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    En MontGras, en Colchagua, el vino lo haces tú

    A dos horas de Santiago, esta viña familiar propone una forma distinta de conocer el vino: participar. En Haz tu Propio Vino puedes probar, mezclar, embotellar y llevarte una botella creada por ti. Una experiencia pionera que MontGras comenzó a desarrollar en junio de 2003.

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    En MontGras, en Colchagua, el vino lo haces tú

    Hay visitas a viñas que se disfrutan mirando. En MontGras, la invitación es a meterse en la experiencia.

    Haz tu Propio Vino parte frente a distintas variedades tintas y con una pregunta simple: ¿qué mezcla les gusta más? Se prueba, se cambian proporciones, alguien defiende más Cabernet Sauvignon, otro prefiere subir el Carmenère y, de a poco, aparece un vino que antes no existía.

    No hay que saber de vino. Esa es parte de la gracia. El equipo de MontGras guía el proceso de manera cercana y entretenida, para entender qué aporta cada variedad y tomar las propias decisiones. Cuando la mezcla está lista, viene una de las partes más esperadas: embotellar, corchar y etiquetar. Al final, cada participante se lleva su botella.

    La experiencia nació en junio de 2003, cuando MontGras fue pionera en Chile en este tipo de enoturismo. Más de dos décadas después, sigue resumiendo muy bien su forma de recibir a quienes la visitan: menos mirar y más participar.

    En MontGras, en Colchagua, el vino lo haces tú

    Y ese espíritu no termina ahí. En la Cata a Ciegas desaparecen las etiquetas y el desafío es dejarse llevar por los sentidos, comparar, conversar y tratar de descubrir qué hay en cada copa. No se trata de demostrar cuánto sabes, sino de jugar, aprender y sorprenderse.

    Durante la vendimia aparece además Mi Cosecha, una experiencia estacional que invita a vivir desde adentro uno de los momentos más entretenidos del año en una viña. Porque en MontGras el vino no es solo algo que te explican: es algo que puedes tocar, probar, crear y compartir.

    Esa forma de vivir la viña funciona especialmente bien como panorama en pareja, con amigos, en familia o con un grupo que quiere hacer algo distinto. Las mejores partes suelen ser justamente las menos solemnes: discutir una mezcla, equivocarse en una cata a ciegas, reírse de las respuestas o terminar brindando con algo que hicieron ustedes mismos.

    Detrás de estas experiencias hay una viña familiar fundada en 1993, hoy en su cuarta generación. MontGras elabora vinos desde distintos orígenes, entre ellos Colchagua, Leyda y Maipo Andes. Es Empresa B y está certificada como Enoturismo Sustentable, algo que se traduce también en la forma de recibir a quienes la visitan: con experiencias conectadas con el vino, el entorno y las personas.

    La primavera es un muy buen momento para escaparse a Colchagua. Los viñedos vuelven a brotar, el valle se llena de verde y el viaje desde Santiago toma cerca de dos horas. El Centro de Visitas abre de martes a domingo y cuenta, además, con tours, degustaciones premium de vinos premiados internacionalmente y distintas alternativas para disfrutar el día con calma. Los viernes y sábados también se puede almorzar en la viña con reserva previa.

    Si están buscando un panorama distinto, de esos que después se siguen comentando, MontGras tiene una invitación simple: no vengan solo a probar vino. Vengan a ser parte de él.

    INFORMACIÓN PARA RESERVAR

    Haz tu Propio Vino · Viña MontGras · Valle de Colchagua

    Reservas online: montgras.cl

    Correo: tours@montgras.cl

    WhatsApp: +56 9 9733 8304

    Adultos: $45.000

    Niños: $25.000

    Más sobre:MontGrasColchaguavinobranded-finde

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