Ingeniería en Informática y mercado laboral: ¿Por qué es una de las carreras más demandadas?

La transformación digital que atraviesan hoy las empresas públicas y privadas de todos los sectores, han llevado a que la carrera de Ingeniería en Informática tome gran relevancia.

El mercado laboral hoy requiere profesionales formados con la capacidad de implementar soluciones tecnológicas en entornos productivos reales, considerando estándares de la industria y nuevas tendencias del sector.

El ingeniero en informática no solo desarrolla software, sino que también participa en el análisis de requerimientos, diseño de arquitecturas tecnológicas, integración de sistemas y gestión de procesos de negocio, competencias clave para responder a las necesidades actuales del mercado laboral.

Sueldos: cifras que reflejan demanda y especialización

El sueldo de un Ingeniero Informático hoy en Chile tiene un rango promedio de $1.550.000 mensuales, de acuerdo con los datos publicados en mifuturo.cl.

Mientras que, en áreas especializadas de la informática, como la ciberseguridad, que forma parte de las competencias dentro del ámbito de la ingeniería en informática, los rangos salariales reflejan un panorama aún más favorable:

Ingeniero en Ciberseguridad:

• Junior (1–2 años): alrededor de $1.900.000 líquidos.

• Semisenior (3–6 años): $2.600.000 líquidos.

• Senior (+7 años): hasta $3.500.000 líquidos.

Jefe de Ciberseguridad:

Entre $3.800.000 y $4.300.000 líquidos para niveles altos de experiencia.

Estos valores, aunque pueden variar por sector y tamaño de empresa, muestran que quienes articulan conocimientos técnicos con experiencia tienen una curva de crecimiento salarial clara en el mercado tecnológico.

Una carrera preparada para los desafíos del futuro

En un contexto donde muchas profesiones enfrentan incertidumbre por la automatización, la informática cumple un rol estratégico: es parte de la solución tecnológica, no de la amenaza. Los profesionales formados en esta área no solo se adaptan a cambios tecnológicos, sino que participan activamente en la innovación y evolución de los procesos digitales.

La conjunción de habilidades técnicas, capacidad analítica, gestión de proyectos y comprensión de procesos de negocio permite que estos profesionales se mantengan vigentes en un mercado laboral en constante evolución.

Entonces, ¿vale la pena estudiar Ingeniería en Informática en 2026?

Los datos y proyecciones sugieren que sí, especialmente cuando la formación incorpora competencias especializadas como ciberseguridad, análisis de datos y gestión de proyectos TI, consolidando a la Ingeniería en Informática como una carrera con alta empleabilidad, remuneraciones atractivas y un campo laboral amplio.

Hoy, esta formación se imparte también en modalidades online, lo que ha permitido ampliar el acceso a perfiles que buscan compatibilizar estudio y trabajo, sin perder foco en el desarrollo de competencias prácticas alineadas con el mercado.

Instituciones como Iplacex han adaptado la carrera de Ingeniería en Informática a este escenario, integrando una formación orientada a la implementación de soluciones tecnológicas reales, la gestión de proyectos y la respuesta a las necesidades actuales de las organizaciones.

Más que una tendencia pasajera, se trata de una formación orientada a resolver problemas reales, liderar procesos de transformación digital y responder a las demandas actuales y futuras del mercado laboral.