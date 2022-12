3M dejará de fabricar e interrumpirá el uso de “productos químicos para siempre”

3M Co. ha anunciado que dejará de fabricar las denominadas sustancias químicas “para siempre” y dejará de utilizarlas para finales de 2025, a medida que aumentan las críticas y los litigios por su supuesto impacto en la salud y el medioambiente.

El director ejecutivo de 3M, Mike Roman, declaró que la decisión se debe a la creciente regulación de las sustancias químicas conocidas como PFAS y al aumento de la demanda de sustitutos.

“Los clientes están tomando nota de la normativa sobre PFAS. Buscan alternativas”, dijo Roman en una entrevista. “Estamos encontrando otras soluciones que tienen las mismas propiedades”, añadió.

La operación afecta a productos químicos utilizados en la fabricación de utensilios de cocina antiadherentes, envases alimentarios y otros productos industriales y de consumo. 3M calcula que sus ventas anuales actuales de estas sustancias químicas ascienden a unos US$ 1.300 millones.

Las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, o PFAS, suelen denominarse “sustancias químicas eternas” porque tardan mucho tiempo en descomponerse en el medioambiente. Estas sustancias químicas incluyen compuestos muy duraderos, apreciados desde hace tiempo por los fabricantes por su resistencia al calor y su capacidad para repeler el agua, la grasa y las manchas.

En las últimas décadas, las investigaciones han relacionado la exposición a algunas formas de estas sustancias químicas con problemas de salud, como cánceres de riñón y testículos, enfermedades tiroideas y colesterol alto, según la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA). Los compuestos sintéticos también se han encontrado en el agua potable, incluidos algunos sistemas municipales y pozos privados, así como en el agua de lluvia de todo el mundo.

En los últimos años se han presentado miles de demandas por contaminación y enfermedad contra 3M y otros fabricantes.

3M dejó de fabricar algunos tipos de PFAS a principios de la década de 2000, pero ha seguido fabricando otros tipos que, según la empresa, pueden producirse y utilizarse sin peligro. 3M declaró el martes que dejaría de fabricar todos los fluoropolímeros, fluidos fluorados y aditivos basados en PFAS para finales de 2025.

La empresa también señaló que dejaría de utilizar PFAS en todos sus productos para finales de 2025, y afirmó que ya ha reducido el uso de estas sustancias en los últimos tres años.

Las acciones de 3M cerraron el martes en torno a un 1,1% a la baja, mientras que los principales índices bursátiles estadounidenses subieron ligeramente. En lo que va de año, las acciones de la empresa han caído alrededor de un 32%, frente al descenso del 20% del índice bursátil S&P 500.

La EPA ha declarado que en la actualidad hay unas 600 sustancias químicas PFAS en uso comercial. El Consejo Americano de Química, que representa a los fabricantes de productos químicos, sostuvo el martes que los PFAS son parte integral de miles de productos en tecnologías que incluyen semiconductores, baterías para vehículos eléctricos y tecnología 5G.

A su vez, el grupo aseguró que sus miembros se dedican a la producción, uso, gestión y eliminación responsables de los productos químicos PFAS, y que seguiría trabajando con la EPA hacia políticas que protejan la salud humana y permitan que los productos químicos sigan siendo utilizados.

La salida de 3M de los PFAS fue vista como una victoria por los grupos ecologistas que durante años han hecho saltar las alarmas sobre estas sustancias químicas.

Scott Faber, vicepresidente senior de asuntos gubernamentales del Environmental Working Group, afirmó que no creía que 3M fuera nunca plenamente responsable de la producción de estas sustancias químicas. “Pero al abandonar el mercado, han enviado una poderosa señal a los demás contaminadores de que es sencillamente inasequible envenenarnos a todos”, explicó Faber.

Las ventas netas de productos químicos PFAS de 3M representan alrededor del 4% de las ventas anuales totales de la empresa, según un estudio de RBC Capital Markets. “Este es un paso en la dirección correcta para 3M, teniendo en cuenta todo el escrutinio reglamentario de los productos químicos PFAS”, escribieron los analistas de RBC en una nota a los inversores el martes.

En el transcurso de la salida del negocio de fabricación de los productos químicos, 3M dijo que espera incurrir en cargos antes de impuestos de alrededor de US$ 1,3 mil millones a US$ 2,3 mil millones, incluyendo un cargo de US$ 700 millones a US$ 1 mil millones en el trimestre en curso. El fabricante, con sede en St. Paul (Minnesota), afirmó que tiene la intención de cumplir sus obligaciones contractuales vigentes durante el periodo de transición.

La EPA propuso en agosto designar dos formas de sustancias químicas PFAS como sustancias peligrosas en virtud de una ley federal. Sin embargo, el Consejo Americano de Química y empresas como 3M se opusieron a la medida, alegando que no se basaba en los mejores datos científicos disponibles y que no aceleraría la rehabilitación de los lugares contaminados.

Los analistas del sector indicaron que es probable que los costos de limpieza de las plantas aumenten a medida que la EPA utilice su amplia discrecionalidad para imponer condiciones de limpieza en el marco de la mencionada ley federal. También señalaron que la designación de sustancia peligrosa probablemente obstaculizaría el crecimiento de las ventas de los productos químicos PFAS que 3M sigue produciendo, ya que los clientes buscan alternativas.

3M fue pionera en el desarrollo de productos químicos PFAS a finales de la década de 1940, basándose en la investigación atómica que utilizaba gas flúor. Al unir flúor con carbono, 3M descubrió que podía crear compuestos duraderos que podían adaptarse para su uso en productos industriales y de consumo.

Las plantas de 3M donde se producen las sustancias químicas PFAS han sido objeto de una atención normativa cada vez mayor por la contaminación del suelo y el agua. En los últimos años, 3M ha destinado miles de millones de dólares a la limpieza de los emplazamientos de las plantas, incluido un acuerdo de US$ 850 millones con el estado de Minnesota en relación con una planta de Cottage Grove, Minnesota. La empresa también acordó a principios de este año aportar unos US$ 600 millones para remediar la contaminación relacionada con una planta de Bélgica en la que se han producido sustancias químicas PFAS.

3M también produce sustancias químicas PFAS en plantas de Alabama, Illinois y Alemania.

3M abandonó la producción de dos sustancias químicas PFAS, conocidas como PFOA y PFOS, a principios de la década de 2000. Estas dos formas de PFAS han sido objeto de miles de demandas contra 3M y otros fabricantes.