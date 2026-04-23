Toyota Chile firmó en sus oficinas corporativas una alianza de colaboración con Duoc UC que da vida a la “Beca Toyota Impulsa”, una iniciativa que busca entregar becas para la formación de talento técnico especializado para la industria automotriz.

Esta primera edición 2026 de la Beca Toyota Impulsa funcionará como programa piloto bajo el nombre “Pioneras”, ya que está destinada específicamente a 10 mujeres en proceso de formación en la carrera de Técnico en Mecánica Automotriz y Autotrónica de Duoc UC. Esta beca consiste en un apoyo de manutención durante los 6 meses del último semestre de su carrera.

Toyota Chile lanza “Beca Toyota Impulsa - Pioneras” junto a Duoc UC para fomentar la inclusión femenina en el sector automotriz

La iniciativa nace como respuesta a la baja representación femenina en el sector técnico automotriz y busca abrir nuevas oportunidades profesionales para mujeres talentosas, contribuyendo así a la diversificación del capital humano en un sector tradicionalmente masculino.

En línea con esta visión, la iniciativa se enmarca en la estrategia Beyond Zero de Toyota, que busca ir más allá del objetivo de la reducción de emisiones, para generar un impacto social positivo en la sociedad en su conjunto.

“Con la Beca Toyota Impulsa - Pioneras damos un paso concreto hacia una industria automotriz más diversa e inclusiva. En Toyota estamos convencidos de que nuestro rol va más allá de vender autos y por eso buscamos contribuir a una sociedad mejor y más equitativa. Este programa piloto refleja nuestro compromiso con la filosofía Beyond Zero, donde buscamos generar un impacto positivo en todas las dimensiones de nuestro negocio, incluida la formación de talento diverso para el futuro de la movilidad”. Ignacio Funés, director de Toyota Chile

Toyota Chile lanza “Beca Toyota Impulsa - Pioneras” junto a Duoc UC para fomentar la inclusión femenina en el sector automotriz

“La alianza entre Toyota Chile y nuestra Escuela refleja la importancia de la colaboración entre la academia y la industria, generando oportunidades concretas para nuestras estudiantes. Esta beca no solo reconoce el talento de quienes se forman en el área, sino que también potencia la calidad de nuestra enseñanza práctica, acercando a las futuras profesionales a los estándares y desafíos reales del sector automotriz”. Romina Cayumil, directora de la Escuela de Ingeniería y Recursos Naturales de Duoc UC

“Con iniciativas como esta, fortalecemos la vinculación con Toyota y aseguramos que nuestras estudiantes desarrollen competencias técnicas de excelencia y una visión integral de la profesión, preparándolas para contribuir activamente al desarrollo de la movilidad en Chile”, agregó.

El programa piloto “Beca Toyota Impulsa - Pioneras” se implementará durante 2026, permitiendo evaluar su impacto y realizar mejoras para una versión definitiva desde 2027. Las personas becadas tendrán acceso a formación especializada, mentorías en la filosofía japonesa y podrán realizar su práctica profesional de 3 meses en la red de concesionarios Toyota, específicamente en Bruno Fritsch, Summit Motors, Cartoni y Maritano&Ebensperger, con posibilidades de ampliarse a otros espacios, facilitando así su inserción laboral futura, puesto que las alumnas que demuestren buen rendimiento y reciban una valoración positiva podrán ser contratadas permanentemente.

Además, esta iniciativa se suma a otras acciones de Toyota Chile enfocadas en promover la participación femenina en la industria, como la Comunidad Mujeres Toyota, que reúne a más de 200 profesionales del sector y que celebró su primer aniversario en 2025. También complementa eventos como “Mujeres al Volante”, donde la marca ha reunido a líderes de industrias estratégicas para dialogar sobre desafíos compartidos.

La alianza entre Toyota Chile y Duoc UC refleja el compromiso de ambas instituciones con la formación de calidad, la inclusión y el desarrollo sostenible. Con la firma de este convenio, se establece un precedente de colaboración que podrá beneficiar al ecosistema automotriz chileno en su conjunto, preparando el camino hacia una industria más innovadora, diversa y sostenible.