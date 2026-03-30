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    ¿Dudas sobre el SOAP? Guía completa para conductores chilenos

    Marzo es clave para los automovilistas, ya que deben contratar el SOAP y renovar su permiso de circulación. No hacerlo puede exponer a multas y otras sanciones.

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    ¿Dudas sobre el SOAP? Guía completa para conductores chilenos Shutterstock

    Marzo se convirtió en sinónimo de trámites para miles de automovilistas en Chile. Junto con el fin de las vacaciones, el regreso a clases y el pago de matrículas, uniformes y útiles escolares, aparece una obligación que cada año genera preguntas: el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales, más conocido como SOAP.

    Aunque se trata de un requisito legal vigente desde hace décadas, todavía surgen dudas sobre quién debe contratarlo, qué ocurre si no se paga a tiempo y en qué se diferencia de otros seguros.

    Tal como lo indica su nombre, el SOAP es una póliza de carácter obligatorio que todos los vehículos motorizados deben tener para circular por las calles del país. Además, constituye uno de los requisitos para obtener el Permiso de Circulación, junto con contar con la Revisión Técnica al día y no registrar multas de tránsito impagas.

    Las coberturas de este seguro, exigido por la Ley N° 18.490, son iguales para todas las aseguradoras, dado que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) define el texto y las condiciones de la póliza.

    ¿A quién protege el SOAP?

    Cuando ocurre un accidente de tránsito, el SOAP cubre a las personas que resulten lesionadas o fallezcan a raíz del hecho. Esto incluye al conductor, a los pasajeros y también a terceros afectados, como peatones o ciclistas involucrados.

    Este punto suele generar confusión, ya que muchas veces se piensa que el seguro solo protege a quien maneja. Sin embargo, la cobertura se extiende a todas las personas que sufran lesiones corporales o fallezcan en un siniestro en el que participe el vehículo asegurado. Eso sí, el SOAP no cubre daños materiales ni responsabilidad civil, ya que se enfoca exclusivamente en las personas.

    ¿Quién debe contratar el SOAP?

    La ley indica que todo propietario de un vehículo debe contratar el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales todos los años.

    Esta exigencia aplica a automóviles, camionetas, motocicletas, furgones, jeeps, station wagons, taxis, buses, vehículos de carga, carros de arrastre, remolques y casas rodantes, entre otros.

    ¿Cuándo se debe contratar el SOAP?

    El SOAP debe contratarse antes del 31 de marzo de cada año, ya que es uno de los requisitos para renovar el Permiso de Circulación.

    ¿Qué sucede si no se adquiere el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales?

    Manejar sin el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales constituye una infracción grave a la Ley de Tránsito. En caso de ser fiscalizado por parte de Carabineros, el conductor arriesga una multa que va desde 1 a 1,5 UTM. Además, la autoridad puede retirar el vehículo y dejarlo a disposición del Juzgado de Policía Local. A esto se suma que no podrá renovar el Permiso de Circulación.

    Sin embargo, lo más relevante es que, si ocurre un accidente, ni el conductor ni los pasajeros tendrán la cobertura que entrega esta póliza.

    ¿Cuál es la vigencia del SOAP?

    El SOAP tiene un período de vigencia fijo para los vehículos particulares: comienza el 1 de abril de 2026 y se extiende hasta el 31 de marzo de 2027.

    Esto significa que, independientemente del día en que se contrate, la cobertura siempre vence el 31 de marzo de cada año.

    ¿En qué se diferencia el SOAP del Seguro Automotriz?

    Otra pregunta habitual tiene que ver con las diferencias entre el SOAP y el Seguro Automotriz tradicional.

    El SOAP tiene carácter obligatorio, sus coberturas están establecidas en la Ley del Tránsito y su póliza la define la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que elabora el texto, por lo que las condiciones son iguales en todas las aseguradoras.

    En cambio, el seguro automotriz es voluntario y permite contratar distintas alternativas según las necesidades del conductor. Estos productos suelen enfocarse en daños materiales del vehículo, responsabilidad civil u otros servicios asociados. Es importante tener en cuenta que cada seguro cumple un rol distinto.

    ¿Qué otros documentos necesito para circular?

    Además del seguro obligatorio, existen otros documentos que deben mantenerse al día para circular.

    Uno de los más relevantes es el Permiso de Circulación, que también se renueva cada año hasta el 31 de marzo, ya sea de forma online en el sitio web de cada municipalidad o de manera presencial en los puntos o módulos habilitados. Para obtenerlo, se debe tener contratada la póliza SOAP, no registrar multas impagas y contar con la Revisión Técnica al día.

    Esta última certifica que el vehículo cumple con las condiciones mecánicas y de seguridad necesarias para transitar. Además, el conductor debe portar el padrón del vehículo y la licencia de conducir vigente, cuya renovación depende de la edad y del tipo de licencia.

    ¿Qué cambió con la llamada “Ley Jacinta”?

    La Ley Jacinta, que comenzó a regir el 9 de febrero tras su publicación en el Diario Oficial, introdujo cambios al Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP). Entre otras medidas, duplicó los montos máximos de cobertura y redujo los plazos para el pago de indemnizaciones en caso de fallecimiento.

    Además, la normativa elevó las exigencias para obtener la licencia de conducir.

    Recuerda que el SOAP, junto al Permiso de Circulación y la Revisión Técnica, son requisitos esenciales al momento de manejar un vehículo por la vía pública; por lo tanto, no contar con estos documentos expone a multas y al retiro del vehículo.

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