10 grandes ofertas de esta semana: lavadoras, notebooks y la Xbox Series X con hasta un 67% de descuento

Audífonos gamer JBL Quantum 100 - 38%

Un buen audífono gamer es más que un audífono gamer: es una herramienta de trabajo —para aquellos que pasan en videollamadas, por ejemplo—, es una posibilidad de aislarse por un momento del mundo —gracias a sus enormes y cómodos cascos— y es, por supuesto, un artículo para sacarle más provecho a los videojuegos en línea. El Quantum 100 de JBL es un gran modelo de entrada, que por estos días en Paris está a precio de ganga. Precio anterior: $31.990.

Smartwatch Xiaomi Watch S1 Active - 27%

Si bien no alcanzó a entrar en nuestro listado de los mejores relojes inteligentes del mercado, el Watch S1 Active de Xiaomi quedó en el banco de suplentes: tiene un diseño mejorado, una brillante pantalla AMOLED, su batería como mínimo dura 6 días —por lo que puede llegar a 12 o más sin problemas—, GPS integrado, con buena oferta de apps y un precio, al menos por estos días, inigualable. Precio normal: $149.990.

Calientacamas Scaldasonno 2 plazas (150x160cm) - 20%

Las noches se vuelven cada vez más frías, los pijamas más largos y las frazadas más gruesas. Si te parece que nada de eso es suficiente para abrigar tus sueños, conviene entonces dar el siguiente paso: un calientacamas. Scaldasonno es la marca pionera en estas mantas eléctricas, y este modelo de dos plazas tiene control diferenciado, por lo que la temperatura de cada mitad se regula separadamente. Friolentas y calurosos pueden convivir en paz. Precio normal: $67.990.

Notebook Lenovo ThinkPad L14 Gen 3 / Intel Core i7 / 16GB RAM / 512GB SSD / 14″ - 34%

Este tremendo laptop ThinkPad de Lenovo, equipado con un gran procesador Intel Core i7 de 12ª generación, nunca estuvo tan barato. Tiene una potente memoria RAM de 16GB —ampliable a 32—, un disco sólido de 512GB —que puede llegar a un 1TB—, una batería de 42W —que da 8 horas de autonomía— y poco más de 1 kg de peso. Una máquina hecha para durar varios años a menos de un millón de pesos. Precio anterior: $1.449.990.

Lavadora carga frontal Midea MF100W80/W 8 kg - 23%

Una lavadora de carga frontal es ideal para viviendas pequeñas, incluso para instalarla en la cocina y aprovechar así mejor los espacios. Esta de Midea tiene apenas 40 cm de profundidad, por lo que se adapta a casi cualquier lugar, y con su perilla lunar es muy fácil manejar los distintos programas. El motor tiene garantía de 10 años. Precio normal: $259.990.

Consola Microsoft Xbox Series X - 9%

La batalla por la hegemonía de las consolas no tiene tregua. Después del sorpresivo reinado de la Nintendo Switch, la pelea entre PlayStation 5 y Xbox Series se está librando sin cuartel. Aunque según los números va ganando la primera, el nuevo modelo de Microsoft no se rinde, con precios cada vez más bajos y mejor oferta de catálogo. Aquí, incluso, baja de los $500 mil. Gamers: aprovechad. Precio normal: $549.990.

Freidora de aire Oster CKSTAF40D052 4 litros - 25%

Hasta hace algunos meses esta era la freidora de aire estrella de Oster, y cuando la probamos nos sorprendió su rendimiento: papas fritas crujientes y empanadas excelentes. Todo sin apenas emitir olores. Hoy ya es otra freidora más entre las varias que tiene la marca, pero sigue destacando por su fiabilidad, su tamaño compacto y la rapidez con la que cocina. Y por su económico valor, más bajo que nunca. Precio anterior: $99.990.

Taladro percutor Stanley 600W + Esmeril Angular Eléctrico 620W - 55%

El taladro no se usa mucho, pero pucha que se extraña cuando se hace necesario y uno no lo tiene a mano. Por eso, si se puede, conviene adquirir uno, ya que en un hogar las urgencias y emergencias nunca se acaban. Mejor si además se tiene un esmeril, aunque ahí ya subimos a nivel maestro chasquilla avanzado: nos sirve si queremos cortar o lijar maderas, o bien pulir metales. Como sea, este combo Stanley incluye taladro percutor y esmeril angular casi que dos por uno. Precio normal: $99.990.

Parlantes multimedia HP DHE-6001 - 67%

No son los mejores parlantes que podrás tener: no son inalámbricos, no se conectan ni a Bluetooth ni al wifi, tampoco tienen batería y deben estar siempre enchufados al computador. Pero son estéreo y de seguro mejorarán el audio de tu notebook, tu tablet o incluso tu celular. Y en esta oferta de Abcdin solo cuestan 6 mil pesos. Lo mismo, hasta menos, que un combo de comida rápida. Ofertaza. Precio normal: $17.990.

Smartphone Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G - 26%

Este modelo de Xiaomi pasó bastante desapercibido en Chile pero resultó ser de los buenos teléfonos móviles lanzados por la marca china el año pasado. Según Xataka, sitio español especializado, se trata de un celular potente, con una “pantalla está a muy buen nivel, el sonido es de los mejores que hemos escuchado (incluso en gamas superiores) y hasta la cámara sale bastante bien parada”. En resumen: es casi de gama alta a un precio de gama media-baja. Y con conexión 5G. Precio normal: $449.990.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 4 de mayo de 2023. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.