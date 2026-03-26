“Ya estoy en otra”: ministra Steinert busca cerrar polémica por remoción de jefa PDI

En el marco de su visita a La Araucanía, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, abordó el llamado que hizo el senador DC Iván Flores a removerla de su cargo, en el marco de la polémica salida de la jefa de inteligencia de la PDI.

Cabe recordar que esta semana se conoció que habría sido la ministra quien estuvo detrás del paso a retiro de la prefecta general (r) Consuelo Peña, lo que estaría basado en un episodio ocurrido en enero cuando la ministra era fiscal regional de Tarapacá.

Ante esto, el senador Flores utilizó sus redes sociales para llamar al gobierno de José Antonio Kast a pedir la renuncia de Steinert, por presuntamente haber causado la salida “de mala manera” de la funcionaria policial.

La ministra Steintert ya había afirmado ante la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados que la salida de Peña obedeció solo a una decisión del director general de la PDI, Eduardo Cerna y no de ella, lo que habría causado molestia al interior de la institución.

“No se puede ni se debe seguir echándole más bencina a esta tonta hoguera que fue creada por razones completamente ajenas a la institución con la ministra Steinert”, afirmó el senador Flores, quien instó a la secretaria de Estado a “decir la verdad” y al Ejecutivo a que “le pida el cargo y la salida a la ministra, que ha estado cometiendo un error tras otro”.

Y desde La Araucanía, la ministra de Seguridad afirmó que el senador Flores “puede tener una opinión personal”, pero relevó que “yo ya contesté en la respectiva sesión (de la comisión de Seguridad) y, por lo tanto, seguir con esto no tiene sentido”, según consigna radio Bío-Bío.