Falabella reúne a más de mil personas y refuerza su estrategia omnicanal en una nueva edición del Seller Day

Este miércoles 22 de abril, más de 500 marcas se reunieron en una nueva edición del Seller Day de Falabella -el principal encuentro de la compañía con sus mejores marcas- para conversar, intercambiar experiencias y proyectar los desafíos del comercio electrónico de cara a este 2026.

El foco de la jornada estuvo puesto en presentar herramientas y servicios para impulsar el crecimiento de las marcas dentro de la plataforma, como soluciones de visibilidad y marketing digital, gestión centralizada del negocio y servicios logísticos integrales. Además, en el encuentro se realizó el lanzamiento de Falabella Empresas, orientada al segmento B2B, e instancias de formación para fortalecer la gestión comercial de los sellers.

“Este es un espacio donde materializamos nuestra estrategia especialista omnicanal y profundizamos el rol fundamental que tienen nuestros sellers en nuestro ecommerce. Esta es una instancia clave para alinear visiones, compartir innovaciones, buenas prácticas y seguir fortaleciendo nuestra propuesta hacia los clientes”, señaló Pedro Jiménez, gerente de Sell In Ecommerce de Falabella.

Falabella reúne a más de mil personas y refuerza su estrategia omnicanal en una nueva edición del Seller Day

Actualmente, los sellers se han consolidado como un pilar fundamental en la estrategia de Falabella. La compañía cuenta con más de 20 mil sellers activos, y cuyas ventas crecieron un 36% respecto del año anterior. Esto ha permitido ampliar significativamente el surtido de cara a los clientes, fortaleciendo la profundidad y relevancia en cada categoría.

El encuentro combinó contenidos sobre estrategias de venta y uso de herramientas con la participación del CEO de Grupo Falabella, Alejandro González, quien presentó los resultados del 2025 y los principales focos de inversión.

Desde la compañía destacaron los desafíos que enfrenta hoy la industria.

“El cliente actual está cada vez más informado y compara en todas sus compras, ya sea en la tienda física o en Ecommerce. Nuestro desafío es diferenciarnos con una propuesta de valor basada en mejores marcas, novedad y tendencia. En esta estrategia, el trabajo en conjunto con nuestros aliados estratégicos es fundamental. Este tipo de instancias nos permite entregar herramientas concretas para seguir creciendo en línea con nuestra promesa de tener Lo Último Primero en Falabella. Reforzamos la importancia de capitalizar al máximo el Ecosistema Digital de Falabella y de usar las herramientas de Inteligencia Artificial que tenemos disponibles” agregó Jiménez

Falabella anuncia un nuevo sitio online para empresas (B2b)

Falabella reúne a más de mil personas y refuerza su estrategia omnicanal en una nueva edición del Seller Day

En línea con este enfoque, Falabella reafirmó su compromiso con el desarrollo de emprendedores y pymes y anunció el lanzamiento de Falabella Empresas, una nueva unidad de negocios orientada a este segmento.

La plataforma permitirá acceder a un mix de productos pensado para empresas, desde tecnología hasta equipamiento de oficina, con precios preferenciales y descuentos por volumen, simplificando la gestión de compras y ampliando las oportunidades para empresas.

La edición 2026 del Seller Day volvió a poner en el centro el rol de los sellers en el crecimiento del canal digital de Falabella, en un contexto donde ampliar la oferta y mejorar la experiencia del cliente siguen siendo desafíos clave para la industria.