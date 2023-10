14 trucos de limpieza con vinagre blanco que seguro no conocías

El vinagre es un ingrediente esencial en la cocina, que también se ha ganado un lugar especial en el corazón de quienes aman limpiar. De hecho, hay gente que solo lo usa para labores de aseo y no para aliñar ensaladas o encurtir alimentos. ¿Pero qué tiene de especial este líquido versátil y económico que lo convierte en el protagonista de numerosos trucos de limpieza, incluso en videos de TikTok?

La respuesta está en su composición única y sus múltiples propiedades. El vinagre, ya sea de uva o de manzana, se forma mediante un proceso de fermentación de dos etapas: en la primera, los carbohidratos se convierten en alcohol, mientras que en la segunda lo hacen en ácido acético. Este último es el componente clave que le otorga su capacidad de eliminar manchas y suciedad sin dañar las superficies.

Vinagre. Foto referencial: Getty Images.

Además, el vinagre posee propiedades antimicrobianas, lo que lo convierte en un gran desinfectante natural. También es un aliado en la eliminación de olores desagradables y, lo mejor de todo, es respetuoso con el medio ambiente. A diferencia de muchos productos de limpieza comerciales, los que contienen químicos dañinos, el vinagre no contribuye a la contaminación del aire ni del agua, convirtiéndolo en una opción ecológica y económica.

Su pH ácido le permite desmanchar activamente, sin ser por eso un líquido agresivo que deteriore las superficies. A la mayoría de las bacterias cotidianas les resulta difícil sobrevivir y replicarse en las condiciones ácidas que entrega el aceite, por eso también es tan útil para conservar alimentos.

Las principales características del vinagre

Contiene ácido acético: este elemento le entrega sus propiedades de limpieza. Este ácido es suave pero efectivo para disolver depósitos de grasa, manchas, acumulaciones de minerales y otros residuos.

Elimina olores: uno de sus poderes es el de neutralizar los aromas. El ácido acético puede descomponer las moléculas que causan los malos olores, dejando así el ambiente más fresco y limpio.

Amigable con el medio ambiente: la industria de los detergentes usa químicos fuertes y dañinos, que suelen parar a los drenajes y Los océanos, perjudicando así a la vida marina. El vinagre, en cambio, no contribuye a la contaminación del aire ni del agua, lo que lo convierte en una elección más ecológica.

Precio bajo: si analizas los precios de los productos de limpieza especializados, versus el del vinagre blanco, podrás darte cuenta que este último es mucho más barato. Tomando en cuenta su alta versatilidad, su valor es el más conveniente.

Naturaleza desinfectante: el vinagre tiene propiedades antimicrobianas, y puede matar o desactivar ciertos tipos de microorganismos, como bacterias y virus. Esto lo convierte en un desinfectante natural y una excelente alternativa para la limpieza de superficies.

Usos del vinagre blanco en la limpieza

Para quitarle el mal olor a las toallas:

Existen muchísimos videos en TikTok donde se recomienda, para desinfectar toallas, echar una medida de taza de vinagre blanco en acompañamiento al detergente de uso tradicional. El vinagre, como bien te explicamos, es antimicrobiano y desinfectante, y nuestras toallas, al estar en contacto con células muertas de nuestra piel y mucha humedad del ambiente, pueden ser un festín de bacterias. En un artículo de Vogue España, María del Carmen Romero, doctora en Ciencias Biológicas y experta en Microbiología, confirma que el vinagre blanco es una buena opción para estos lavados. Basta con sustituir el suavizante por un tapón de vinagre para que las toallas recuperen su buen olor y textura.

Limpiar vidrios

Para limpiar tus ventanas, espejos o mamparas, solo necesitas contar con un atomizador, agua y vinagre. Combina una parte de agua con dos de vinagre en una botella con pulverizador. Rocía la solución sobre las superficies de vidrio y limpia con toallas de papel, o papel de diario, para sacar las manchas. La pequeña advertencia es que el vinagre tiene un olor ácido y algo agrio, por lo que quedará ese aroma durante algunos minutos. El lado positivo es que es un olor desagradable también para pequeños invasores, como las moscas, que por naturaleza se repelerán de estas zonas. No hay mal que por bien no venga.

Remueve el sarro de duchas y lavamanos

Este es un problema que vivimos casi todos los chilenos, debido a la dureza mineral que tiene nuestra agua potable. Cada cierto tiempo, el sarro o cal comienza a invadir la lustrosa superficie de tu ducha, así como también la llave del lavamanos. Poco a poco, ese polvillo blanco verdoso puede convertir tu ducha en la de una película de terror. Para este problema el vinagre puede ser una muy útil solución.

Primera opción: necesitarás una bolsa plástica, bandas elásticas, vinagre blanco, bicarbonato, pasta de dientes y cepillo de dientes. En primer lugar, debes poner suficiente vinagre al interior de la bolsa, como para que el cabezal quede sumergido en su totalidad. Luego, debes sellar con la ayuda de los elásticos. Deja reposar por al menos dos horas, para que el vinagre haga efecto. Combina una cucharada de pasta de dientes con una de bicarbonato y forma una pasta consistente, para que se adhiera al cabezal de la ducha. Retira el cabezal de la bolsa y, con ayuda del cepillo de dientes, unta la pasta de bicarbonato y dentífrico por todas partes. Deja reposar entre 15-30 minutos y luego enjuaga con abundante agua. Seca el cabezal con una toalla o toalla de papel y podrás notar que quedó libre de sarro. En el siguiente video puedes ver el procedimiento:

Segunda opción: sumerge el cabezal de la ducha en un bowl lo suficientemente profundo para cubrir el cabezal y deja reposar por toda la noche. Así de sencillo. Al otro día, enjuaga y quedará lista.

Para limpiar WC

Para muchos, el cloro es el desinfectante de cabecera para limpiar inodoros. Sin embargo, el vinagre blanco también puede serlo, siendo menos tóxico para ti, tu piel y tu ropa. La forma de usarlo es sencilla: debes añadir algunas tazas de vinagre blanco a la taza del WC y refregar con ayuda de un cepillo o escobilla. Si existen algunas manchas indeseadas, en este video de TikTok de USA Today sugieren dejar sobre el área afectada algunas toallas humedecidas en vinagre blanco y dejar reposar durante la noche. Al otro día, retira los papeles y refriega activamente.

Para sacar rayones de auto

Este es uno de los últimos trucos virales de TikTok y que realmente funciona, aunque solo en rayones superficiales. Consiste en mezclar un poco de aceite de coco líquido junto con un poco de vinagre blanco. La idea es que la mezcla sea homogénea. Unta la mezcla en un paño de microfibra y luego desliza sobre la superficie afectada. El Tiktoker Arnie Negrete hizo un video probando este truco y le resultó.

Para limpiar paredes y muros

¡Sí! Este es otro sustituto para los fanáticos del Cif o los limpiadores en crema. La fórmula que recomienda la tiktoker Chantel Mila es sencilla y eficaz: rellena un atomizador con una taza de agua caliente, dos cucharaditas de vinagre blanco y una cucharadita de detergente lavalozas, ojalá transparente. Puedes añadir unas gotas de tu aceite esencial favorito o de aroma cítrico para darle un toque de aroma. Luego atomiza el paño de limpieza y refriega todas las paredes.

Limpiar el hervidor

Como bien se sabe, el vinagre blanco es capaz de darle cara al sarro. Pero es importante que sea vinagre blanco y morado o de manzana. Solo debes añadir media taza de vinagre y media taza de agua y poner a hervir. Una vez que ebulla, deja actuar por cinco minutos, agita el contenido, bota el agua y enjuaga para ver si el sarro se fue. Remueve las costras más adheridas con un cepillo. En caso de que persista, puedes repetir el proceso hasta que la cal haya abandonado por completo a tu hervidor.

Como limpiapisos

El vinagre blanco es un excelente desinfectante, muy funcional y eficiente para limpiar pisos. Una solución compatible con niños pequeños, para que estos no sean expuestos a químicos, es la que sugiere la tiktoker Mandy Ward. Mezcla una taza de vinagre blanco dentro de un cubo de limpieza, junto con una cucharada de detergente lavalozas y un litro de agua bien caliente. Sumerge tu trapero, estila el exceso y trapea toda la superficie. En su video, Mandy lo hace en cerámica y piso flotante. Para este último, te sugerimos probar con poca cantidad y no tan caliente, puesto a que no es muy aconsejable mojar el piso flotante. Para superficies de cerámica y azulejos, funciona maravilloso.

Para limpiar ollas y sartenes de acero

Si tienes algún sartén u olla de acero inoxidable, probablemente te indigna cuando de vez en cuando les empiezan a salir esas desagradables manchas de suciedad y aceite. Es como si el metal perdiera paulatinamente su brillo, y en su lugar aparece esa desagradable costra café oxidada. La tiktoker Lynja tiene más de 17 millones de seguidores y en un video compartió dos métodos donde el vinagre blanco es el principal actor para eliminar estas odiosas manchas. Solo necesitas bicarbonato de sodio, vinagre blanco, limón y una virutilla.

Método 1: espolvorea un poco de bicarbonato sobre la superficie afectada con manchas de grasa y aplica unas gotas de vinagre blanco. Esparce con ayuda de una toalla de papel. Deja reposar por 20 minutos y luego escobilla con ayuda de una virutilla por toda la superficie.

Método 2: mezcla una cucharada de bicarbonato con un poco de vinagre blanco en un pequeño recipiente. Estos reaccionarán en espuma por algunos momentos, por lo que después debes revolver hasta formar una pasta. Aplica por toda la superficie, exprime unas gotas de jugo de limón sobre la pasta y frota la mitad de un limón contra la superficie.

Limpiar el microondas

Otro truco muy popular e infalible en TikTok es uno para limpiar un microondas. Solo necesitas vinagre blanco, detergente lavalozas y agua. En un bol apto para el microondas, agrega una taza de vinagre blanco, media cucharada de detergente lavalozas y una taza de agua a temperatura ambiente. Introduce al microondas y enciéndelo por 5 minutos a máxima potencia. Deja reposar por otros 5 minutos, abre el microondas y retira el plato. Luego limpia con una toalla de microfibra o papel. Simple y eficaz.

Para sacar manchas de grasa en la cocina

Si funciona en las manchas de grasa sobre sartenes y olla, por supuesto que también sirve en las superficies de tu cocina. Para la mezcla necesitas media taza de agua tibia, un cuarto de taza de vinagre blanco y un cuarto de taza de jugo de limón colado. Es una mezcla ácida, por lo que el poder desengrasante será potente. Luego, basta que atomices sobre la superficie y limpies con ayuda de un trapo de microfibra o toalla de papel.

Limpiador en base a vinagre

Uno de los grandes contras del vinagre blanco es su olor, el que suele a ser muy ácido para algunas narices. En The Spruce sugieren hacer un limpiador cuyo ingrediente principal, el vinagre, está acompañado de otros compuestos para así camuflar este ácido hedor. El vinagre que se necesita es vinagre blanco destilado o vinagre de limpieza. “Estos vinagres se elaboran mediante un proceso en el que los alcoholes se destilan del grano y se dejan fermentar mientras los microorganismos procesan el alcohol en ácido acético y agua o vinagre. No contienen sedimentos ni colorantes naturales que puedan manchar algunas superficies”, analizan en el sitio.

Para atenuar el olor, agrega a tu atomizador las hierbas, cáscaras o flores que elijas. Pueden ser lavanda, pétalos de rosas, limón, menta, canela, clavo de olor, romero, etc. Frótalas suavemente contra la superficie de la botella para que suelten sus aceites. Despué llena el recipiente con vinagre blanco y ciérralo. Debe reposar en un lugar fresco y oscuro por diez días, para darle tiempo a que los aromas impregnen el vinagre. Una vez que haya transcurrido el tiempo, filtra la mezcla con ayuda de un colador sobre un bol y, con la ayuda de un embudo, devuelve la mezcla al atomizador. Puedes intensificar el aroma con ayuda de unas gotas del aceite esencial de lo que prefieras.

Sacar manchas de vino

Este es un hack útil para quienes tengan problemas con las medallas de vino, especialmente en las chaquetas o pantalones de mezclilla. De hecho, la mismísima marca Levi‘s hizo un tutorial útil y real sobre cómo removerlas con vinagre.

Una vez que te manchaste, debes sacarte el pantalón o prenda y secar el exceso de líquido con una toalla de papel. Puedes quedarte en ropa interior o ponerte otro pantalón, ahí es tu decisión. Luego, en un bol, mezcla una cucharada de detergente lavalozas, media taza de vinagre y media taza de agua caliente. Pon parte de la mezcla sobre la superficie afectada y refriega con ayuda de un cepillo o paño de microfibra. Espolvorea bicarbonato de sodio y sigue frotando hasta que se forme una espuma. Deja actuar por unos cinco minutos, enjuaga y deja secar al sol.

Para eliminar olores de orina de perros y gatos

Uno de los efectos más poderosos del vinagre blanco es su capacidad de neutralizar olores. Si tienes un perro o gato que esté aprendiendo a controlar su esfínter, esta mezcla que recomienda la tiktoker Val Barrales te vendrá como anillo al dedo. En un atomizador, ojalá de vidrio, agrega 3/4 de agua, una cucharada de vinagre blanco, una cucharada de detergente lavalozas y una varita de canela. La idea es aplicar en la zona que notes con este olor, como un suelo o una superficie afectada.