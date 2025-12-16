¿Se recupera la tendencia del viaje corporativo en 2025?

El mercado global de viajes corporativo continúa mostrando una expansión sostenida tras la pandemia. Según Global Business Travel Association (GBTA), el gasto mundial en este segmento alcanzará USD 1,57 billones en 2025, mientras que Grand View Research proyecta que podría llegar a USD 2,7 billones en 2030, con un incremento anual cercano al 8%. Este repunte se explica por el regreso de reuniones presenciales y conferencias internacionales, junto con la tendencia del “bleisure”, que combina trabajo y ocio.

En Latinoamérica, la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) informó que la demanda vinculada al sector empresarial se recuperó en más de un 95% en 2023 en comparación a 2019, destacando a México, Colombia y Chile como los países de mayor dinamismo. En este contexto, los servicios chárter han ganado protagonismo como solución para rubros como la minería y energía, donde la conexión directa con centros productivos y la flexibilidad operativa resultan decisivas.

Así, alternativas como la de JetSMART Airlines, la aerolínea ultra low cost con la flota más moderna de Sudamérica, se vuelven cada vez más competitivas fortaleciendo su oferta orientada al mundo de negocios mediante operaciones aéreas diseñadas para atender requerimientos de grupos, organizaciones y corporaciones que buscan transporte aéreo personalizado.

Esta modalidad se distingue por su capacidad de adaptar los trayectos a las necesidades específicas de cada cliente, brindando la libertad de volar entre todas las ciudades a las que llega JetSMART, incluso entre aquellas que no cuentan con rutas regulares. Esto lo convierte una opción ideal para desplazamientos ejecutivos, eventos, giras deportivas o académicas, además de traslados vinculados a faenas mineras en el norte del país, donde la conectividad es clave. Gracias a este enfoque, los usuarios optimizan costos compartiendo trayectos y disfrutan una experiencia completamente personalizada.

Esto mejora la experiencia del viajero, adaptando rutas a sus necesidades. Un ejemplo de ello es la ruta internacional entre Salta e Iquique que JetSMART operará durante enero y febrero, un caso particular que no forma parte de la oferta comercial. Estas acciones se suman a experiencias exitosas de periodos anteriores, como los trayectos entre Florianópolis y La Serena, además de la ruta Concepción–Florianópolis, potenciando su rol como referente estratégico en la red de destinos

“Nuestro servicio Chárter refuerza la capacidad de JetSMART para adaptarse a las necesidades del sector corporativo, operativo y turístico, ofreciendo total libertad en recorridos y horarios. Esta flexibilidad permite conectar destinos que no operan de forma regular y responder con eficiencia a industrias que requieren soluciones rápidas y personalizadas”, señaló Pablo García, Gerente Comercial de JetSMART.

En nuestro país, esta modalidad se orienta principalmente a la minería y a los proyectos escolares organizados por instituciones educacionales. En el ámbito empresarial, se distinguen recorridos como Calama–Santiago y Antofagasta–Santiago, mientras los programas académicos suelen inclinarse hacia Bariloche o Florianópolis.

JetSMART ha consolidado su liderazgo en operaciones chárter, con un crecimiento constante que refleja la relevancia de este producto en la región. En 2024, registró un aumento cercano al 50 % en la demanda frente al ejercicio anterior. Durante este año, ya concretó la venta de más de 1.300 tramos en Sudamérica, más de mil en Chile, alcanzando o programando el traslado de más de 200 mil personas. Esto representa un avance superior al 33 % respecto al ejercicio previo, reforzando su aporte al desarrollo de la actividad aérea hacia zonas menos frecuentes y manteniendo la eficiencia propia del modelo ultra low cost.