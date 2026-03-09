SUSCRÍBETE
    Copec es parte del programa internacional TOP TIER™ asegurando la máxima calidad en todo su portafolio de combustibles

    La compañía integró oficialmente sus gasolinas 93, 95 y 97 octanos, junto con su diésel, al estándar internacional TOP TIER™+, la versión más exigente del programa TOP TIER™. Reconocido por fabricantes automotrices, este sello acredita altos estándares de calidad, limpieza y desempeño del motor.

    Por 
    Publirreportajes .
    Copec es parte del programa internacional TOP TIER™ asegurando la máxima calidad en todo su portafolio de combustibles

    Precisamente para reforzar ese estándar de calidad y dar mayor respaldo técnico a cada carga, Copec integró oficialmente todas sus gasolinas 93, 95 y 97 octanos y su diésel al programa internacional Top Tier™ +, considerado hoy el estándar más exigente en calidad de combustibles a nivel mundial.

    Impulsado por fabricantes automotrices, de marcas tan reconocidas como General Motors, Toyota, Audi, Mercedes Benz, Honda, entre otros, el programa nació con el objetivo de promover combustibles que superaran las exigencias mínimas regulatorias, incorporando mayor capacidad de limpieza y prevención interna del motor para proteger su desempeño y durabilidad. Con la evolución tecnológica del parque automotor, el estándar avanzó hacia TOP TIER™+, integrando requisitos aún más estrictos en limpieza, protección y rendimiento de combustible.

    Esto significa que la empresa acredita el cumplimiento de exigencias asociadas a la calidad del combustible, la limpieza y el rendimiento del motor. Entre ellas, destaca el uso de aditivos Clean Up de última generación, que ayudan a mantener el motor más limpio, reducir la formación de depósitos y proteger sus sistemas críticos, contribuyendo a un consumo más eficiente y a menores emisiones.

    A diferencia de las normativas tradicionales, TOP TIER™ exige auditorías independientes en toda la cadena de suministro. Estas revisiones abarcan desde la producción hasta cada estación de servicio, verificando la consistencia, trazabilidad y calidad permanente del combustible en todos los puntos de carga a lo largo del país. Para el cliente, esto significa que el estándar se mantiene de manera transversal, sin importar dónde cargue.

    “En Copec, la pasión por nuestros clientes ha sido siempre la fuerza que impulsa nuestro trabajo. Por eso, sabemos que la calidad y el servicio son la base de la confianza que hemos construido en nuestra red de estaciones de servicio a lo largo de todo Chile, un sello que seguiremos fortaleciendo con convicción”

    José Ignacio Depassier, Gerente División Comercial y Operaciones de Copec

    La incorporación al programa TOP TIER™+ consolida el proceso de mejora continua de la compañía, enfocado en elevar estándares y responder a las crecientes exigencias de los motores actuales, fortaleciendo la propuesta de valor de Copec en su portafolio tradicional de combustibles.

    Los beneficios para los conductores

    Para el cliente, el estándar TOP TIER™+ significa que el combustible que carga incorpora aditivos de alto desempeño, diseñados para actuar donde no se ve, en el interior del motor.

    Los aditivos Clean Up de última generación ayudan a mantener más limpios componentes críticos del sistema de combustión, favoreciendo una operación más eficiente y estable en el tiempo.

    En términos concretos, esto se traduce en:

    • Mayor limpieza interna del motor, especialmente en inyectores y válvulas.
    • Mayor protección del motor a largo plazo, evitando reparaciones costosas.
    • Mejora del rendimiento del motor, manteniéndolo en óptimas condiciones, evitando el deterioro progresivo por acumulación de depósitos, protección de sistemas críticos alineada con las exigencias de fabricantes automotrices y una combustión más eficiente que contribuye a optimizar el consumo y reducir emisiones asociadas a una mezcla menos limpia.

    El objetivo es preservar el funcionamiento diseñado por el fabricante y proteger la tecnología del vehículo a largo plazo.

    Rendimiento consejos prácticos más allá de los mitos

    En redes sociales circulan muchas explicaciones rápidas sobre por qué un auto rinde menos. Sin embargo, el consumo de combustible depende de múltiples factores que, en la mayoría de los casos, tienen más que ver con mantención y conducción que con una sola causa aislada.

    Si quieres cuidar el rendimiento de tu vehículo, revisa estos puntos clave:

    • Controla la presión de los neumáticos, ya que una presión baja aumenta la resistencia al rodaje y puede elevar el consumo hasta en un 3% por 10 PSI menos.
    • Revisa el filtro de aire, porque un filtro obstruido altera la mezcla de aire combustible y obliga al motor a trabajar más.
    • Mantén al día las bujías y afinamientos, ya que una combustión eficiente depende de un sistema en buen estado.
    • Considera el tipo de trayecto, ya que recorridos cortos y urbanos suelen demandar más combustible que trayectos continuos en carretera.
    • Y sobre todo, evita aceleraciones bruscas y frenadas constantes, porque la conducción influye directamente en el consumo.

    A estos factores se suma un elemento menos visible, la limpieza del sistema de combustión. Con el uso continuo pueden formarse depósitos en inyectores y válvulas que afectan la pulverización del combustible y la eficiencia general del motor.

    Por eso, el uso de combustibles con mayor nivel de detergencia como los que cumplen el estándar TOP TIER™+ contribuye a mantener condiciones internas más estables y a preservar el desempeño en el tiempo.

