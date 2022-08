10 grandes ofertas de esta semana: iPhone 12 Pro, aspiradoras robot y smartwatches con hasta un 56% de descuento

Parlante inalámbrico Ultimate Ears Wonderboom - 50%

Uno de los mejores parlantes inalámbricos del mercado es el Wonderboom de Ultimate Ears. Si bien el sitio Wirecutter destaca su versión 2, el original no es tan diferente: también tiene certificado IPX7 de resistencia al agua y los golpes, su batería tiene una autonomía de hasta 10 horas y un sonido muy interesante para su tamaño. Precio normal: $59.990.

Parrilla eléctrica Ursus Trotter UT STULK 2000 - 25%

No sientas vergüenza por hacer asados en parrilla eléctrica. Es un formato tan aceptable como cualquier otro. No tiene mucha mística ni tampoco genera mucha atracción para reunirse a su alrededor, pero usándola bien —como enseñamos acá— se le puede sacar mucho provecho. La gracia de este modelo es que se puede cerrar, lo que acelera el proceso de cocción y le dará un toque sellado a carnes, verduras e incluso sándwiches. Precio normal: $39.990.

Notebook HP Pavilion 15-EH0005LA / AMD Ryzen3 4300U / 8GB RAM / 256GB SSD / 15,6″ - 30%

Un más que interesante computador a un más que atractivo precio. Este HP Pavilion de 15,6 pulgadas tiene 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento en SSD, con un confiable procesador AMD Ryzen3 y una batería decente, que alcanza a durar unas 8 horas continuas. Una máquina que no deslumbra pero que tampoco decepcionará para trabajar, estudiar o divertirse. Precio normal: $599.990.

Batidora planetaria Oster FPSTSMPL3R 5,2 litros - 41%

Una batidora planetaria es el sueño húmedo de cualquier aficionado a la pastelería. Un amasado o batido parejo, constante y firme es el que garantizan estas máquinas, sin manchas ni salpicaduras, pero con un resultado consistente y científico. Este gran modelo de Oster, que aguanta más de 5 litros de volumen, hoy está en su precio histórico más bajo. Precio normal: $169.990.

Lavavajillas FDV FS Element 10 cubiertos - 25%

¿Vale la pena invertir en un lavavajillas? Hablando con expertos y revisando distintos estudios internacionales, nosotros concluimos que sí. No son baratos, pero más temprano que tarde darán retorno, primero con el ahorro de agua —gastan hasta cinco veces menos que lavando a mano— y segundo, y más importante, con el ahorro de tiempo: es media hora al día en promedio la que se desocupa con una de estas máquinas. Este modelo FDV, que soporta hasta 10 cubiertos —es decir, diez platos, diez vasos y diez servicios— nunca estuvo tan barato. Precio normal: $349.990.

Smartwatch Samsung Galaxy Watch4 42mm - 37%

El mejor reloj inteligente Android del año pasado fue el Samsung Galaxy Watch4. Según nuestro experto Alejandro Alaluf, “es como tener un teléfono en la muñeca”. Hace de todo, es sobrio, liviano, cómodo y muy fácil de usar. Nunca costó menos que por estos días en París. Precio normal: $159.990.

Aspiradora robot iRobot Roomba I3 - 35%

La Roomba I3 de iRobot es, también según Wirecutter, la mejor aspiradora del mercado norteamericano. Lo es tanto por su capacidad de adaptarse a distintos espacios —siempre capaz de cubrir todos los rincones— como por su potencia de aspirado, que se incrementa con los dos rollos de cepillos en el centro, que recolectan más mugre que las demás. Aunque no quedó en nuestro ranking —es aún muy nueva— , seguramente pronto lo estará. Se conecta a internet y se puede manejar desde la app. Precio normal: $399.990.

Videojuego Hades (PS4) - 30%

Según Alaluf —que para nosotros es palabra santa—, este videojuego estuvo entre los mejores lanzamientos del año pasado. Por eso siempre estamos atentos a cualquier descuento que tenga. En este caso es un 30%, nada mal para un título muy premiado, que fue aplaudido por la crítica y que es capaz de divertir a niños y a adultos. Precio normal: $25.990.

Taladro de percusión Stanley SDH600-B2C 600W - 35%

Es probable que no lo uses seguido, pero cuando se hace necesario —para instalar muebles, cuadros, lámparas o demases—, un taladro percutor no tiene reemplazo. Y para no andarlo pidiendo a familiares o vecinos, mejor es tener uno, aunque permanezca guardado casi todo el año. No tiene por qué ser caro: con un modelo como este de Stanley, basta y sobra. Precio normal: $56.990.

iPhone 12 Pro 128GB - 56%

¿Un iPhone de gama alta a menos de 400 mil pesos? No limpies tus lentes ni desengrases tu pantalla: estás leyendo bien. Se trata de una promoción de Entel, que ofrece el modelo 12 Pro —lanzado a fines de 2020— a menos de la mitad de su precio de mercado. Se conecta a redes 5G, tiene el chip A14, tres lentes traseros de 12MP y la calidad a la que Apple nos tiene acostumbrados. Pero tiene una letra chica: para acceder a este mega descuento hay que cambiarse a esta compañía. Precio normal: $899.990

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 29 de agosto de 2022. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.