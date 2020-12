Nutricosmética: suplementos y su aporte al cuidado de la piel

En general, las personas enfocan su rutina de cuidado de la piel en el uso de productos tópicos, como sérums, cremas, geles o exfoliantes. Pero existen otras alternativas que también aportan a su bienestar, como los suplementos que califican en la categoría de nutricosmética, o complementos nutricionales, que actúan en la piel y el pelo desde dentro del organismo hacia fuera, mejorando su apariencia y salud.

Eficaces pero no milagrosos

Estos suplementos pueden ser un gran apoyo, pero para eso también es esencial mantener hábitos saludables, como una buena alimentación, ocho horas de sueño nocturno, actividad física y una alta ingesta de agua, además de la constancia en la rutina del cuidado diario tópico, tanto de día como en la noche. Los suplementos no hacen magia, pero la nutricionista Paola Ramírez, Category Manager del área Bienestar de farmacias Cruz Verde, señala: “si se consumen de forma rigurosa todos los días, desde el primer mes se pueden notar beneficios”.

Existen distintos formatos y componentes para ayudar a solucionar diferentes problemas, desde el acné y la presencia de manchas, pasando por la deshidratación o la falta de elasticidad. También hay varios que prometen un efecto antiage.

En cuanto a este último punto, el colágeno es el principio activo más usado. “Tomar colágeno hidrolizado diariamente, en dosis de 10 gramos, podría ayudar a conservar las articulaciones y tejidos en condiciones normales”, destaca la nutricionista, especialmente considerando que desde alrededor de los 30 años la síntesis de colágeno comienza a disminuir, llevando a la pérdida de firmeza en la piel.

Otro activo que se utiliza bastante es la levadura de cerveza, ya que se ha visto que tiene efectos muy positivos en el tratamiento del acné.

Varias vitaminas, como la A, C y E, la coenzima Q10, el colágeno y distintos minerales, son sólo algunos de los compuestos que se encuentran en estos productos, que pueden ser un gran aliado para lograr una piel radiante, tanto para hombres como para mujeres.

Eso sí, es importante considerar algunas precauciones, especialmente en el caso de las pieles sensibles, Ramírez explica: “En los casos de pieles reactivas o sensibles, es mejor consultar a un especialista antes de consumir algún suplemento, para así evitar cualquier reacción alérgica”. Además, embarazadas, mujeres en período de lactancia, menores de 18 años y personas con cualquier tipo de enfermedad, siempre deben consultar a un médico antes de consumir un suplemento.

Vitamina E

Gran antioxidante. Protege y ayuda a mejorar la hidratación de la piel. Es un aliado perfecto para tratar las manchas del rostro causadas por el paso de los años. Protege tu piel contra los rayos UVB, la contaminación y agentes externos que dañan la piel. Goza de numerosos efectos positivos para prevenir y tratar el acné, así como posibles descamaciones o imperfecciones en la piel.

Vitamina E 30 Cápsulas, de FDC

Colágeno

Juega un papel importante en el fortalecimiento de la piel, y además puede beneficiar la elasticidad y la hidratación. A medida que envejeces, tu cuerpo produce menos colágeno, dando lugar a la resequedad de la piel y a la formación de arrugas.

Sin embargo, varios estudios han demostrado que los péptidos de colágeno o los suplementos que contienen colágeno pueden ayudar a retrasar el envejecimiento de la piel al reducir las arrugas y la resequedad.

Además, tomar suplementos de colágeno puede promover la producción de otras proteínas que ayudan a dar estructura a la piel, entre ellas, la elastina y la fibrilina.

Skin Glow, de Tessa

Fórmula que combina nutrientes y antioxidantes para activar el colágeno, reafirmar la piel y retardar los signos del envejecimiento. Entre sus ingredientes encontrarás vitaminas C y E, semillas de uva, coenzima Q10, colágeno y astaxantina.

Coenzima Q10

La Coenzima Q10 también se llama Ubiquinona y es la única sustancia endógena liposoluble conocida con efecto antioxidante (1). Pertenece a una familia de antioxidantes presentes de forma natural en todo el organismo sólo que en niveles variables.

Al igual que con el colágeno, los niveles de Coenzima Q10 disminuyen con la edad y con la exposición a la radiación ultravioleta. Los niveles también pueden verse disminuidos por déficit nutricionales.

La Coenzima Q10 previene el crono y el fotoenvejecimiento, es decir, actúa en las dos formas de envejecimiento, la del tiempo y la del sol, y además tiene un efecto antiarrugas.

Coenzima Q10 15 mg, GNC

Biotina

La biotina ejerce función de coenzima, estimulando la acción de algunos enzimas esenciales en los procesos de duplicación celular. Es decir, favorece el crecimiento de los tejidos de rápida reproducción, como la piel, el pelo y las uñas. Además, interviene en el metabolismo de las grasas.

Biotina 150 mcg, de Nutrapharm

Betacaroteno

El beta-caroteno es uno de los pigmentos de un grupo de pigmentos rojos, anaranjados y amarillos llamados carotenoides. El beta-caroteno y otros carotenoides proveen aproximadamente el 50% de la vitamina A necesaria en la dieta americana. El beta-caroteno está presente en las frutas, verduras y granos. También se puede consumir en suplementos de laboratorio.

Una dieta rica en betcarotenos ayuda a proteger la piel de los radicales libres y reduce el riesgo de sufrir quemaduras solares. En definitiva, son excelentes para el cuidado de la piel. Además protege la piel del envejecimiento y evita la aparición de arrugas.

Betacaroteno 25000ui, de Vitamin Life

Levadura de cerveza

La levadura de cerveza es el subproducto resultante de la fermentación de la cerveza por acción de la bacteria Saccharomyces cerevisae. Destaca por su elevado valor nutritivo: es rico en proteínas, vitaminas del complejo B y minerales.

La vitamina B es indispensable para el ser humano, puesto que nos aporta energía, protege el sistema inmunológico y mantiene saludable nuestra piel, así como huesos, cabello y uñas. La vitamina B no puede almacenarse en nuestro organismo al ser una vitamina soluble, de ahí que debamos obtener el Grupo B a través de nuestros alimento o suplementos.

La levadura de cerveza regenera, cicatriza y cuida la piel gracias a la Vitaminas del Grupo B, el Zinc y su fuente natural de biotina, es un gran activador del metabolismo para la regeneración celular de los tejidos de la piel. Ayuda a combatir el acné.

Levadura de cerveza, de Fuente Vital

