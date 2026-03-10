SUSCRÍBETE
    Política

    “…y todavía ni asume”: Constanza Martínez (FA) arremete contra Kast por ausencia de Lula en cambio de mando

    La timonel frenteamplista acusó improvisación en la política exterior del mandatario electo, luego de que se confirmara que el presidente de Brasil no participará en la ceremonia de traspaso presidencial en Chile.

    Por 
    Roberto Martínez
    Constanza Martínez, José Antonio Kast, Lula da Silva

    La presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, criticó duramente al presidente electo José Antonio Kast luego de que se confirmara la ausencia del mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en la ceremonia de cambio de mando que se realizará este miércoles en Chile.

    La timonel sostuvo que la situación constituye un nuevo episodio de tensión diplomática vinculado al futuro gobierno.

    “La ausencia de Lula en el cambio de mando se suma a una seguidilla de bochornos diplomáticos de Kast, y todavía ni asume”, afirmó.

    La timonel del bloque que ahora pasa a ser oposición agregó que “la motosierra con Milei, el servilismo con Trump y el papelón con Lula muestran improvisación y un manejo amateur de la política exterior. Un peligro para los intereses de Chile”, en alusión a las relaciones internacionales que, a su juicio, estaría proyectando el próximo mandatario.

    Ausencia de Lula en el cambio de mando

    Durante esta jornada se confirmó que el presidente de Brasil no asistirá a la ceremonia en que Kast recibirá la banda presidencial del actual jefe de Estado, Gabriel Boric.

    De acuerdo con antecedentes difundidos desde el gobierno brasileño, la ausencia del mandatario se debería oficialmente a problemas de agenda. En su lugar, Brasil estará representado por el canciller Mauro Vieira.

    No obstante, versiones difundidas en medios brasileños señalan que la decisión se habría producido luego de confirmarse la asistencia al acto del senador brasileño Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro, adversario político de Lula.

    Críticas desde el oficialismo

    Las declaraciones de Martínez se suman a cuestionamientos formulados por otras figuras del oficialismo. El exministro Giorgio Jackson señaló que, de confirmarse el trasfondo político de la ausencia, “sería un error diplomático importante del Presidente Electo Kast”.

    Jackson recordó además el peso de la nación sudamericana en la economía chilena.

    Brasil es tercer socio comercial mundial de Chile y uno de los principales destinos de las inversiones chilenas”, advirtió.

    El exsecretario de Estado también cuestionó la invitación a Flávio Bolsonaro en un contexto político sensible en Brasil, país que se encuentra en un año electoral.

    Invitar a su contrincante en un año de elecciones presidenciales en Brasil es bastante imprudente, hasta una provocación”, sostuvo.

    Las críticas también fueron compartidas por el diputado Gonzalo Winter, quien aseguró que la situación podría afectar las relaciones comerciales de Chile.

    “Antes de asumir el presidente electo ha hecho una afrenta a nuestro primer socio comercial (China) y tercer socio comercial (Brasil). El interés de Chile pareciera ser lo que menos importa”, afirmó el parlamentario.

    El ex precandidato presidencial por el Frente Amplio agregó que el conflicto político entre Lula y el sector político ligado a Jair Bolsonaro trasciende la competencia electoral.

    “Para los que no lo saben, los Bolsonaro no son adversarios electorales de Lula, son una agrupación que le hizo un golpe de Estado y armó un contubernio judicial para meterlo preso ilegalmente”, señaló.

    Más sobre:Cambio de mandoConstanza MartínezFrente AmplioLula da SilvaJosé Antonio KastGiorgio JacksonGonzalo WinterPolítica

