Enrique Tomás, líder en jamón ibérico aterriza en Chile.

La reconocida firma gastronómica española Enrique Tomás, especializada en la selección de jamón ibérico, inauguró su primer local en Santiago en el centro comercial Cenco Costanera, en formato restaurante, diferente a la propuesta actual, marcando un nuevo hito en su proceso de expansión en Latinoamérica. La apertura reafirma el interés de la marca por difundir y consolidar la cultura del jamón ibérico y los sabores españoles en Chile, con proyecciones de crecimiento y nuevas aperturas en el país.

Fundada en España hace más de 40 años, Enrique Tomás es mucho más que una marca de jamón ibérico. La firma se define por una filosofía única que la ha llevado a autodenominarse el “seleccionador nacional del jamón”, un concepto que refleja su compromiso con la excelencia, la trazabilidad y la calidad superior en cada pieza, posicionándose como un referente internacional en el mundo del jamón ibérico.

El equipo de Enrique Tomás recorre las principales dehesas de España, un ecosistema protegido donde vive de manera exclusiva la raza de cerdo ibérica y allí lleva a cabo la selección de los jamones ibéricos en los secaderos y bodegas. Gracias a este riguroso proceso, Enrique Tomás ha logrado convertirse en el principal referente del jamón ibérico a nivel global.

Llegada a Chile

La llegada de Enrique Tomás a Chile marca un nuevo hito en la expansión internacional de la cultura del jamón ibérico. La reconocida firma española, especializada en la selección y curaduría de jamón ibérico de alta calidad, inaugura su primer restaurante en el país en Cenco Costanera, el centro comercial más concurrido y emblemático de Chile, para luego continuar con la apertura en Cenco Alto las Condes.

Este desembarco en Santiago forma parte del compromiso de Enrique Tomás por llevar uno de los productos más icónicos de la gastronomía española a distintos rincones del mundo, promoviendo el encuentro entre culturas a través del sabor, la tradición y la excelencia. Más que una apertura, se trata de una invitación a vivir y comprender el jamón ibérico como una experiencia gastronómica única.

Con su llegada a la capital, Enrique Tomás invita a los amantes de la buena mesa a descubrir el auténtico sabor del jamón ibérico español en un entorno exclusivo, cercano y contemporáneo. El nuevo espacio se proyecta como un punto de referencia gastronómico de la cocina española, donde el público podrá disfrutar de tapas, sándwiches de jamón ibérico, degustaciones de jamón, tortillas de papa y platos tradicionales como las clásicas paellas en su versión marina, tres carnes, vegetarianas, entre otras, perfectos para almorzar o cenar en pleno corazón de Santiago.

