Ford lanza su nuevo posicionamiento global de marca “Ready Set Ford”

Ford presenta su nuevo posicionamiento global, “Ready Set Ford”, con el estreno de la campaña en Sudamérica. Más que un nuevo eslogan, este cambio refleja la evolución de la imagen de la marca y el compromiso estratégico de ofrecer productos, servicios y experiencias emocionantes, adaptados a cada estilo de vida, invitando a los clientes a explorar todo su potencial.

El spot publicitario da protagonismo a las personas y a su capacidad latente. Celebra momentos en los que la gente se desafía a ir un paso más allá, ya sea en el trabajo, en una aventura off-road o compitiendo en las pistas, representados por la F-150, el Bronco y el Mustang, íconos de los segmentos de pick-ups, SUV’s y deportivos.

“Ready Set Ford es la primera expresión externa de un nuevo enfoque que se ha estado construyendo durante años en la empresa, centrado en el estilo de vida de las personas. Es una estrategia presente en todo lo que hace Ford -desde el desarrollo de vehículos y servicios, pasando por el marketing y las experiencias en los concesionarios-. Queremos inspirar a las personas a descubrir su potencial y buscar su mejor versión”, afirma Marcel Bueno, director de Marketing de Ford Sudamérica.

“Mientras la industria automotriz se define cada vez más por la monotonía y la fabricación de vehículos que sólo cumplen la función de trasladar del punto A al B, Ford se destaca por ofrecer vehículos que extraen lo mejor de la capacidad humana. Esta propuesta se traduce en el spot con una famosa frase de Henry Ford: ‘Si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón’”, concluyó Antonieta Melo, Marketing Manager Ford Chile.

Mensaje unificado

La primera campaña global de Ford en más de una década unifica el posicionamiento de la marca en todo el mundo, valorando su propuesta. Por ser global, la firma “Ready Set Ford” (una adaptación de la frase “Ready set go”, o “Preparados, listos, ¡ya!”) se utiliza en inglés en la mayoría de los mercados.

La campaña global fue ideada por Wieden+Kennedy Nueva York. En Sudamérica, Wieden+Kennedy regional fue responsable de la creación de contenidos específicos para Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Perú y Venezuela.

Además del spot global de 60 segundos, la campaña contará con versiones regionales que darán protagonismo a los vehículos disponibles en cada país, aportando una revisión completa de la identidad y el lenguaje visual de la marca.