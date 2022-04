Acciones en IBM y petroleras de EEUU: las inversiones del ministro de Transportes que reveló su declaración de patrimonio

Corría el 10 de enero de 2002, cuando Juan Carlos Muñoz Frías, junto a sus hijos Gonzalo, Ximena y Juan Carlos acudieron a la Notaría Antonieta Mendoza, ubicada en calle San Sebastián en Las Condes, para inscribir la sociedad “Inversiones y Asesorías Muñoz Abogabir Limitada”. La escritura establecía que en caso de fallecer el patriarca de la familia, la administración de la sociedad recaería en manos de sus descendientes.

20 años después, el 19 de enero de 2022, Juan Carlos Muñoz Abogabir -dos días antes de ser nombrado como nuevo ministro de Transportes y Telecomunicaciones- encomendó a sus hermanos la operación de la compañía que contaba con un amplio giro de inversiones. Posteriormente, el 28 de febrero tomó la decisión de dejar la propiedad de “Inversiones El Porteño Limitada”, otra de las sociedades que compartía con su familia.

Justamente este último movimiento societario quedó plasmado en la declaración de patrimonio e intereses que presentó el 11 de marzo de 2022 el secretario de Estado ante la Contraloría General de la República (CGR) y que detalla sus activos monetarios, financieros, derechos societarios y bienes muebles.

Según el documento publicado en la plataforma de InfoProbidad, el ingeniero civil de la Universidad Católica y doctor de la Universidad de California mantiene valores o instrumentos transables en Chile por un total de US$52,4 millones. Se trata de cuotas en fondos mutuos de ahorro voluntario APV y cuotas en fondos de inversión.

Sin embargo, consultado por Pulso PM, Muñoz reconoció que dicho monto no es el correcto. “Al momento de realizar mi declaración incurrí en un error, pues al ingresar las inversiones en instrumentos extranjeros marqué como tipo de moneda el dólar, pero reporté el valor corriente en pesos. Esto provocó que el sistema tomase los totales y los convirtiera a moneda extranjera, aumentando considerablemente el valor de mi patrimonio. Esto explica que inicialmente apareciera con un patrimonio superior a los 50 millones de dólares, cifra absolutamente errada y que no se condice con mi patrimonio. Este error ya fue rectificado en mi declaración, estando disponible en las próximas horas en el sitio web”, explicó vía escrita.

“Mi patrimonio en valores transables de oferta pública asciende a las 10.477 UF ($334 millones)”, resaltó.

En su declaración, el ministro explicó que cuenta con acciones en diversas sociedades que se transan en la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS), pero también en el Nasdaq, el segundo mercado de valores y bolsa de valores automatizada y electrónica más grande de los Estados Unidos.

El ministro de Transportes cuenta con una amplia cartera de acciones que suman un avalúo bursátil de $382 millones en 23 compañías de Estados Unidos y una de Taiwán. Según su declaración de patrimonio, aquí figuran compañías ligadas al área de la tecnología (International Business Machines Corporation, IBM), semiconductores (Marvell), y petroleras estadounidenses como Marathon Oil Corp, EOG Resources INC y Devon Energy Corporation. A ellas se suma también Lightbridge Corporation, empresa de desarrollo de tecnología de combustible nuclear. Según el mismo documento, en esta última sus títulos suman poco más de $9 millones y en las tres petroleras sus inversiones suman $73 millones.

Consultado si no es paradójico que se muestre en redes sociales como un promotor del uso de las ciclovías (de las bicicletas) y al mismo tiempo posea acciones en firmas que son cuestionadas por afectar en el cambio climático como empresas petroleras, respondió: “La decisión de inversión de las sociedades en las que participo no ha sido mía ni he estado en conocimiento de dichos movimientos. Cabe destacar que mantengo mi compromiso con el avanzar hacia un mundo en el que los combustibles fósiles tengan cada vez menos preponderancia”.

A las anteriores se suman otras doce compañías, entre las cuales están: Hon Hai Precision (componentes); Fluence Energy INC (componentes); Loandepot INC (finanzas); Madison Square Garden Enertertaiment Corp (Inmobiliaria) y Sckechers USA INC. (consumo).

Muñoz también cuenta con acciones en compañías que operan en nuestro país como Enel Chile, su matriz Enel America -ligada al Estado italiano- y Banco de Chile, que pertenece al holding Quiñenco, controlado por el Grupo Luksic que posee el 52,71% de las acciones. En Enel y Banco de Chile sus acciones suman $21millones y $142 mil, respectivamente, a través de un mandato otorgado a la corredora Larrain Vial, según consta en su declaración de patrimonio.

Consultado sobre si sus acciones en Enel podrían inhabilitarlo en la discusión por la electromovilidad, donde esta compañía creó una filial para participar de dicho mercado -ENEL X-, indicó que “desde la aparición de la electromovilidad he sido un promotor de ella. En el caso de las acciones de Enel, mi inversión es marginal. Sin embargo, en atención al potencial conflicto que esto pudiese generar, estas acciones hoy ya fueron vendidas”.

Apartado final

En su declaración de patrimonio, también reconoce contar con inversiones en el exterior a través de fondos de inversión con sede en Luxemburgo.

El ministro de Transportes incluyó un apartado para hacer una serie de precisiones. Explicó que los roles de avalúo de los inmuebles ubicados en calle Juan Mitjans se encuentran en trámite.

También consignó que omitió su participación en la sociedad de responsabilidad limitada El Porteño, puesto que se ha retirado de dicha entidad y los trámites de formalización y perfeccionamiento de este proceso están en trámite.

“El informante no es controlador individual de las sociedades Inmobiliaria Los Manantiales S.A.; Inversiones Santa Magdalena Limitada; Comercial Luxia Limitada; Inversiones y Asesorías Muñoz Abogabir Limitada; Inversiones La Campaña Limitada e Inversiones Las Arañas S.A”, añadió.

En el mismo escrito también aclaró que si bien no es el mayor accionista de dichas sociedades, sí es pariente por consanguinidad del grupo controlador de ellas (hermanos). “Esta declaración incluye las inversiones mobiliarias de dichas sociedades no controladas solo para efectos de transparencia, pero el interés minoritario del informante no super el monto de activos que obligan al otorgamiento del mandato de la Ley 20.880″, concluyó.