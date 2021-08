Banqueros del mundo se reunirán para hablar de desigualdad en Jackson Hole, la localidad más rica de Estados Unidos

Cuando los funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos se dirijan a su retiro anual en las montañas la próxima semana para hablar de desigualdad económica, estarán sentados en el condado más rico del país.

El condado de Teton de Wyoming, hogar de Jackson Hole, tiene el ingreso per cápita de activos más alto del país, según un estudio del Economic Innovation Group (EIG). El análisis encontró un fuerte aumento en la concentración geográfica de la propiedad de activos durante las últimas décadas.

Jackson Hole, una comunidad rural cerca del majestuoso parque nacional Grand Teton y las famosas pistas de esquí, ha atraído a los ultrarricos en los últimos años, alejándose del resto del país.

El informe de la EIG, publicado este miércoles, analizó específicamente los ingresos por intereses, dividendos y rentas. La brecha entre los condados con el ingreso de activos más bajo y más alto per cápita se multiplicó por seis entre 1990 y 2019, ya que los ingresos se dispararon en los centros de finanzas, tecnología, minería y recreación.

Los ingresos de los activos, una medida de la riqueza que excluye los salarios y los programas de asistencia del gobierno, representan aproximadamente una quinta parte de los ingresos personales en todo el país.

Se ha disparado en lugares como la ciudad de Nueva York y el área de la bahía de San Francisco. Mientras tanto, en Appalachia, el sur profundo y gran parte del medio oeste, se estancó, lo que representa una fuente de ingresos insignificante.

“Me sorprendió bastante que gran parte del país se haya beneficiado tan poco del auge de los precios de los activos”, dijo Kenan Fikri, director de investigación de EIG, en una entrevista. .

La propiedad de activos ofrece a las personas algo a lo que recurrir durante períodos de incertidumbre económica que podrían resultar del desempleo, enfermedad o, como ha sido el caso de muchos estadounidenses durante el año pasado, una pandemia. Pero para aquellos que viven de sueldo a sueldo, ahorrar e invertir no es una opción.

Dos ciudades

La ciudad de Nueva York personifica la concentración de la riqueza en los últimos 30 años, lo que ha provocado un aumento de las brechas raciales.

Manhattan, donde la mayoría de los residentes son blancos y tienen un título universitario, ha experimentado un rápido crecimiento en los ingresos de los activos a principios de la década de 2000 y la de 2010, alejándose del Bronx, según el análisis de EIG.

Como resultado, el ingreso de activos per cápita en la capital financiera mundial, de alrededor de US$ 64.200, es ahora 13 veces mayor que el del vecino Bronx, donde el 90% de la población no es blanca, según muestran los datos.

A nivel nacional, el condado con el ingreso de activos per cápita más bajo se encuentra en Dakota del Sur, hogar de la Reserva Indígena Pine Ridge. A US$ 2.800 por persona, es un tercio del promedio nacional. Entre los condados más grandes de Estados Unidos, los que tienen los cinco ingresos más bajos de activos per cápita son en su mayoría hispanos o negros.

Solo una minoría de estadounidenses tiene activos más allá de casas, automóviles y ahorros para la jubilación. Aproximadamente el 15% de los hogares posee acciones y el 13% posee acciones comerciales u otra propiedad residencial, según datos de la Fed.

Fikri de EIG dijo que aunque “la condición de ser pobre hoy es mejor que en 1970”, algunas comunidades de bajos ingresos todavía no tienen acceso a “vías para la creación de riqueza”.

Tema central de Jackson Hole

Funcionarios de la Fed, economistas y banqueros centrales se han reunido anualmente en Jackson Hole en agosto desde la década de 1980 para discutir la política económica. El tema de la reunión de este año es “Política macroeconómica en una economía desigual”, ya que la Fed se ha centrado más durante la pandemia en los problemas de la desigualdad económica.

Steven Major, director de investigación de renta fija de HSBC, anticipando la discusión que se viene en el encuentro, indicó que las medidas para abordar la creciente brecha entre ricos y pobres podrían cambiar un factor clave detrás de décadas de ganancias en el mercado de bonos: que es más probable que los ricos inviertan su exceso de efectivo en bonos a que lo gasten.

“Los inversionistas deben asegurarse de no solo prestar atención a las conversaciones sobre la reducción del estímulo”, escribió Major en una nota del martes. “La creciente desigualdad económica es importante para los bonos porque es uno de los motores estructurales a largo plazo que ha contribuido a que las tasas sean tan bajas”, señaló.