Lo que necesitas saber antes de comenzar a patinar

La mayoría tiene alguna historia con patines. Aunque menos masiva y popular que la bicicleta, igual fue uno de los artículos deportivos con los que muchos niños y niñas se lucieron. Sobre patinaje artístico, además, hay hartas películas, por lo que fantasear con que eras un patinador profesional o con desplazarte sobre ruedas con estilo por la ciudad, era fácil y bonito.

Pero en la práctica, muchas y muchos se dieron cuenta de que este deporte es fácil de entender pero complejo de ejecutar. Patinar con éxito requiere de coordinación sensorio-motriz, buen equilibrio y sentido del espacio, algo que no todo el mundo tiene. Al mismo tiempo, para quien quiera potenciar alguno de estos aspectos, el patinaje puede ser un excelente desafío.

Además, como cualquier actividad física, tiene sus beneficios para la salud. Entre los principales, según el sitio Word of Health, está que fortalece al corazón, ayuda con el manejo de la diabetes, es positivo para las articulaciones y también puedes quemar calorías rápidamente. Según la Mayo Clinic, “una persona de 70 kilos puede quemar 913 calorías en una hora, patinando a un ritmo promedio. En ese mismo lapso, alguien que pesa 90 kilos quemará 1.138 calorías, y alguien de cien kilos puede quemar 1.363”.

Si estás pensando en comprar un par de patines, y pasar las últimas tardes de verano sobre ruedas, antes de dejarte llevar por una oferta o un diseño bonito es importante que tengas ciertas nociones sobre lo que estás buscando. A continuación, algunos consejos previo a lanzarte con tus nuevos patines:

1. La decisión

Un ser humano corriente seguro identifica tres tipos distintos de patines: los de hielo, los roller y los de cuatro ruedas. Por razones climáticas, culturales y de infraestructura, los primeros no son muy comunes en Chile, y por lo tanto los omitiremos de este artículo. De los otros dos, en cambio, hay mucho que decir.

“Ambos son estilos muy diferentes, igual de divertidos y variados, dependerá de tu gusto cuál te sirva más”, explican desde la Escuela de Patinaje Rollermania. A cargo de esta institución están las patinadoras Fernanda Becker (@ferny_roller), Scarlett Rivera (@ska_lizy) Daniela León (@roller.lov3_) y Catalina Toledo (@cataroller). Este equipo de cuatro profesoras se inclina por los patines en línea, ya que es el formato que les permite practicar el freestyle slalom y el freeskate, como se le llama al patinaje urbano. “Nos movilizamos por toda la ciudad sin que nada sea un obstáculo”, dicen. “Para eso, el roller es más maniobrable y cómodo como medio de transporte”.

Patines en línea Hook Fitness

“Los patines de cuatro ruedas, en cambio, se usan para el patinaje artístico”, comenta Vale Gahona (@vaalegahona), patinadora de esta modalidad. “Si quieres dedicarte a esto, son los recomendados”, afirma. Gahona explica que dentro de estos patines existen categorías especiales según el tipo y el uso: están los que se usan para roller derby —el deporte que se popularizó con la película Whip it, dirigida por Drew Barrymore—, los especiales como medio de transporte o los de carrera, además de los ya mencionados freestyle. “El patín que debes comprar dependerá de tu objetivo, para qué los quieres usar y qué es lo que quieras lograr patinando”, sugiere.

Patines quad 4 ruedas Oxelo (patinaje artístico)

2. Consejos para andar en patines

“Si es tu primera vez sobre los patines, recomendamos el uso de todas tus protecciones y ropa cómoda”, dicen las profesoras de la Escuela de Patinaje Rollermania, y agregan que lo ideal es hacer un calentamiento en césped antes de comenzar a rodar. Las profesoras usan el pasto como primera superficie de deslizamiento por razones obvias: es un poco más amigable que el pavimento.

En esta superficie puedes realizar “tus primeras prácticas de equilibrio, formas de caer y levantarse”, apuntan las especialistas. “Esto te ayudará a ganar confianza con tus patines”, que es el ingrediente clave que debe tener todo patinador. Con confianza y seguridad, “podrás dar tus primeros desplazamientos en el cemento”, a través de pequeños pasos en V, ejercicios de equilibrio y marcha.

“Si quieres aprender, siempre recomiendo tomar clases, da lo mismo la modalidad que sea”, apunta Vale Gahona. Pero en el caso de no ser posible, sugiere “ir con mucho cuidado, ojalá con una manito sobre la baranda, para tener mejor estabilidad”.

Las cuatro integrantes de Rollermania patinaron desde niñas, y con el tiempo conocieron el freestyle slalom, un patinaje en el cual se hacen complejos trucos esquivando filas de conos. “Nos cautivaron sus diferentes disciplinas y quisimos dedicarnos al 100%, y de forma profesional, a la competición a nivel nacional e internacional”, explican. “Así hemos podido seguir aprendiendo y enseñando en nuestra escuela, con vocación y bases sólidas”.

Si estás en búsqueda de senseis del patinaje, ellas pueden orientarte. Tienen clases enfocadas en el freestyle slalom, pero también en el patinaje recreativo o como medio de transporte. “Tenemos variedad de niveles: iniciación, básica, intermedia y avanzado, y también comenzamos con la gran iniciativa de patinaje inclusivo, abarcando las diferentes necesidades educativas especiales de nuestros alumnos”, cuentan.

3. Accesorios para ganar confianza

En el mundo de la moda, los accesorios como anteojos, pañuelos, joyas o cinturones pueden hacer una diferencia en lo que quieres comunicar a través de tu atuendo, transmitiendo principalmente confianza en quien los usa (si es que los usa bien). Pero en el mundo del patinaje, los accesorios son como pequeñas piezas de una armadura que te protegerá ante las caídas, algo muy necesario en esta disciplina, sobre todo cuando se está por comenzar.

Vale Gahona, que también es entrenadora en el Club de Patinaje Artístico de Peñalolén, y seleccionada nacional de esta disciplina, sugiere “ocupar accesorios de protección, si es que eso te hace sentir más segura”. Esto es esencial, puesto que para patinar debes “ir con toda la seguridad del mundo, para evitar las caídas; mientras más seguridad se siente, más rápido se aprende”.

“Es de suma importancia equiparse con todos tus implementos de seguridad al comienzar en el mundo del patinaje”, comentan las profesoras de Rollermania, para evitar lesiones y heridas. “Debes usar tu casco, muñequeras, coderas y rodilleras, y si deseas puedes comprarte también una mochila porta patines para tu mayor comodidad”, agregan.

Set de 3 protectores para patinaje Oxelo

Casco urbano Avalanche adulto

En el comienzo del artículo les comenté que todos tenemos una historia o anécdota con patines ¿La mía? Tuve patines de cuatro ruedas, con diseño de Barbie, pero mis amigas tenían roller. La primera vez que me los prestaron, no sabía ni caminar ni menos desplazarme con velocidad, así que me moví afirmándome de las rejas de todas las casas de los vecinos. Iba todo bien hasta que a una de mis amigas se le ocurrió la brillante idea de tocar el timbre de una de ellas, en una especie de rinrrinraja sobre ruedas. Ellas, con toda su destreza roller pre-adolescente rocket power, ya estaban en la otra cuadra cuando salió la señora de su casa. Yo, en cambio, me quedé ahí, congelada, para después decirle disculpas y seguir mi humillante trayecto de reja en reja.

*Los precios de los productos de este artículo están actualizados al 15 de febrero de 2021. Los valores y disponibilidad pueden cambiar.