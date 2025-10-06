Aufbau, una experiencia integral: Servicios, soporte y beneficios

En Aufbau, el cliente está en el centro de todo. La marca se diferencia por contar con una estrategia omnicanal real, que asegura una experiencia fluida y consistente tanto en canales digitales como en tiendas físicas. Su equipo ofrece asesoría especializada y atención personalizada para ayudar a cada persona a encontrar la mejor solución dentro del ecosistema Apple.

A esto se suma un fuerte foco en la postventa, con soporte técnico certificado y un acompañamiento que va más allá de la compra. De esta manera, Aufbau se convierte en un partner de confianza que entrega más que un producto: una experiencia respaldada, cercana y completa.

Uno de los servicios clave es AppleCare + , la extensión oficial de garantía y soporte de Apple, disponible al momento de la compra o de forma posterior. Esta cobertura incluye hasta dos incidentes por daño accidental cada 12 meses (con una cobertura total de 2 años) y un copago reducido. Protege frente a caídas, pantallas rotas o daño por líquidos, y en el caso de los iPhone puede incluir cobertura por robo y pérdida, siempre que esté activado Buscar mi iPhone. Además, brinda soporte técnico prioritario, repuestos originales y atención directa desde Apple.

Aufbau integra otros programas diseñados para maximizar el valor de cada compra:

iPhone for Life : financiamiento en 36 cuotas sin interés, con opción de renovación al mes 24 entregando el equipo actual para acceder al último modelo.

Trade In : entrega de un dispositivo Apple usado como parte de pago, aplicable a iPhone, Mac y iPad, con evaluación inmediata y descuento directo en la compra de un equipo nuevo.

Planes móviles Entel: descuentos exclusivos en equipos al contratar planes de telefonía en cualquiera de las tiendas Aufbau. Un ejemplo es el iPhone 14 de 128GB, que baja de $749.990 a $299.990 al contratar un plan de 300GB.

Facilidades de pago: compra en 12 o 24 cuotas sin interés con bancos asociados.

En el canal digital, Aufbau ofrece envíos rápidos el mismo día en la Región Metropolitana y la opción de retiro en tienda, lo que permite mayor flexibilidad y conveniencia para planificar compras y acceder a tecnología de última generación con facilidad y sustentabilidad.