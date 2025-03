Buses interurbanos acumulan más de 2.700 fiscalizaciones en los últimos dos años y totalizan multas por más de $4 mil millones

El grave accidente que protagonizaron cuatro buses interurbanos en la madrugada del martes en el sector de Morrillos, Región de Coquimbo, y que dejó seis personas fallecidas, abrió nuevamente el debate sobre las condiciones laborales de sus trabajadores.

Una aproximación para hacer ese balance son las cifras de fiscalización que realiza la Dirección del Trabajo (DT), a las que tuvo acceso Pulso.

De acuerdo a ese reporte, las empresas de buses interurbanos acumulan 900 denuncias en los últimos dos años y el manejar por más de cinco horas es la materia más fiscalizada.

Desde 2023 a la fecha las denuncias fueron realizadas, en su mayoría, por trabajadores hombres (481) y organizaciones sindicales (141). En tanto, los reclamos realizados por mujeres representaron un porcentaje mucho menor en el total de denuncias interpuestas ante la DT, tan solo 74. Asimismo, las denuncias realizadas por terceros fueron 10.

Ante estos resultados, el director nacional del Trabajo, Pablo Zenteno, afirmó que “sabemos que el transporte interurbano de pasajeros es una actividad muy riesgosa, por eso la Dirección del Trabajo mantiene una vigilancia constante para que los conductores manejen en condiciones seguras, con sus descansos cumplidos de forma adecuada. Nuestra preocupación significa que nuestras fiscalizaciones preventivas, especialmente en las fechas de alto tránsito carretero -como fines de semana largos o épocas de vacaciones-, superan a las fiscalizaciones en respuesta a denuncia”.

Entre las materias más denunciadas ante la Dirección del Trabajo, está el no declarar oportunamente las cotizaciones previsionales, y/o hacerlo de manera errónea o incompleta, con 135; pagar sueldo base inferior al ingreso mínimo mensual, con 133; no pagar remuneración íntegra, con 99, y no otorgar el trabajo convenido, con 96.

En el desglose por regiones se detalla que la Región Metropolitana es la que acumula más denuncias, con un total de 466. Le siguen el Maule (61), Tarapacá (59), Antofagasta (44) y Valparaíso (35).

Fiscalizaciones

Otro dato considerado en el informe es la cantidad de fiscalizaciones realizadas por la Dirección del Trabajo en empresas de transporte interurbano de pasajeros. La cifra total asciende a 2.771: 983 en 2023; 1.629 en 2024; y 159 hasta el 10 de marzo de 2025.

Del total de fiscalizaciones efectuadas, 963 fueron multadas, mientras 1.808 no lo fueron. En cuanto a los montos, se han cursado multas por más de $4.000 millones en total, en estos dos años.

En el desglose por regiones, es posible ver un comportamiento similar al de las denuncias globales. Así, la Región Metropolitana se convirtió en la zona donde se realizaron más fiscalizaciones, con un total de 876. Le siguen Los Lagos (229), Maule (170), Tarapacá (162) y Coquimbo (159).

Las materias más inspeccionadas han sido: “Manejar más de 5 horas continuas” (1.687); “No llevar correctamente registro de asistencia y determinación de las horas de trabajo según lo autorizado por la dirección del trabajo” (1.639); “No otorgar descansos trabajadores del transporte” (1.608); y “No cumplir con las disposiciones jornada de trabajo” (1.532).

En línea con lo anterior, Zenteno resume que “desde el año 2023 hemos realizado 2.771 fiscalizaciones, el 66% de las cuales corresponde a programas planificados. En estos últimos dos años y tres meses hemos aplicado 1.330 sanciones, siendo las tres principales “no llevar correctamente el registro de asistencia” (317), “manejar más de 5 horas continuas” (110), “no otorgar al arribar a un terminal un descanso mínimo de 8 horas en tierra (71)”.

El último aspecto que considera el informe es el monto que corresponde a cada materia sancionada, en fiscalizaciones, en los últimos dos años. La categoría que acumula el monto de dinero más alto es “Distribuir la jornada semanal ordinaria de 45 horas en más de 6 días”, con un total de $130.125.940. Le sigue “Incumplimiento al contrato de trabajo”, con cerca de $51 millones, y “Exceder el máximo de 180 horas mensuales el personal de la locomoción colectiva interurbana” con alrededor de $28 millones. Otras materias acumulan más de $3.500 millones, totalizando $4.019 millones, incluyendo todas las categorías ya mencionadas.