SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Publirreportajes

    Ford lanza su nuevo posicionamiento global de marca “Ready Set Ford”

    Este cambio revela la nueva imagen y enfoque de la marca, centrado en el estilo de vida y el potencial de las personas.

    Por 
    Publirreportajes .

    Ford presenta su nuevo posicionamiento global, “Ready Set Ford”, con el estreno de la campaña en Sudamérica. Más que un nuevo eslogan, este cambio refleja la evolución de la imagen de la marca y el compromiso estratégico de ofrecer productos, servicios y experiencias emocionantes, adaptados a cada estilo de vida, invitando a los clientes a explorar todo su potencial.

    El spot publicitario da protagonismo a las personas y a su capacidad latente. Celebra momentos en los que la gente se desafía a ir un paso más allá, ya sea en el trabajo, en una aventura off-road o compitiendo en las pistas, representados por la F-150, el Bronco y el Mustang, íconos de los segmentos de pick-ups, SUV’s y deportivos.

    “Ready Set Ford es la primera expresión externa de un nuevo enfoque que se ha estado construyendo durante años en la empresa, centrado en el estilo de vida de las personas. Es una estrategia presente en todo lo que hace Ford -desde el desarrollo de vehículos y servicios, pasando por el marketing y las experiencias en los concesionarios-. Queremos inspirar a las personas a descubrir su potencial y buscar su mejor versión”, afirma Marcel Bueno, director de Marketing de Ford Sudamérica.

    “Mientras la industria automotriz se define cada vez más por la monotonía y la fabricación de vehículos que sólo cumplen la función de trasladar del punto A al B, Ford se destaca por ofrecer vehículos que extraen lo mejor de la capacidad humana. Esta propuesta se traduce en el spot con una famosa frase de Henry Ford: ‘Si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón’”, concluyó Antonieta Melo, Marketing Manager Ford Chile.

    Mensaje unificado

    La primera campaña global de Ford en más de una década unifica el posicionamiento de la marca en todo el mundo, valorando su propuesta. Por ser global, la firma “Ready Set Ford” (una adaptación de la frase “Ready set go”, o “Preparados, listos, ¡ya!”) se utiliza en inglés en la mayoría de los mercados.

    La campaña global fue ideada por Wieden+Kennedy Nueva York. En Sudamérica, Wieden+Kennedy regional fue responsable de la creación de contenidos específicos para Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Perú y Venezuela.

    Además del spot global de 60 segundos, la campaña contará con versiones regionales que darán protagonismo a los vehículos disponibles en cada país, aportando una revisión completa de la identidad y el lenguaje visual de la marca.

    APRETA AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓN

    Más sobre:branded-mtonlineFordbranded mtonline

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo fue el nuevo ataque de EEUU contra una embarcación en el Pacífico: reportan 4 muertos

    Estados Unidos pide a Honduras iniciar “inmediatamente” el proceso especial de escrutinio para dar resultados oficiales

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    Israel vuelve a atacar “posiciones de Hezbolá” en el sur de Líbano a pesar del alto el fuego

    El método de longevidad de Dick Van Dyke, el actor de Hollywood que ya tiene 100 años

    Cuándo y en qué parte de la Región Metropolitana habrá lluvia, según el pronóstico

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 18 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 18 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Anuncian fechas de la segunda postulación al FUAS para solicitar beneficios estudiantiles

    Anuncian fechas de la segunda postulación al FUAS para solicitar beneficios estudiantiles

    Temblor hoy, jueves 18 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, jueves 18 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Agenda legislativa y reuniones protocolares: el despliegue de Arturo Squella en el Congreso

    Chomali, FF.AA. y policías: Kast lidera reuniones protocolares

    Gobierno incluye norma para restringir el despido de trabajadores en reajuste público y genera fuerte rechazo de la oposición
    Negocios

    Gobierno incluye norma para restringir el despido de trabajadores en reajuste público y genera fuerte rechazo de la oposición

    Jorge Quiroz expone plan económico de Kast en la Sofofa: enfatiza que mandará el crecimiento y pone foco en microeconomía

    Priscila Robledo: “Hay razones para estar más optimistas en términos de crecimiento”

    Cómo fue el nuevo ataque de EEUU contra una embarcación en el Pacífico: reportan 4 muertos
    Tendencias

    Cómo fue el nuevo ataque de EEUU contra una embarcación en el Pacífico: reportan 4 muertos

    Cómo recuperar el día si dormiste mal en la noche, según la ciencia

    El método de longevidad de Dick Van Dyke, el actor de Hollywood que ya tiene 100 años

    Seis equipos chilenos ponen foco en Luque: el detalle del sorteo de las fases preliminares de Libertadores y Sudamericana
    El Deportivo

    Seis equipos chilenos ponen foco en Luque: el detalle del sorteo de las fases preliminares de Libertadores y Sudamericana

    Chile se abre camino en Qatar con su debut en el Polo AlMarsa 2025

    Con un importante incremento: el millonario premio que se llevará la selección campeona del Mundial 2026 de Norteamérica

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión
    Finde

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    Oona Chaplin, la villana de Avatar 3: “Para mí siempre es muy potente ir a Chile”
    Cultura y entretención

    Oona Chaplin, la villana de Avatar 3: “Para mí siempre es muy potente ir a Chile”

    “Resolví atacarlos”: la carga de caballería chilena que abrió la campaña terrestre de la Guerra del Pacífico

    Autoridades confirman causa de muerte del director Rob Reiner y su esposa Michelle y el día del deceso

    Estados Unidos pide a Honduras iniciar “inmediatamente” el proceso especial de escrutinio para dar resultados oficiales
    Mundo

    Estados Unidos pide a Honduras iniciar “inmediatamente” el proceso especial de escrutinio para dar resultados oficiales

    Israel vuelve a atacar “posiciones de Hezbolá” en el sur de Líbano a pesar del alto el fuego

    China muestra su apoyo a Venezuela ante el “bloqueo” y la “intimidación” de Estados Unidos

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad
    Paula

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta

    Suplementos: encapsular el bienestar