Cyberday: las mejores ofertas en freidoras de aire y electrodomésticos de cocina

La cocina ya es uno de los lugares tecnológicamente más avanzados de nuestros hogares; con tantos aparatos y artilugios que ya ocupan un precioso espacio en la encimera, no es de extrañar que la “cocina inteligente” haya sido la habitación más lenta del hogar inteligente en ponerse al día.

Pero aunque hay cosas que no necesitan un chip Wi-Fi para todo, hay muchas formas en que la tecnología puede ayudar y facilitarte la vida, en especial en este espacio de la casa.

Los dispositivos inteligentes de cocina realmente buenos no son sólo inteligentes porque estén conectados a Internet; lo son porque su innovación, por su utilidad y por la tecnología que utiliza para mejorar nuestras vidas.

Aquí hemos reunido algunos aparatos disponibles en la actualidad y con descuento en este cyber, para ayudarte a encontrar los dispositivos adecuados para actualizar tu cocina.

Si pudiésemos fusionar las aspiradoras robot con estos aparatos que cocinan solos, sería lo más cercano a la Robotina de los Supersónicos que pudiésemos tener el día de hoy.

Aunque uno tiene que disponer mucho espacio en la cocina para tenerlas instaladas, estas máquinas son unas maravillas, no hay dudas de ello. Probablemente pueden hacer casi todo, de dulce a salado, de líquido a sólido. Prepárate para ahorrar tiempo en la cocina, ensuciarás mucho menos, olvídate de estar preocupada o preocupado constantemente por que no se te pase o se te queme tu comida y, si eres de las o los que les gusta cocinar pero perdiste el encanto porque es más una tarea que un momento recreativo, vuelve a enamorarte del arte culinario porque con la ayuda de estos aparatos, alimentar a la familia pasará a ser algo más sencillo y también más variado.

Robot de Cocina Kitchen Pro de Easyways

Robot de Cocina Cuisine Companion XL Black de Moulinex

Ollas multifunción

Un robot de cocina, pica, muele, puede hacer un rico pebre o el más refrescante pisco sour por ejemplo; sin embargo, hay cosas que no las hace, o no logra a la perfección, como una carne mechada o aquellas preparaciones a las que uno debiese dedicarle siempre mucho tiempo de cocción.

Más sobre Cyber Days

Las que si hacen bien ese trabajo son las ollas multifunción, que han proliferado con fuerza durante los últimos dos años y lo mejor, es que no solo hacen esto, sino que además saltean, son arroceras, funcionan como olla a presión (dile adiós entonces al pánico que produce el ruido y el vapor de las antiguas), como olla a cocción lenta y también vaporera, todo en uno. Por lo tanto, si gastar un dineral en un robot de cocina te parece absurdo, estas ollas se pueden ajustar más a tu realidad.

Instant Pot

$10.000 de descuento en ollas y sus packs con el código ATREVETE10

Multicooker Easyways

Al igual que las anteriores - y podríamos decir que a casi todos estos artilugios de cocina - estas también se volvieron muy populares durante la pandemia. ¿Valen la pena? Sí, no te quepa duda, la comida queda inigualable. Y de todos los aparatos eléctricos nuevos del mercado, son los más baratos. Ojo, que esto no es lo mismo que una olla multifunción, no se confundan, aunque se parecen, no lo son.

Todo el mundo cree que puede usar ollas de cocción lenta solo para hacer pulled pork, carne mechada y algunos asados, pero ¿sabías también que puedes preparar una cazuela, pollo tikka masala, carne mongoliana, pizza, lasagnas, budines, cheescakes y otras cosas dulces? Impactante. Hay recetas por todo internet dando vueltas.

Slow Pot de Easyways

Freidoras de aire

Están extremadamente de moda y razones hay de sobra. Con la promesa de freír sin (o con muy poco) aceite, las airfryer se convirtieron en uno de los aparatos más populares en la pandemia. Sin salpicaduras, sin ropa manchada o cocinas llenas de humo: así se puede freír ahora gracias a estas máquinas, que cada vez son más comunes en nuestras cocinas. Y no solo freír, la gran variedad de recetas que se puede hacer es sorprendente, basta seguir a la persona correcta en instagram y la creatividad y variedad llegarán a tu cocina.

Lo bueno además es que hay de todos los tamaños, tanto para personas que viven solas o para familias muy numerosas. Ahora último han proliferado también una nueva versión horno-freidora de aire, que puede realizar ambas funciones.

Freidora de Aire Instant Vortex 4 en 1 de 1,9 litros (Antes $69.990)

Horno de 25L con freidora de aire Oster (Antes $99.990)

Freidora de Aire 5.5L Mouvair Gourmet (Antes $179.990)