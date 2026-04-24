SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Publirreportajes

    Falabella reúne a más de mil personas y refuerza su estrategia omnicanal en una nueva edición del Seller Day

    Con foco en el crecimiento y herramientas concretas para potenciar sus negocios, el encuentro consolidó el rol de sus sellers como motor de su ecommerce y adelantó nuevas iniciativas, como el lanzamiento de una nueva unidad de negocios.

    Por 
    Publirreportajes .
    Falabella reúne a más de mil personas y refuerza su estrategia omnicanal en una nueva edición del Seller Day

    Este miércoles 22 de abril, más de 500 marcas se reunieron en una nueva edición del Seller Day de Falabella -el principal encuentro de la compañía con sus mejores marcas- para conversar, intercambiar experiencias y proyectar los desafíos del comercio electrónico de cara a este 2026.

    El foco de la jornada estuvo puesto en presentar herramientas y servicios para impulsar el crecimiento de las marcas dentro de la plataforma, como soluciones de visibilidad y marketing digital, gestión centralizada del negocio y servicios logísticos integrales. Además, en el encuentro se realizó el lanzamiento de Falabella Empresas, orientada al segmento B2B, e instancias de formación para fortalecer la gestión comercial de los sellers.

    “Este es un espacio donde materializamos nuestra estrategia especialista omnicanal y profundizamos el rol fundamental que tienen nuestros sellers en nuestro ecommerce. Esta es una instancia clave para alinear visiones, compartir innovaciones, buenas prácticas y seguir fortaleciendo nuestra propuesta hacia los clientes”, señaló

    Pedro Jiménez, gerente de Sell In Ecommerce de Falabella.
    Falabella reúne a más de mil personas y refuerza su estrategia omnicanal en una nueva edición del Seller Day

    Actualmente, los sellers se han consolidado como un pilar fundamental en la estrategia de Falabella. La compañía cuenta con más de 20 mil sellers activos, y cuyas ventas crecieron un 36% respecto del año anterior. Esto ha permitido ampliar significativamente el surtido de cara a los clientes, fortaleciendo la profundidad y relevancia en cada categoría.

    El encuentro combinó contenidos sobre estrategias de venta y uso de herramientas con la participación del CEO de Grupo Falabella, Alejandro González, quien presentó los resultados del 2025 y los principales focos de inversión.

    Desde la compañía destacaron los desafíos que enfrenta hoy la industria.

    “El cliente actual está cada vez más informado y compara en todas sus compras, ya sea en la tienda física o en Ecommerce. Nuestro desafío es diferenciarnos con una propuesta de valor basada en mejores marcas, novedad y tendencia. En esta estrategia, el trabajo en conjunto con nuestros aliados estratégicos es fundamental. Este tipo de instancias nos permite entregar herramientas concretas para seguir creciendo en línea con nuestra promesa de tener Lo Último Primero en Falabella. Reforzamos la importancia de capitalizar al máximo el Ecosistema Digital de Falabella y de usar las herramientas de Inteligencia Artificial que tenemos disponibles” agregó Jiménez

    Falabella anuncia un nuevo sitio online para empresas (B2b)

    Falabella reúne a más de mil personas y refuerza su estrategia omnicanal en una nueva edición del Seller Day

    En línea con este enfoque, Falabella reafirmó su compromiso con el desarrollo de emprendedores y pymes y anunció el lanzamiento de Falabella Empresas, una nueva unidad de negocios orientada a este segmento.

    La plataforma permitirá acceder a un mix de productos pensado para empresas, desde tecnología hasta equipamiento de oficina, con precios preferenciales y descuentos por volumen, simplificando la gestión de compras y ampliando las oportunidades para empresas.

    La edición 2026 del Seller Day volvió a poner en el centro el rol de los sellers en el crecimiento del canal digital de Falabella, en un contexto donde ampliar la oferta y mejorar la experiencia del cliente siguen siendo desafíos clave para la industria.

    Más sobre:branded-tendenciasFalabellaSeller Day

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast dice que aprobación de megarreforma no paralizará al gobierno y respalda a Quiroz ante críticas a su gestión

    Devés inaugura año académico de U. de Chile con defensa a la gratuidad y expectativa de nuevo sistema de crédito “justo y sostenible”

    Tras cita con ministros: libertarios bajan la guardia y comprometen votos para aprobar idea de legislar de megarreforma

    Boric, Bachelet, Jara y Tohá: PS convoca a todas las figuras en la semana más difícil de la oposición

    Las misteriosas muertes y desapariciones de al menos una decena de científicos en EE.UU. desde 2022

    Seremis fallidos: 18 bajas en menos de 50 días ponen el foco en responsables de sus nombramientos

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Día del Hot Dog 2026: estas son las promociones para disfrutar este viernes

    Día del Hot Dog 2026: estas son las promociones para disfrutar este viernes

    Comienza el tercer plazo para enviar la declaración de renta: revisa las fechas de devolución

    Comienza el tercer plazo para enviar la declaración de renta: revisa las fechas de devolución

    Rating del jueves 23 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 23 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Kast dice megarreforma no se juega el éxito del gobierno y respalda a Quiroz ante críticas a su gestión
    Chile

    Kast dice megarreforma no se juega el éxito del gobierno y respalda a Quiroz ante críticas a su gestión

    Devés inaugura año académico de U. de Chile con defensa a la gratuidad y expectativa de nuevo sistema de crédito “justo y sostenible”

    Tras cita con ministros: libertarios bajan la guardia y comprometen votos para aprobar idea de legislar de megarreforma

    Bolsa de Santiago repunta tras 5 sesiones de bajas y las acciones de Cencosud también de recuperan
    Negocios

    Bolsa de Santiago repunta tras 5 sesiones de bajas y las acciones de Cencosud también de recuperan

    Ganancias de Sonda caen 14% en el primer trimestre del año, pero sus ingresos saltan a más de US$ 390 millones

    Las AFP ejerciendo su poder: qué observar

    Qué es la bacteria Escherichia coli, presente en la hamburguesa del niño chileno que falleció por una infección
    Tendencias

    Qué es la bacteria Escherichia coli, presente en la hamburguesa del niño chileno que falleció por una infección

    Fenómeno El Niño: la Organización Meteorológica Mundial confirma cuándo podría llegar y qué tan intenso será

    Qué se sabe del soldado de EEUU acusado de utilizar información clasificada para apostar por la caída de Nicolás Maduro

    “Ser presidenta de la U es uno de sus sueños más grandes”: el perfil de Cecilia Pérez, la exministra que asume Azul Azul
    El Deportivo

    “Ser presidenta de la U es uno de sus sueños más grandes”: el perfil de Cecilia Pérez, la exministra que asume Azul Azul

    Por la falta de agua en La Florida: la Conmebol abre expediente disciplinario contra Audax Italiano

    No defenderá el bicampeonato: Carlos Alcaraz confirma que se pierde Roland Garros por lesión

    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile
    Tecnología

    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile

    El poder en las sombras: la historia de John Branca, el hombre que manejó el éxito de Michael Jackson
    Cultura y entretención

    El poder en las sombras: la historia de John Branca, el hombre que manejó el éxito de Michael Jackson

    Película de Michael Jackson hace historia en su debut en Chile

    La boda de Cassie y Nate marcará tercer episodio de Euphoria este domingo por HBO Max: ve el avance aquí

    Las misteriosas muertes y desapariciones de al menos una decena de científicos en EE.UU. desde 2022
    Mundo

    Las misteriosas muertes y desapariciones de al menos una decena de científicos en EE.UU. desde 2022

    Canal de Panamá: Se disparan los precios para evitar filas debido al bloqueo de Ormuz

    Netanyahu acusa a Hezbolá de intentar sabotear las negociaciones con Líbano

    Belleza en tensión: el discurso avanza, la presión se mantiene
    Paula

    Belleza en tensión: el discurso avanza, la presión se mantiene

    Una cuna vacía en medio de la maternidad

    Datos Paula: cine y teatro donde el cuerpo toma la palabra