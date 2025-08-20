AC Kitchen y Sergio Barroso: un nuevo viaje sensorial entre el mar y la tierra

Con una visión renovada de la experiencia gastronómica en hoteles, AC Kitchen, el restaurante del hotel AC Santiago Cenco Costanera, da un paso adelante con el lanzamiento de una propuesta única: “Del mar y la tierra”. Bajo la dirección del reconocido chef español Sergio Barroso, el restaurante presenta un concepto que equilibra creatividad, técnica y un profundo respeto por los ingredientes del territorio chileno.

Una experiencia de autor que combina lo mejor del mar y la tierra, en una travesía de sabores pensada para emocionar y conectar con el comensal.

Este nuevo concepto busca atraer a públicos diversos: ejecutivos en busca de una pausa gourmet durante el día, y comensales que buscan una experiencia más sensorial y de autor por las noches. Así, AC Kitchen redefine su propuesta gastronómica con dos formatos complementarios: un menú ejecutivo de lunes a viernes al mediodía, y un menú de degustación de 11 tiempos en la cena, que rinde homenaje a los sabores del océano y del territorio nacional.

Barroso, quien ha dejado su huella en proyectos como 040 Restaurant, Olam y Casa Barroso en Viña Veramonte, llega a AC Santiago Cenco Costanera con una trayectoria que cruza fronteras y consolida su sello personal: la fusión entre técnicas contemporáneas, cocina mediterránea y un enfoque profundo en ingredientes nobles chilenos.

“Este menú nace del deseo de contar historias a través de sabores. Es un homenaje al mar y a la tierra, a los ingredientes nobles que nos regala la naturaleza y a la emoción que despiertan cuando los transformamos con respeto y curiosidad. Cada plato es un paisaje, una memoria, un instante que busca conectar con quien lo prueba”, explica el chef.

Menú ejecutivo al mediodía, cena de autor por la noche

Durante el almuerzo, el restaurante ofrece un menú ejecutivo semanal (de 12:30 a 15:30 horas), ideal para quienes trabajan o circulan por el distrito financiero y comercial de Cenco Costanera. Por la noche entre 19:00 y 23:00 horas, el ambiente se transforma: luces más tenues, una atmósfera elegante y el despliegue de una propuesta de mantel largo, donde cada plato está pensado como una experiencia sensorial.

Entre las preparaciones nocturnas destacan:

Jamón de ventresca de albacora con ajoblanco

Mero de profundidad con miso

Pulpo de Juan Fernández con mole negro

Variaciones de cordero, entre otros

Todo acompañado de un maridaje personalizado, que incluye coctelería de autor y vinos seleccionados, curados especialmente para potenciar cada bocado.

Uno de los protagonistas de esta experiencia líquida es el mixólogo Yefry Avilera, ganador de World Class 2025, quien junto a su equipo propone combinaciones como “Bruma”, cóctel que acompaña los primeros tiempos del menú degustación.

Un equipo en sintonía

“Estamos muy orgullosos de contar con un chef de la talla de Sergio Barroso para liderar nuestra propuesta gastronómica. Esta apuesta no solamente eleva la oferta culinaria del hotel, sino que también fortalece nuestro compromiso con la calidad, la innovación y la promoción de la gastronomía chilena”, señala John Shackley, gerente general de AC Hotel Santiago Cenco Costanera.

Por su parte, Barroso destaca la sinergia del proyecto.

“Me ofrecieron un espacio con libertad creativa, dos cocinas bien montadas y un equipo en sintonía. Es una oportunidad para volver a explorar con una propuesta marina renovada, cercana y con esa conexión directa entre cocina y comensal que tanto disfruto”, afirma.

Más que una carta renovada, lo que propone AC Kitchen es una experiencia que se adapta a distintos ritmos y momentos del día, sin perder el hilo conductor: la pasión por los ingredientes, el cuidado en la ejecución y el deseo de emocionar.

Una invitación abierta a reencontrarse con el placer de comer bien, en un espacio elegante, moderno y con el sello de uno de los chefs más influyentes de la escena culinaria chilena.