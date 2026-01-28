SUSCRÍBETE POR $1100
    Copec y Tesla fortalecerán red de carga eléctrica en carreteras de Chile con Superchargers

    Se instalarán cargadores ultra rápidos Tesla Supercharger en estaciones de servicio Copec entre La Serena y Puerto Montt, con energía 100% renovable y cobertura continua para viajes de larga distancia.

    Por 
    Publirreportajes .
    Copec y Tesla fortalecerán red de carga eléctrica en carreteras de Chile con Superchargers

    Cada estación contará con un TeslaSuperchargercon 4 puntos de carga, con una potencia total de hasta 250 kW.

    Tesla y Copec anunciaron el desarrollo conjunto de una red de carga ultra rápida en carreteras a lo largo de Chile. La iniciativa contempla la instalación de cargadores Tesla Supercharger en estaciones de servicio Copec ubicadas entre La Serena y Puerto Montt, con una distancia aproximada de 200 kilómetros entre cada punto, asegurando una cobertura continua y eficiente para los conductores.

    Las estaciones seleccionadas contarán con un Tesla Supercharger con cuatro puntos de carga, con una potencia total de hasta 250 kW y operarán con energía 100% renovable suministrada por Copec Emoac, filial de Copec especializada en soluciones de energía verde. Gracias a esta tecnología los conductores podrán obtener hasta 280 kilómetros de autonomía en solo 15 minutos de carga, permitiendo recargas rápidas y eficientes que optimizan las detenciones en ruta y mejoran la experiencia de viaje.

    Los servicios de carga de Tesla se integrarán al ecosistema digital de Copec, permitiendo a los conductores gestionar el pago a través de la App Copec, accediendo a los beneficios asociados al programa de fidelización Full Copec, así como también a través de la App Tesla. Esta integración permitirá que el creciente parque de vehículos eléctricos, incluyendo las unidades de la marca, tenga disponible una red de carga más abierta, accesible e interoperable para los viajes de larga distancia.

    “En Copec, creemos que aportar a la transición hacia la electromovilidad es parte de nuestro compromiso con Chile. Por eso, a través de Copec Voltex hemos desarrollado la red de carga más extensa de Latinoamérica y, gracias a esta alianza con Tesla, podremos complementar dicha red con tecnología de clase mundial. Esto nos permitirá fortalecer la infraestructura en carretera, mejorar la experiencia de los usuarios y contribuir a que los vehículos eléctricos sean una alternativa real y confiable para recorrer Chile”, señaló

    Arturo Natho, Gerente General de Copec.

    “Para Tesla, la expansión de la red de Supercharger es un pilar clave para acelerar la adopción de la electromovilidad. Nuestro foco no está solo en sumar puntos de carga, sino en ofrecer una experiencia confiable, rápida y accesible, que permita a los usuarios viajar con total tranquilidad dentro y fuera de las principales ciudades. Estamos convencidos de que una infraestructura sólida es fundamental para el desarrollo sostenible del mercado”.

    Agustín Amoretti, Gerente General de Tesla Chile

    En una misma estación podrán convivir distintas alternativas de carga, aumentando la disponibilidad de puntos y reduciendo los tiempos de espera, bajo un modelo diseñado con principios de apertura y libre elección para los usuarios.

    Esta nueva red de carga se implementará durante 2026, avanzando de manera gradual a lo largo de la red.

    Adicionalmente, Copec continuará fortaleciendo su red propia de carga eléctrica en estas estaciones mediante la renovación progresiva de su infraestructura Copec Voltex. Este proceso incorporará un nuevo estándar de carga en carretera, con potencias que podrán alcanzar hasta 600 kW, según el tipo de equipamiento disponible en cada ubicación.

    Ambas compañías fortalecerán la transformación hacia una movilidad más sostenible en el país, impulsando una red de carga en carretera cada vez más robusta, interoperable y basada en energía 100% renovable, que acompañe el crecimiento de la electromovilidad en Chile y contribuya a una forma de movilidad más limpia, eficiente y confiable para todos.

