “carece de todo sustento jurídico”

    3.
    Mario Marcel respalda indicaciones del gobierno de Kast a Sala Cuna Universal y llama a la oposición a aprobar la reforma

    Mario Marcel respalda indicaciones del gobierno de Kast a Sala Cuna Universal y llama a la oposición a aprobar la reforma

    4.
    Choque opositor: Vodanovic, Soto y Ortiz reprocharon a Carmona que el PC reactivó la polémica por la ley Naín-Retamal

    Choque opositor: Vodanovic, Soto y Ortiz reprocharon a Carmona que el PC reactivó la polémica por la ley Naín-Retamal

    5.
    Uso de la “derechita cobarde” por parte de diputada republicana hastía a Chile Vamos y provoca llamado de atención de RN

    Uso de la “derechita cobarde” por parte de diputada republicana hastía a Chile Vamos y provoca llamado de atención de RN

    6.
    “Desproporción inaceptable”: diputados de oposición entregan carta dirigida a Kast para que frene cobros a deudores del CAE

    “Desproporción inaceptable”: diputados de oposición entregan carta dirigida a Kast para que frene cobros a deudores del CAE

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Quién era Gaspi, el youtuber argentino con raíces chilenas que murió en un accidente aéreo en Brasil

    Quién era Gaspi, el youtuber argentino con raíces chilenas que murió en un accidente aéreo en Brasil

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana y zona central, según el pronóstico

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana y zona central, según el pronóstico

    Científicos identifican una masiva red de hongos subterráneos que se extiende por 110 billones de kilómetros

    Científicos identifican una masiva red de hongos subterráneos que se extiende por 110 billones de kilómetros

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Argelia en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Argelia en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Francia vs. Senegal en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Francia vs. Senegal en TV y streaming

    SHOA descarta probabilidad de tsunami tras sismo 5.0 en el Pacífico próximo a isla Robinson Crusoe

    SHOA descarta probabilidad de tsunami tras sismo 5.0 en el Pacífico próximo a isla Robinson Crusoe

    Interno de Santiago 1 muere por herida de arma blanca en riña
    Chile

    Interno de Santiago 1 muere por herida de arma blanca en riña

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Argelia en TV y streaming

    Exdirector de Migraciones asegura que en 2023 denunció posibles delitos de trata de personas por vuelos con niños haitianos

    FNE aprueba con condiciones la compra de Klap por parte del Banco Itaú
    Negocios

    FNE aprueba con condiciones la compra de Klap por parte del Banco Itaú

    Petróleo sigue a la baja y se dirige hacia su racha de pérdidas más larga del año

    Ministro Rau sobre el empleo: “No es sorprendente que veamos algunas alzas en las tasas de desempleo”

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta
    Tendencias

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia desde hoy, según el pronóstico

    El capitán de Irán se queja por el trato en el Mundial: “La FIFA podría haberlo hecho mejor; estamos cansados”
    El Deportivo

    El capitán de Irán se queja por el trato en el Mundial: “La FIFA podría haberlo hecho mejor; estamos cansados”

    Vikingos, 300 kilos de pescado y con Haaland a la cabeza: la particular preparación de Noruega para el debut en el Mundial

    La violencia se toma Times Square: hinchas de Argentina y Argelia se enfrentan en Nueva York

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    La 4ª Lluvia de Libros reunirá a más de 90 editoriales independientes en GAM para despedir las vacaciones de invierno
    Cultura y entretención

    La 4ª Lluvia de Libros reunirá a más de 90 editoriales independientes en GAM para despedir las vacaciones de invierno

    U. de Chile lanza nueva Cátedra de Escrituras Creativas y Premio Iberoamericano en honor a Antonio Skármeta

    “Tengo miedo de no morir”: Borges en sus días finales en la última entrevista que le dio a un medio chileno

    El Caribe, el voto urbano y los abstencionistas: fichas decisivas del balotaje en Colombia
    Mundo

    El Caribe, el voto urbano y los abstencionistas: fichas decisivas del balotaje en Colombia

    Estados Unidos asegura haber entregado más de 300 “criminales” a México bajo la Administración Trump

    Trump y Zelenski mantienen una reunión en el marco de la cumbre del G7 en Francia

    El papel de la melatonina durante la menopausia
    Paula

    El papel de la melatonina durante la menopausia

    Totoy Zamudio, un hombre a colores

    Ser madre con trastorno bipolar