Guía para comprar online de manera segura y fácil

Comprar por internet puede ser algo usual para algunos, sin embargo, hay quienes todavía prefieren la compra más tangible, ver con sus propios ojos lo que van a adquirir. Si, la experiencia es distinta, tienen razón. El problema, es que los tiempos pandémicos que corren, nos han obligado a tener que depender de internet para abastecernos de algunas cosas.

Lo cierto, es que hoy en mucho más seguro comprar online que en el mundo antes del coronavirus. No obstante, las compras por internet pueden ser un poco abrumadoras. ¿Este es realmente el precio más barato? ¿Cuánto tiempo demorará en llegar? ¿Puedo devolverlo si no me gusta? ¿Llegará en buen estado? ¿Es seguro ingresar mi tarjeta de crédito?

Y para todos aquellos temerosos de la seguridad -o de la inseguridad- que reina en la web, en Práctico, preparamos una guía que los puede ayudar a afianzar sus vínculos con la compra online.

Consejos de seguridad

Existen formas realmente simples para comprar online de manera segura y que ustedes pueden seguir:

- Buscar en Google: Antes de comprar googleen el lugar donde están comprando, así se asegurarán de su legitimidad y encontrarán comentarios sobre su eficiencia.

- Asegúrense de que el sitio web al que están accediendo es seguro: ¿Cómo hago eso? Revisando la URL del sitio, amazon.com es distinto a amaz0n.com. Busca también señales que demuestren que el sitio es real, como teléfono de contacto y mail, redes sociales y políticas de devolución.

- Derechos: Conoce con anticipación la política de derechos de devolución que tiene el sitio donde estás comprando.

- Antivirus: Verifica si tu antivirus está al día y utiliza claves distintas y potentes para las cuentas online de estos sitios. ¿Se te olvidan siempre las claves? Mantenlas anotadas en el celular o en el computador.

- Wi-Fi seguro: Nunca utilices Wi-Fi público para comprar online. Tu propia conexión es siempre la más segura.

- Sigue tus instintos: Sé inteligente y escucha a tu consciencia. Si una oferta parece ser demasiado buena para ser verdad, casi inverosímil, probablemente lo sea. Investiga y no caigas a la primera.

Consejos para compras de supermercado

- Lista en mano (como si fueses al supermercado): En tiempos de pandemia, organízate. Los despachos están lentos, pero si uno estipula con anticipación lo que cocinará en la casa y revisa lo que tiene y lo que no, no harás compras innecesarias en el camino.

- Guarda tu lista de compras: Cada vez que necesites hacer la compra del mes o de la semana, puedes volver a trabajar basándote en ella. No te tentarás con cosas. Ahorrarás tiempo y dinero.

- Utiliza el buscador: Comprar mercadería es largo y tedioso. Si ocupas las barras de búsqueda puedes llegar directo al producto, más aún si eres lo más preciso posible. Ejemplo: leche chocolate en vez de solo leche.

- Si ya te convertiste en un asiduo o asidua a las compras online en sitios web específicos, lo mejor es que te suscribas. Esto hace más que el seguimiento del detalle de tu orden sea más fácil.

Consejos para otros tipos de compra

- Usa filtros: Sobre todo si compras prendas de vestir, utiliza los filtros de talla y color. Así, evitarás el dolor de ver unos pantalones, blusa, zapatos, abrigo, etc... y que te encantan, solo para darte cuenta de que no está disponible en tu tamaño.

- Usa el carro de compras como un por si acaso: Guarda los artículos que te gustan y que no estás seguro de comprarlos. Déjalos en el carro o como favoritos. Después puedes ir viendo si bajan de precio o esperar hasta que te hayas convencido de que eso sea tuyo.

- Usa Google Shopping para comparar: Además, hay que tener ojo con las ofertas. A veces, los sitios inflan el precio inicial de un artículo para que parezca que estás ahorrando más dinero del que realmente es, por lo que depende de ti hacer la debida diligencia y asegurarse de que los precios que dicen sean los correctos. Eso sí, no pierdas tu producto, guárdalo en el carro de compras, y después la búsqueda, si vale la pena, lo compras.

- Sigue a tus sus marcas favoritas en las redes sociales: Es ahí donde anuncian sus descuentos y, a veces, tienen descuentos especiales para sus seguidores. para acceder a descuentos especiales que no se anuncian en otros lugares. A menudo, las marcas lanzarán ofertas especiales exclusivamente a través de Twitter o Facebook.

- Lee reseñas: Busca y lee lo que opinan los consumidores de los productos para conocer detalles o simplemente para inspirarte en tu compra. Una lectura de estas puede ser un buen empujón para apretar ese botón de comprar o para buscar ese producto de otra marca mejor.

¿Tarjeta de crédito o de débito?

Aunque no lo creas, pagar con crédito siempre es más seguro. Acá de dejamos 3 razones:

1- Utiliza una tarjeta de crédito para pagar, es más seguro. Los servicios de pago como PayPal evitan que los estafadores puedan obtener tus datos bancarios.

2- Sumado a esto, otra razón para preferir tarjeta de crédito, es porque si necesitas devolver algo es mucho más fácil un reembolso a tu tarjeta de crédito que a la de débito.

3- Las tarjetas de crédito son una extensión, mientras que las de débito extraen dinero directamente de tu cuenta bancaria. Una vez en posesión de tu datos del banco, los piratas informáticos pueden hacer mucho más daño a tus finanzas que con tu número de tarjeta de crédito.

