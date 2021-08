Amazon planea abrir grandes locales de retail similares a las tiendas por departamento en Estados Unidos

Amazon.com Inc. planea abrir varias grandes tiendas físicas de retail en Estados Unidos que operarán de manera similar a las tiendas por departamento, un paso para ayudar a la compañía de tecnología a extender su alcance en las ventas de ropa, artículos para el hogar, electrónica y otras áreas, afirmaron personas familiarizadas con el asunto.

El plan para lanzar grandes tiendas marcará una nueva expansión para el pionero de las compras online en el comercio del retail presencial, un área que Amazon ha disrumpido durante mucho tiempo.

Se espera que algunos de los primeros grandes almacenes de Amazon estén ubicados en Ohio y California, Estados Unidos, afirmaron las personas. Los nuevos espacios comerciales serán de unos 30.000 pies cuadrados, más pequeños que la mayoría de los grandes almacenes, que normalmente ocupan unos 100.000 pies cuadrados, y ofrecerán artículos de las mejores marcas de consumo. Las tiendas de Amazon eclipsaran muchos de los otros espacios de retail físicos de la compañía y tendrán un tamaño similar al de los formatos reducidos que Bloomingdale’s Inc., Nordstrom Inc. y otras cadenas que han comenzado a abrir tiendas en formato mall, afirmaron las personas.

No está claro qué marcas ofrecerá Amazon en las tiendas, aunque se espera que los productos de marca privada de la compañía ocupen un lugar destacado, afirmaron las personas. Amazon vende decenas de productos que incluyen ropa, muebles, baterías y dispositivos electrónicos a través de muchas de sus propias etiquetas. Los planes aún no son definitivos y podrían cambiar, agregaron estas personas.

Los planes de Amazon representan una evolución en los esfuerzos de la compañía para ingresar al comercio de retail tradicional-presencial después de años de quitarle participación de mercado a los grandes operadores, movimientos que ayudaron a llevar a muchos a la bancarrota. El crecimiento de la empresa en las compras online ayudó a acelerar la caída de los operadores de mall y otros imperios de tiendas físicas que alguna vez fueron potentes. Amazon es ahora el mayor vendedor de ropa en Estados Unidos, superando a Walmart Inc., según Wells Fargo & Co.

Fundada en 1994 como una librería online, Amazon ha ido ganando terreno en el comercio de retail físico a través de la apertura de librerías, tiendas de comestibles y otros espacios físicos. La compañía compró la cadena de supermercados Whole Foods Market en 2017.

Amazon está avanzando hacia un área que ha tenido dificultades durante décadas. Las tiendas por departamento alguna vez fueron lugares grandes y emocionantes para comprar, donde los consumidores podían encontrar de todo, desde hornos eléctricos hasta vestidos de noche bajo un mismo techo. Pero han perdido frente a las tiendas de descuento, los retailers de moda rápida y los competidores online. Hace una generación, las tiendas por departamento representaban el 10% de las ventas de retailers (minoristas), excluyendo automóviles, gas y restaurantes, según estimaciones de la consultora Customer Growth Partners. En lo que va de año, representan menos del 1%.

Sus problemas empeoraron el año pasado durante las profundidades de la pandemia por covid-19, cuando J.C. Penney, Neiman Marcus Group Inc., Lord & Taylor y Stage Stores Inc. se declararon en quiebra. J.C. Penney y Neiman Marcus salieron de la protección judicial bajo nuevos propietarios. Lord & Taylor ahora vende solo online y Stage Stores se liquidó.

Los analistas y ejecutivos de la industria aún no están tomando por muertos a las tiendas por departamento. Cadenas como Macy’s Inc. y Kohl’s Corp. reportaron fuertes ventas el jueves, ya que los compradores reabastecieron sus closets después de reducir las compras de ropa el año pasado. Las acciones de ambas cadenas subieron el jueves.

“Absolutamente, la gente está regresando y comprando en las tiendas por departamento”, afirmó John Idol, director ejecutivo de la empresa matriz de Michael Kors, Capri Holdings Ltd., a los analistas en una conference call (llamada de audio de varias personas) el mes pasado.

Amazon se acercó a algunas marcas de ropa de Estados Unidos hace aproximadamente dos años con la idea de abrir tiendas a gran escala que exhibieran sus productos, afirmó una persona familiarizada con el asunto.

Una presencia ampliada de la tienda permitiría a Amazon ofrecer a los consumidores una gran cantidad de artículos que podrían probar en persona antes de decidirse a comprar. Eso sería particularmente beneficioso en la venta de ropa, que a menudo puede ser un juego de adivinanzas para los clientes que compran online debido a las preocupaciones sobre el tamaño y el cómo les quedaría la prenda. También brindaría a los clientes una gratificación aún más instantánea que el envío rápido que ofrece Amazon para compras online.

Los ejecutivos de Amazon han sentido que las tiendas presenciales permitirían un mejor compromiso con los clientes y proporcionarían una vitrina para sus dispositivos y otros productos a los compradores que de otro modo no los hubieran probado, afirmó una persona familiarizada con el asunto. La compañía ha intentado innovar en las tiendas físicas mientras construye una red de tiendas que podrían recopilar datos valiosos de los clientes y así brindar nuevas experiencias de compra.

Si bien las tiendas físicas se vieron afectadas durante la pandemia cuando las personas se refugiaron en sus hogares, el tráfico peatonal ha regresado gradualmente, aunque se mantiene por debajo de los niveles de 2019, según ShopperTrak, que usa cámaras para contar el tráfico en las tiendas de retail de Estados Unidos.

Las ventas de las tiendas físicas de Amazon disminuyeron aproximadamente un 5% el año pasado debido a que los clientes compraron más online debido a la pandemia. Las ventas interanuales del segmento crecieron un 11% durante el segundo trimestre de este año.

En los últimos años, la empresa ha invertido más en el desarrollo de su negocio de moda y en ofrecer a los compradores más alternativas con respecto a la compra de prendas de vestir. Amazon ha tenido más dificultades para irrumpir en la moda de alta gama. Aunque Oscar de la Renta comenzó a vender vestidos de cóctel en el sitio web de Amazon el año pasado, pocas otras marcas de lujo lo han seguido.

A lo largo de los años, Amazon ha utilizado su influencia para expandirse a nuevos mercados, alterando algunas industrias y ganando fuerza en muchas otras, incluidas las del entretenimiento, las de los comestibles, la atención médica y más. Si bien no está claro en qué medida crecerán sus ambiciones físicas y de retail, la compañía ha ido agregando tiendas de manera constante durante años.

Amazon abrió su primera tienda física en 2015, una librería en Seattle. Intentó diferenciarse de las tiendas de la competencia ofreciendo descuentos a los clientes de Amazon Prime, ofreciendo sus propios dispositivos para pruebas y venta, y creando una selección de libros altamente curada basada en un sistema de clasificación.

Amazon ahora opera más de 20 librerías en todo el país, así como más de dos docenas de tiendas de 4 estrellas de Amazon, puntos de venta que venden desde aparatos electrónicos hasta productos de cocina. Las tiendas de 4 estrellas suelen tener alrededor de 4.000 pies cuadrados. Hace dos años, la compañía dijo que cerraría muchas tiendas “emergentes” que había abierto en los mall. Las pequeñas tiendas exhibieron dispositivos como parlantes inteligentes, tablets y lectores electrónicos Kindle.

Las innovaciones tecnológicas de la empresa han estado particularmente presentes en su línea de tiendas de comida y abarrotes, que comenzó con la compra de Whole Foods. Entre ellos se incluyen ahora sus tiendas de conveniencia Amazon Go sin cajero en Chicago, New York, San Francisco y Seattle y sus tiendas más convencionales llamadas Amazon Fresh en varios Estados. No está claro si Amazon planea introducir algún elemento de mejora tecnológica para las tiendas, como la tecnología sin cajero, en las nuevas ubicaciones de retail.

—Khadeeja Safdar contribuyó a este artículo.