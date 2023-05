CyberDay: 8 tablets en oferta con hasta un 54% de descuento

TCL NXTPaper 10S 10,1″ 64GB - 20%

No copa los anuncios ni las publicidades, pero esta tablet de la marca china TCL igual consigue destacar. Por eso la incluimos entre las mejores del año pasado. ¿El principal mérito? Su pantalla, “que posee más del doble de capas que una pantalla tradicional, lo que se traduce en un especial cuidado para la vista pero también en una tablet ideal para leer (incluso en blanco y negro), muy similar al efecto que se produce con la tinta electrónica de aparatos como el Kindle. Con ella la vista no se cansa, el brillo no molesta en los ojos y la luz azul ni se siente. Interesante y económica alternativa para quienes usan las tablets esencialmente para la lectura”, escribió nuestro especialista Alejandro Alaluf. Precio normal: $249.990.

Samsung Galaxy S6 Lite 64GB (con S Pen y Book Cover) - 23%

Nuestra tablet elegida de Samsung es la Galaxy Tab S8 Ultra, pero ya que en este CyberDay ninguna tienda la tiene en oferta, no es mala opción inclinarse por este modelo anterior, el S6 Lite, obviamente menos potente pero harto más económico y bastante funcional. Tiene 4GB de RAM e incluye el lápiz S Pen y una funda protectora. Ideal para uso familiar, aunque también se la puede con varias tareas gráficas. Precio normal: $299.990.

Huawei MatePad Pro 256GB - 54%

Una vigorosa tablet es esta de Huawei, quizá la mejor de la marca, que por estos días de Cyber está a menos de la mitad de su precio habitual. Es una verdadera ganga si consideramos sus propiedades: 256GB de almacenamiento, 8GB de RAM, un procesador Kirin 990 y una GPU de ocho núcleos, cuatro parlantes Harman Kardon, una batería de 7.250 mAh que puede durar hasta 12 horas. Precio normal: $872.990.

Lenovo Tab P11 128GB - 23%

Si hubiéramos podido, habríamos incluido aquí a la Lenovo Tab P12 Pro, una tablet que nos encantó cuando la probamos el año pasado. Pero al parecer es tan buena que nadie quiso bajar su precio. Por eso nos quedamos con su hermana menor, la P11, de justamente once pulgadas, más compacta y menos poderosa, pero muy versátil y funcional. Como viene con lápiz magnético y teclado inalámbrico incluidos, se puede transformar en una estación de trabajo y estudio sin problemas. Su procesador Qualcomm Snapdragon 662 de ocho núcleos, y los 6GB de RAM, son más que suficientes para sacarle todo el rendimiento que sea necesario. Precio normal: $379.990

Amazon Fire HD10 32GB - 23%

Entre las tablets económicas, una buena alternativa es la Amazon Fire HD10. La hemos probado en casa y es ideal para que los niños la usen en juegos o visionado de videos. Aunque la tienda de Amazon no es tan amplia como la de Google, igualmente es posible encontrar la mayoría de las apps esenciales, a lo que se añade una eficiente batería y una gran resistencia a las caídas y golpes. Por eso la incluimos entre las mejores del 2021. Precio normal: $161.900.

Apple iPad Mini 5 256GB - 24%

¿Quieres un iPad pero no tienes tanto dinero disponible? Entonces la opción es un iPad Mini, un aparato más pequeño pero igual de potente y confiable que su versión mayor. Este cuenta con acceso a internet por wifi pero también via chip de teléfono, por lo que puedes mantenerlo conectado donde sea. Su procesador es el A12 Bionic, no tan nuevo ni potente como el M1, pero igualmente cumplidor. Una gran alternativa Apple, con buen almacenamiento —256GB— y a un bajo precio. Precio normal: $659.990.

Samsung Galaxy Tab A8 32GB - 19%

Lo bueno de Samsung es que no solo fabrica modelos de alta gama, sino que también tiene un gran catálogo de tablets de entrada que cumplen con creces. Como este Galaxy Tab A8, muy delgado y liviano, cuyas 10,5 pulgadas son más que suficientes para conectarse a internet, disfrutar de algún contenido, leer documentos o incluso trabajar. Tiene una modalidad Samsung Kids, para regular el uso de niños y niñas, y una batería de 7.050 mAh bastante duradera. Precio normal: $209.990.

Apple iPad Pro (M2) 128GB - 20%

Para el final dejamos al más potente y preciado de los tablets: el iPad Pro con procesador M2. No hay dispositivo portátil más poderoso que este: con ese chip y sus 8GB de RAM, la experiencia será de una fluidez incomparable, todo a través de la pantalla Liquid Retina XDR. Su conectividad WiFi 6E garantiza estabilidad y alcance, mientras que su cámara de 12MP es casi tan precisa como la de los últimos iPhones. Con 11 pulgadas, puedes hacer allí lo que se te ocurra. No incluye el lápiz Apple Pencil, pero lo recomendamos. Precio normal: $999.990.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 31 de mayo del 2023. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.