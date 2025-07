La salud de tu boca: un pilar fundamental para tu bienestar general

Una boca sana es mucho más que una sonrisa bonita: es una defensa crucial frente a diversas enfermedades. La inflamación y el sangrado de las encías, si no se tratan, pueden derivar en periodontitis, una enfermedad inflamatoria crónica originada por bacterias que destruye progresivamente los tejidos de soporte de los dientes, con riesgo de pérdida dental, y puede agravar otros problemas de salud como enfermedades cardiovasculares, diabetes o afecciones respiratorias.

La periodontitis tiene un impacto negativo en la salud general. Numerosos estudios demuestran cómo puede propiciar o agravar alteraciones en diversos órganos. Datos recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) estiman que la periodontitis en estadio grave afecta a más de mil millones de personas en todo el mundo. Sus principales factores de riesgo son la mala higiene bucodental y el consumo de tabaco.

La OMS ha recalcado la importancia de la salud bucodental con la declaración: “No hay salud sin salud bucodental”.

La clave para una higiene bucal completa

Es fundamental entender que el cepillado dental por sí solo no es suficiente para eliminar completamente el biofilm bacteriano (las bacterias que se adhieren a las superficies dentarias), que puede calcificarse formando sarro.

Para una higiene bucal adecuada se requiere el uso diario de un cepillo dental de cerdas suaves a medias y cabezal pequeño, como el cepillo Colgate PerioGard, junto con un elemento interdental diseñado para acceder a los espacios entre los dientes (hilo dental o cepillos interdentales, según lo indique el odontólogo).

El uso de la crema dental Colgate PerioGard dos veces al día, junto con el cepillado, logró una reducción de la placa bacteriana de hasta el 67,8%*, en comparación con un 42% de reducción solo con el cepillado.

Considerando que los dientes representan solo el 20% de la cavidad bucal y el 80% restante son otros tejidos, complementar la higiene con un enjuague bucal es esencial para llegar a toda la boca, incluyendo las áreas de difícil acceso.

Prioriza la salud de tus encías

Hacer de la salud de tus encías una prioridad es clave, porque prevenir es menos invasivo, más sencillo, más económico y más eficaz que tratar complicaciones. No dudes en consultar a tu odontólogo y visítalo regularmente.

