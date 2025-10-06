El futuro del retail digital y la visión de Aufbau

El retail tecnológico se dirige hacia un modelo cada vez más personalizado, ágil y centrado en la experiencia. Aufbau ya está preparado para responder a estas tendencias, apostando por la omnicanalidad, la conveniencia, la asesoría experta y programas inteligentes que permiten a los clientes mantenerse siempre actualizados.

La compañía visualiza un crecimiento sostenido del e-commerce especializado, con financiamiento flexible, servicios postventa robustos y renovación tecnológica constante. Su objetivo es construir relaciones de largo plazo con los usuarios, acercando el mundo Apple a más personas en Chile y consolidándose como referente en retail tech en Latinoamérica.

En este camino, Aufbau busca ser el punto de referencia para segmentos C2-C3 y Generación Z, con presencia no solo en Santiago sino también en todo Chile, de norte a sur. El respaldo directo de Apple y la integración de marcas complementarias permiten enriquecer el ecosistema y ofrecer experiencias más conectadas, creativas y eficientes.

Aufbau se posiciona como un partner para la vida digital: acompaña a sus clientes en cada paso, desde el primer unboxing hasta la integración total de sus dispositivos. Esto lo convierte en un referente para quienes no solo consumen tecnología, sino que la usan como motor de su estilo de vida: desde influencers que graban su día a día en TikTok e Instagram, hasta estudiantes, gamers o emprendedores que necesitan productividad móvil.

El objetivo de Aufbau es claro: acercar el mundo Apple a las nuevas generaciones, ampliando su presencia física y digital en todo Chile. Con respaldo directo de Apple y un enfoque cercano, Aufbau apuesta a ser un referente en Latinoamérica, guiando a los jóvenes hacia un futuro donde crear, conectar y compartir se hace más fácil y accesible.

En palabras de Isidora Langdon, Business Manager de Tecnología de Yáneken: “Ya no se trata solo de vender productos, sino de construir relaciones con los usuarios”. Esa es la esencia de Aufbau: un espacio donde la tecnología no solo acompaña, sino que inspira.