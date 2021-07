Bice arremete contra Nuevo Pudahuel por deudas de Latam y acusa “mala fe” y “concertación” con la aerolínea

Es una disputa que está recién comenzando y son dos pesos pesados en tribunales. El viernes 4 de junio, el Banco Bice presentó ante el 9º Juzgado Civil de Santiago una medida prejudicial en contra de Nuevo Pudahuel “por el cobro indebido de una serie de boletas de garantía tomadas por por Latam Airlines Group S.A.”.

En la solicitud, el banco pide a la concesionaria del Aeropuerto de Santiago que exhiba una serie de documentos financieros para la generación de una eventual demanda de “restitución por provecho del dolo ajeno”, “enriquecimiento injusto” y “responsabilidad extracontractual”.

La entidad bancaria dijo contar con “indicios ciertos y por escrito” que la concesionaria del Aeropuerto de Santiago se habría “concertado con Latam” para el cobro de boletas de garantía a fin de que se sigan ejecutando los contratos garantizados y otros suscritos entre las mismas partes. Según el Bice con el presunto plan “concertado” y al cobrar las boletas de garantía, Nuevo Pudahuel vulneraría el acuerdo de reorganización de Latam en Chile y Estados Unidos. La aerolínea y un conjunto de empresas relacionadas iniciaron, el 26 de mayo de 2020, un procedimiento concursal de reorganización de conformidad al Capítulo 11.

“El cobro de la boleta de garantía en forma indebida de parte de Nuevo Pudahuel pone en riesgo todo el procedimiento de reorganización de Latam, da origen a nuevas acreencias en contra de Latam, y lo que es peor aún, y por cierto más reprochable, cambia a un acreedor (Nuevo Pudahuel) por otro (Banco Bice) sin que exista una real causa para ello, ni menos una autorización judicial al respecto y con una evidente infracción a normas de orden público”, acusó en su escrito que cuenta con 26 páginas y se tramita en el 9º Juzgado Civil de Santiago.

“Nuevo Pudahuel creyó encontrar la forma de burlar al sistema y poder seguir ejecutando los contratos garantizados con Latam reemplazando por dinero efectivo derivado de su cobro, luego de constatar que ningún banco o al menos ninguno de los bancos acreedores le otorgaría una nueva boleta de garantía a Latam para garantizar el fiel y debido cumplimiento de los contratos garantizados suscritos con Nueva Pudahuel. Prueba evidente de lo anterior, es que las boletas de garantía fueron presentadas a cobro por Nuevo Pudahuel, al momento de su vencimiento y no antes”, añadió en el mismo documento.

Por lo mismo, Banco Bice advirtió que desconoce con exactitud “las consecuencias jurídicas que este hecho puede acarrear en el proceso de reorganización de Latam en EEUU., pero sin duda pondremos estos antecedentes en conocimiento del tribunal extranjero conforme a los protocolos que se han suscrito al respecto”. En esa línea agregó que “en Chile no se pueden burlar los derechos de un acreedor ni favorecer los de otro a través de acuerdos con el deudor en un proceso de reorganización, tal como ocurre en la especie al haber buscado una forma, ajena a la legislación concursal, de proseguir con los contratos garantizados o con las relaciones contractuales con Nuevo Pudahuel perjudicando expresamente el patrimonio del Banco Bice”.

El origen del conflicto

El conflicto entre Banco Bice surgió el 30 de diciembre de 2020, cuando Nuevo Pudahuel solicitó al banco el cobro de la boleta de garantía N° 236432 tomada por Latam por cuenta de Lan Cargo S.A., por un monto de 5.349,9 UF ($158 millones) y que garantizaba las obligaciones relacionadas con el contrato de concesión N° 3547 de una bodega que mantiene la aerolínea en el aeropuerto de carga.

Ante la “falta de expresión de la causa del cobro”, el banco consultó a a concesionaria y el 6 de enero de 2021 recibió como respuesta un correo electrónico que relataba que “el cliente (Latam) solicitó por mail que se ejecute y se mantenga como garantía en efectivo. Así que no debe alterar en ninguna forma la relación NPU/LATAM”.

Un día después, el banco volvió a la carga y envió una carta carta instando a la concesionaria de “desistirse del cobro ilegítimo e ilegal de la boleta de garantía”, haciendo referencia a dicho e-mail y señalándole también que constituye un acto de “de mala fe, en evidente perjuicio de Bice, pues permitirá a Nuevo Pudahuel y Latam continuar ejecutando el contrato garantizado en beneficio recíproco, con cargo a una disposición patrimonial de nuestro banco y sin que exista un motivo legítimo que justifique el señalado cobro de la boleta”.

El 26 de marzo, la concesionaria requirió el cobro de nueve boletas de garantía que suman 8.817 UF ($263 millones). Acto seguido, el banco advirtió que, de no desistirse, se presentarían acciones judiciales “con el objeto de verificar que el cobro haya tenido por fundamento un incumplimiento contractual garantizado en las boletas y que le hubiere causado perjuicios”.

Frente a esto, Banco Bice sostuvo que Nuevo Pudahuel “insistió nuevamente en el cobro de las mismas boletas, esta vez ya no por el incumplimiento de la obligación de pago del precio, sino porque no se habrían renovado las boletas de garantías”. Además agregó otra boleta por 602,4 UF, alegando el mismo motivo de su no renovación. Y finalmente el 12 de abril de 2021, el banco precedió al pago de 9.419 UF ($280 millones), pero aseguró que se reservaba el derecho de ejercer acciones legales.

“Lo expuesto por el banco en su carta nos parece grave”

El 16 de abril de 2021, Stéphane Vernéde, gerente de Administración y Finanzas de Nuevo Pudahuel S.A envió una carta al gerente de Normalización del Banco Bice, Jorge Gacitúa y le dijo que el banco debió tomar las precauciones y resguardos necesarios, a fin de evitar en lo posible “pérdidas que pudieran derivarse de los desembolsos” a los que se vieran obligados a efectuar ante la falta de cumplimento del tomador del documento.

La misiva surge en respuesta a otra carta que envió el propio ejecutivo del Bice al gerente de la concesionaria el pasado 12 de abril. En este correo, el ejecutivo bancario aseguró que “el Bice hace expresa reserva de todos los derechos y acciones que le correspondan, con la finalidad de recabar los antecedentes completos y suficientes que le permitan verificar si el cobro de las boletas se ha ajustado a derecho, asimismo, de todos los derechos y acciones que nos permitan reclamar el completo resarcimiento de los daños y gastos que se generen ilícitamente para nuestro banco”.

En la contestación de Nuevo Pudahuel, Stéphane Vernéde explicó que “lo expuesto por el banco en su carta nos parece grave, no solo por cuanto es contrario a lo dispuesto en la normativa aplicable sino porque cuestiona la eficacia misma de las boletas de garantía, que es un instrumento ampliamente utilizado en el mercado financiero y de gran utilidad, lo que puede tener un efecto adverso para el mercado en general. Por ello, hacemos presente que SCNP se encuentra evaluando si pondrá estos antecedentes a disposición de la Comisión para el Mercado Financiero para que se pronuncie y tome las medidas que estime pertinentes”.