SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Publirreportajes

    Ingeniería en Informática y mercado laboral: ¿Por qué es una de las carreras más demandadas?

    Alta empleabilidad, buenos sueldos y proyección a largo plazo mantienen a la Ingeniería en Informática como una de las carreras más demandadas.

    Por 
    Publirreportajes .
    Ingeniería en Informática y mercado laboral: ¿Por qué es una de las carreras más demandadas?

    La transformación digital que atraviesan hoy las empresas públicas y privadas de todos los sectores, han llevado a que la carrera de Ingeniería en Informática tome gran relevancia.

    El mercado laboral hoy requiere profesionales formados con la capacidad de implementar soluciones tecnológicas en entornos productivos reales, considerando estándares de la industria y nuevas tendencias del sector.

    El ingeniero en informática no solo desarrolla software, sino que también participa en el análisis de requerimientos, diseño de arquitecturas tecnológicas, integración de sistemas y gestión de procesos de negocio, competencias clave para responder a las necesidades actuales del mercado laboral.

    Sueldos: cifras que reflejan demanda y especialización

    El sueldo de un Ingeniero Informático hoy en Chile tiene un rango promedio de $1.550.000 mensuales, de acuerdo con los datos publicados en mifuturo.cl.

    Mientras que, en áreas especializadas de la informática, como la ciberseguridad, que forma parte de las competencias dentro del ámbito de la ingeniería en informática, los rangos salariales reflejan un panorama aún más favorable:

    Ingeniero en Ciberseguridad:

    • Junior (1–2 años): alrededor de $1.900.000 líquidos.

    • Semisenior (3–6 años): $2.600.000 líquidos.

    • Senior (+7 años): hasta $3.500.000 líquidos.

    Jefe de Ciberseguridad:

    Entre $3.800.000 y $4.300.000 líquidos para niveles altos de experiencia.

    Estos valores, aunque pueden variar por sector y tamaño de empresa, muestran que quienes articulan conocimientos técnicos con experiencia tienen una curva de crecimiento salarial clara en el mercado tecnológico.

    Una carrera preparada para los desafíos del futuro

    En un contexto donde muchas profesiones enfrentan incertidumbre por la automatización, la informática cumple un rol estratégico: es parte de la solución tecnológica, no de la amenaza. Los profesionales formados en esta área no solo se adaptan a cambios tecnológicos, sino que participan activamente en la innovación y evolución de los procesos digitales.

    La conjunción de habilidades técnicas, capacidad analítica, gestión de proyectos y comprensión de procesos de negocio permite que estos profesionales se mantengan vigentes en un mercado laboral en constante evolución.

    Entonces, ¿vale la pena estudiar Ingeniería en Informática en 2026?

    Los datos y proyecciones sugieren que sí, especialmente cuando la formación incorpora competencias especializadas como ciberseguridad, análisis de datos y gestión de proyectos TI, consolidando a la Ingeniería en Informática como una carrera con alta empleabilidad, remuneraciones atractivas y un campo laboral amplio.

    Hoy, esta formación se imparte también en modalidades online, lo que ha permitido ampliar el acceso a perfiles que buscan compatibilizar estudio y trabajo, sin perder foco en el desarrollo de competencias prácticas alineadas con el mercado.

    Instituciones como Iplacex han adaptado la carrera de Ingeniería en Informática a este escenario, integrando una formación orientada a la implementación de soluciones tecnológicas reales, la gestión de proyectos y la respuesta a las necesidades actuales de las organizaciones.

    Más que una tendencia pasajera, se trata de una formación orientada a resolver problemas reales, liderar procesos de transformación digital y responder a las demandas actuales y futuras del mercado laboral.

    Más sobre:IplacexIngeniería en Informáticamercado laboraltecnologíatecheducaciónuniversidadchilebranded pulso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El rey del pop llega al cine: qué se sabe de la biopic de Michael Jackson (y su fecha de estreno en Chile)

    Dimite el director del organismo estadístico argentino tras la manipulación del índice de inflación

    Fran C regresa con un reggaetón romántico junto a Tobal MJ y Marcianeke

    La española Grenergy presenta proyecto fotovoltaico por más de US$550 millones para la Región de Antofagasta

    Libertarios debutan como oposición: Kaiser apunta contra equipo de Kast por rol en ley de reajuste

    Las gestiones del excarabinero condenado por el caso Campillai para obtener salida dominical

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    Perplexity remece la guerra de la IA: firma alianza con Microsoft tras demanda de Amazon

    Perplexity remece la guerra de la IA: firma alianza con Microsoft tras demanda de Amazon

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo

    Por qué los científicos dicen que el mundo está más cerca del “día del juicio final” que nunca

    Por qué los científicos dicen que el mundo está más cerca del “día del juicio final” que nunca

    Servicios

    Comienza el pago del permiso de circulación: ¿Hasta cuándo hay plazo y cuáles son los documentos necesarios?

    Comienza el pago del permiso de circulación: ¿Hasta cuándo hay plazo y cuáles son los documentos necesarios?

    ¿Cuándo es la vuelta a clases de los colegios? Revisa el calendario escolar 2026

    ¿Cuándo es la vuelta a clases de los colegios? Revisa el calendario escolar 2026

    Confirman fechas de pago del Aporte Familiar Permanente: cómo consultar si corresponde recibir el ex Bono Marzo

    Confirman fechas de pago del Aporte Familiar Permanente: cómo consultar si corresponde recibir el ex Bono Marzo

    Comienza el pago del permiso de circulación: ¿Hasta cuándo hay plazo y cuáles son los documentos necesarios?
    Chile

    Comienza el pago del permiso de circulación: ¿Hasta cuándo hay plazo y cuáles son los documentos necesarios?

    Libertarios debutan como oposición: Kaiser apunta contra equipo de Kast por rol en ley de reajuste

    Las gestiones del excarabinero condenado por el caso Campillai para obtener salida dominical

    La española Grenergy presenta proyecto fotovoltaico por más de US$550 millones para la Región de Antofagasta
    Negocios

    La española Grenergy presenta proyecto fotovoltaico por más de US$550 millones para la Región de Antofagasta

    Mantoverde retoma operaciones y afirma que espera producir entre 50% y 75% de lo normal

    Exgerente general de factoring de Alcaíno y Fischer por fraude: “Me vi en la obligación de responder este ataque perverso”

    Por qué SpaceX y xAI negocian una fusión histórica
    Tendencias

    Por qué SpaceX y xAI negocian una fusión histórica

    Qué es el ICE, la polémica agencia del gobierno de Trump para capturar migrantes

    Por qué EEUU necesita reforzar sus defensas aéreas en Medio Oriente antes de un potencial ataque a Irán, según reportes

    Los detalles del lapidario informe arbitral que complica a la U tras los incidentes en el Estadio Nacional ante Audax
    El Deportivo

    Los detalles del lapidario informe arbitral que complica a la U tras los incidentes en el Estadio Nacional ante Audax

    Busca meterle presión a Paqui Meneghini: la U iguala en amistoso con el Sifup con dos goles de Eduardo Vargas

    ¿Peligra la localía de la U en el Estadio Nacional? La firme postura del IND sobre los actos de violencia ante Audax

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla
    Finde

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    El rey del pop llega al cine: qué se sabe de la biopic de Michael Jackson (y su fecha de estreno en Chile)
    Cultura y entretención

    El rey del pop llega al cine: qué se sabe de la biopic de Michael Jackson (y su fecha de estreno en Chile)

    Fran C regresa con un reggaetón romántico junto a Tobal MJ y Marcianeke

    Homenajes, reconocimientos y un chiste incómodo: así fueron los Premios Caleuche 2026

    Dimite el director del organismo estadístico argentino tras la manipulación del índice de inflación
    Mundo

    Dimite el director del organismo estadístico argentino tras la manipulación del índice de inflación

    Las figuras públicas caídas en desgracia por sus supuestos vínculos con Jeffrey Epstein

    “Un espíritu pionero”: Lula destaca logros de Bachelet y celebra su su candidatura a la ONU

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?
    Paula

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?

    Tejiendo oportunidades: La iniciativa que impulsa la independencia de mujeres a través del tejido

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”